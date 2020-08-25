杜特蒂支持者推動「革命政府」為擴權鋪路，律師憂恐出現兩個政府

（中央社）菲律賓總統杜特蒂的支持者近日推動成立「革命政府」，希望馬尼拉當局擴權，在政壇掀起軒然大波。有律師說，如果杜特蒂宣布成立革命政府，副總統將自動接任總統。

菲律賓警察總長甘波亞（Archie Gamboa）、國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）等官員近日接獲民間團體邀請，希望他們出席一場推動成立革命政府的聚會。

出面邀請的是「杜特蒂市長－國家行政協調委員會」（MRRD-NECC）。這個團體在杜特蒂（Rodrigo Duterte）擔任菲國南部納卯（Davao）市長期間，曾敦促他出馬角逐2016年總統大選。

這個團體旗下的「革命政府委員會」主席布里揚蒂（Bobby Brillante）告訴ABS-CBN新聞台，推動成立革命政府是一項民間倡議。在革命政府內，仍由杜特蒂擔任總統，任期截至2022年6月30日，不會延長，現任副總統羅貝多（Leni Robredo）也不會被換掉。

他抨擊國會未發揮應有的作用，眾議員未代表各選區發聲，因此希望賦予革命政府元首「額外權力」來執行應該執行的政策。

布里揚蒂也堅稱，革命政府賦予杜特蒂的「不是獨裁權力」。

英文報「馬尼拉公報」（Manila Bulletin）報導，「革命政府」通常由叛亂團體成立，以推翻現任政府。一旦成立革命政府，意味「行政、立法、司法」三權分立將被廢除。

針對這項倡議，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）24日說，目前沒有得到政府任何支持，只是民間倡議，「個人可以自由表達他們的觀點，這是言論自由的一部分」。

杜特蒂曾於2017年揚言，若共產黨和其他反對派企圖破壞他治理下的穩定現狀，他將成立革命政府因應，而非宣布須經國會同意的戒嚴令。

2019年5月菲律賓期中選舉後，杜特蒂盟友奪下參眾兩院過半席次，杜特蒂推動法案更暢行無阻。反恐怖主義新法今年7月生效後，只要由內閣成員組成的反恐委員會下令，無需法院逮捕令即可逮捕嫌犯，最多拘留24天，馬尼拉當局權力進一步強化。

不過，選舉法律師馬卡林塔（Romulo Macalintal）告訴「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer），一旦杜特蒂宣布領導革命政府，就不再是這個他當選、宣誓就職且誓言捍衛的民主政府總統，總統一職將出缺。

菲律賓正副元首由公民分別選舉產生，副總統羅貝多和杜特蒂分屬不同陣營。

他說，如此一來，羅貝多將成為民主政府總統。「這將使我們陷入一種情況，（菲國）將有兩個政府，杜特蒂為首的革命政府和羅貝多為首的民主政府」。

Photo credit: AP / 達志影像 菲國副總統羅貝多（Leni Robredo，左）上任後與總統杜特蒂在多個議題上意見分歧。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範