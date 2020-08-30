乳癌治療關鍵報告：根據基因表現區分亞型，治療策略與常見併發症有哪些？

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，近年有年輕化的趨勢。高雄榮民總醫院一般外科曾彥敦醫師表示，當醫師診斷出乳癌時，會評估腫瘤大小、淋巴結、遠處轉移的狀況來進行分期。另外，還能根據乳癌基因表現區分亞型，判斷患者是屬於管腔A型、管腔B型、HER-2陽性型，或是所謂的三陰性型，來選擇不同的治療組合。

必懂！乳癌治療關鍵報告

曾彥敦醫師解釋，乳癌亞型主要根據ER（雌激素受體）、PR（黃體激素受體）、HER2（人類表皮生長因子受體）、Ki-67（癌症生長指數）來判斷。

ER、PR為荷爾蒙受體，若乳癌細胞具有荷爾蒙受體，就會受到荷爾蒙的刺激而生長。HER-2是人類表皮生長因子受體，當HER-2過度活化，乳癌細胞會加速生長、轉移。

Ki-67是用來評估癌症生長的指數，因為Ki-67是與細胞分裂生長相關的蛋白質，細胞分裂越快，Ki-67表現量越高。

依據基因表現區分乳癌亞型：

管腔A型：ER陽性，且／或PR陽性、HER2陰性、Ki-67較低。

管腔B1型：ER陽性，且／或PR陽性、HER2陰性、Ki-67較高。

管腔B2型：ER陽性，且／或PR陽性、HER2陽性。

HER-2陽性型：ER陰性、PR陰性、HER2陽性。

三陰性型：ER陰性、PR陰性、HER2陰性。

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醫師之所以會區分乳癌亞型，是因為這幾種乳癌亞型的預後、治療策略皆有所不同。

目前針對乳癌的治療選項大致分為兩部分，局部治療和全身性治療。局部治療，主要是以手術來切除腫瘤，例如全乳房切除術或乳房保留手術，也可能視患者狀況進行放射治療。

全身性治療則較多樣，包含化學治療、荷爾蒙治療、標靶治療、免疫治療等。ER（雌激素受體）、PR（黃體激素受體）陽性的患者，建議使用荷爾蒙治療；HER2（人類表皮生長因子受體）陽性的患者可以考慮標靶治療。

醫師建議在手術前或手術後搭配全身性治療，有助提升患者的預後。

乳癌治療常見併發症有哪些？

曾彥敦醫師指出，接受不同的治療，可能會產生不同的併發症。接受局部治療進行手術的患者，可能遭遇出血、感染、傷口癒合、淋巴水腫等情形。若患者接受放射線治療，可能出現皮膚發紅、脫皮，而醫師在進行照射時，會盡量調整角度，減少對乳房後方之肺臟、心臟等器官的影響。

而接受全身性治療的患者，其副作用會隨著藥物而有所差異。荷爾蒙治療可能導致骨質疏鬆、骨骼肌肉痠痛等情形。化學治療會影響全身各處生長較快速的細胞，而有較明顯的副作用，例如掉頭髮、噁心、嘔吐、白血球低下、發燒 等。

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相較於化學治療，標靶治療的副作用較少，例如最常用於HER-2陽性的標靶藥，可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、出疹等，部分患者可能影響心臟功能。

臨床治療常遇到的困境有哪些呢？

曾彥敦醫師分享，臨床上常遇到的困境是患者在診斷乳癌後，不願意接受治療。如果患者、家屬和醫師能充分溝通與配合，依照治療計畫按部就班進行，能夠達到較好的治療成效。

另一個常見的困境是患者在治療過程中，可能必須使用較昂貴的藥物。由於健保資源有限，這些藥物的使用條件規定較嚴格，例如HER-2陽性的乳癌，若接受標靶治療能減少復發機率、改善預後。但依據目前健保給付條件，患者有淋巴轉移，甚至乳癌細胞擴散，才符合健保給付標靶藥物；未符合的患者，需自費負擔，因此有患者無法負擔標靶藥物而放棄治療。

生物藥物和傳統藥物有什麼不同？

曾彥敦醫師說明，標靶藥物為「生物藥物」，是由活體細胞製造，和大家所熟悉的傳統藥物大不相同，標靶藥物的費用也比較高。

生物藥物的製造過程非常複雜，需要先將特定的DNA序列植入活體細胞中，讓活體細胞根據DNA製造胺基酸序列，胺基酸序列再進一步組合成抗體，亦稱之單株抗體。這些抗體能夠與癌細胞的特定受體結合，影響細胞表現。

傳統藥物是由一系列化學反應來合成，通常是由數十個原子組成，可以寫成化學式；生物藥物是由數以百計的胺基酸組成，可達2萬5000個原子，是傳統藥物的100至1000倍大，而且還必須有正確的四級結構才能發揮作用。

因為生物藥物只會與具有特定受體的癌細胞結合，作用較精準，而被稱作標靶治療。化學治療的藥物能殺死癌細胞，但同時也會影響健康的細胞，造成較多且較明顯的副作用。

生物相似性藥和學名藥不同

曾彥敦醫師指出，生物藥物的臨床使用愈來愈廣泛，多種藥物的專利也陸續到期，所以其他藥廠便可根據參考藥物來研發生物相似性藥。

由於藥廠需要先對參考藥物進行一系列詳細的分析，將DNA序列植入活體細胞，由活體細胞製造抗體。因為需要重新研發製程，選用的細胞株也不同，但製作出來的生物藥物結構相似，而藥效、安全性相等，所以被稱為「生物相似性藥」。

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生物相似性藥並非傳統藥物的學名藥，生物相似性藥的製作過程遠較傳統化學藥物複雜許多，且需完成臨床試驗確定藥性、效度、安全性與參考藥物相等。

生物相似性藥的優點有哪些呢？

曾彥敦醫師分享，生物相似性藥的研發過程著重於定性分析及臨床試驗，來製造出與參考藥物相等的生物藥物。生物相似性藥累積了重複的臨床試驗與臨床經驗，整體研發成本較開發新藥低，並回饋於藥價。此外，一個參考藥物，可能會有多家藥廠分別開發生物相似性藥，在價格方面將更具競爭力，給予患者更多選擇。

近年來，美國、歐洲、台灣皆陸續核准生物相似性藥，上市後皆有持續監測以及定期安全性報告，確保藥物品質以及病患權益，讓更多有需要的患者能夠接受生物藥物治療，同時也能減輕國家整體醫療的負擔。

曾彥敦醫師強調，目前乳癌已經有非常嚴謹的治療準則，患者務必與醫師、個案管理師密切配合。有任何問題或治療副作用，醫療團隊都能給予協助，按部就班接受完整的治療，預後會比較好、降低復發機會。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航