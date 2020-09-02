「偏頭痛」會遺傳，多關心子女提早治療、預防惡化

頭痛主要分為「原發性」與「繼發性」。「原發性」頭痛源自頭部組織本身的頭痛，主要以症狀描述為依據分類，偏頭痛就屬此列，一般以體質問題加上遺傳、飲食、環境等因素引起，大多數病人只痛一側。

「繼發性」頭痛則像是腦瘤、腦中風等，由其他疾病連鎖引發的頭痛，在臨床統計上僅千分之四的機率。

醫師表示，大多數的頭痛沒有明顯病因，卻大大影響到日常生活品質，若沒有得到妥善的控制，邁入「慢性化偏頭痛」，可能造成生活失能，影響不容小覷。

偏頭痛會遺傳，多關心子女提早治療預防惡化

大林慈濟醫院神經內科劉瑞貞醫師，大方以自身例子，說明慢性偏頭痛患者的處境與困擾：「我就是一名慢性偏頭疼患者，還沒當上醫師時不瞭解什麼是偏頭痛，只知道常會突發性頭痛，待頭痛緩解後又像平常人一樣，身邊的人常以為我在開玩笑，甚至患者自訴症狀太誇張而斷診為自律神經失調。」

劉瑞貞醫師說：「偏頭痛發作時，腦袋好像在玩雲霄飛車，真的非常痛苦，現在我決定要幫助偏頭痛患者，讓他們在面對頭痛症狀時可以提供正確的治療與衛教資源。」

偏頭痛主要是多重基因影響的一種特殊疾病，若父母親一方有偏頭痛，則子女有50％的機率；若父母雙方都有偏頭痛，則子女則高達67％機率。

劉瑞貞醫師進一步表示，偏頭痛好發年齡在10到14歲的年輕人，但因為她是偏頭痛的患者，因此小孩在4～5歲時就開始有頭痛症狀。安排減少誘發頭痛的環境及食物，幫助孩童瞭解自身的狀況，預防慢性偏頭痛症狀惡化。

但多數孩子不擅表達，使得家長忽略偏頭痛的預防性治療，直到青春期開始反覆性發作，影響孩子學習。因此，父母若有偏頭痛問題，可適時與子女溝通，預防勝於治療。

頭痛症狀勿輕忽，肉毒桿菌素助提升生活品質

劉瑞貞醫師接著提到，若發現有頭部單側或雙侧顳葉或後枕葉出現疼痛、搏動式跳動，甚至是噁心想吐、畏光怕吵等，建議到神經內科就診。

現在透過口服預防用藥，可有效降低偏頭痛發作頻率，若希望積極治療則可選擇「肉毒桿菌素」治療，注射在頭部31處治療點，每月偏頭痛次數能降低至三至四天，效果能達到三至四個月。施打三次以後，超過七成病人有效下降偏頭痛頻率發生。

醫師也呼籲，民眾預防偏頭痛應從日常生活做起，良好睡眠習慣、適當的運動、多喝水，維持身心健康。

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航