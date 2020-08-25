共和黨正式提名川普彭斯競選連任，黨綱比民主黨多了對台6項保證

美國將於今年11月3日進行總統大選，共和黨於當地時間本月24日晚間起舉行為期4天的全國黨員代表大會，首夜即正式提名現任總統川普和副總統彭斯（Mike Pence）競選連任。在大會前夕，共和黨全代會也透過聲明稿表示將沿用2016年版黨綱；這象徵共和黨在對台灣方面，將繼續以《台灣關係法》和「六項保證」為準則。

《中央社》報導，共和黨2016年黨綱的「國家安全與防衛」章節指出，台美共享民主、人權、自由市場經濟及法治等理念，基於《台灣關係法》，持續推動雙邊關係。共和黨2016年黨綱首度納入美國前總統雷根（Ronald Reagan）於1982年對台提出的六項保證，反對兩岸任何一方採取片面舉措改變現狀，這一點也將延續。

雷根當年提出的六項保證包含：美國未同意對台灣軍售設定期限、對台軍售不見得回徵詢中國意見、不會尋求為台灣和中國做調停等、不會施壓台灣與中國談判、對台灣主權立場不變，並強調不會修改《台灣關係法》。

共和黨黨綱強調，任何關於台灣未來的議題，須以和平、對話且獲台灣民眾同意的方式解決；中國若違反上述原則，美國將依據《台灣關係法》，協助台灣自我防衛。

民主黨在上周提出的2020年新黨綱也承諾繼續遵守《台灣關係法》，並移除了2016年版本中的「一中原則」。

川普彭斯續搭檔，共和黨2024年大選黨內競爭已開跑

今年受疫情影響，民主黨和共和黨黨員大會將延期，許多環節也都改以線上視訊進行。民主黨已於上周完成黨員大會，參與者多以預錄和視訊方式發言，並正式提名前副總統拜登（Joe Biden）和加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）挑戰入主白宮。

共和黨於美國時間24日在北卡羅萊納州舉行黨員大會，川普親自現身，並毫無意外獲得正式提名競選連任。預計川普將於大會最後一天在白宮透過視訊正式接受提名。

副手人選方面，早前《華爾街日報》、保守派的《華盛頓觀察家報》等媒體曾有猜測，美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）可能取代現任副總統彭斯，與川普一同競選；海莉任駐聯合國大使前，曾任南卡羅來納州州長，外交與管理方面皆有經驗，且身為印度裔，能平緩共和黨經常為人詬病的白人優越問題。

《Politico》上周曾有分析，共和黨2024年大選的潛在候選人已經「超前佈署」，競爭早已開跑。《衛報》也曾指出，海莉在黨內的定位已是「後川普時代」的領導者，若海莉此次沒有作為川普副手參選，極可能會是2024年共和黨總統參選人。

答案在黨員大會第一晚揭曉，川普本次大選搭檔依然是彭斯，海莉則發表演說支持兩人，強調川普對中國和極端組織伊斯蘭國（ISIS）持強硬態度，並表示「美國不是種族主義國家」，對於疫情則簡短帶過。

據《BBC》報導，接下來數天，第一夫人梅蘭妮亞、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、川普女兒伊凡卡都會陸續登場。其中，蓬佩奧因國務卿身份能否參與政黨活動，已引發爭議；《Politico》指出，據國務院規範備忘錄，總統提名、參議院決議通過的外交官和部分公職人員，不得參加黨員大會這類活動。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡