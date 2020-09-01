2020/09/01, 職場

《讓你的脆弱，成就你的強大》：人靜靜站著的時候，會有記起自己是誰的風險

《讓你的脆弱，成就你的強大》：人靜靜站著的時候，會有記起自己是誰的風險
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我們想讓你知道的是

人停止編故事的時候，會有與恐懼正面交鋒的風險。然而，編故事會讓我們做不了真正的自己，也會反過來阻擋我們愛的人、我們努力要保護的人，使他們無法認識、信賴和看到真正的我們。

文：傑瑞・科隆納（Jerry Colonna）

我們公司有一次在科羅拉多州舉辦新訓營。第一天晚上，夜空靛藍，白楊樹閃著金黃色光芒，我們圍成一圈，營造出這是一個共同體的安全感，接下來這幾天，我們都會聚在一起，靜靜站著，啟動「記起自己是誰」的程序，而「自己是誰」其實也是每個人生選擇的背後源頭。

我凝視著每一位學員的眼睛，對他們說：「從現在開始別再胡扯了，不必再編故事，也不用再說謊。」我說話時可以感覺到學員的身體為之緊繃，害怕地瑟縮了一下，但他們馬上就發現我是認真的，於是不再掙扎而放鬆起來。「別再助長你自以為已經破除一切，把事情全都想通的妄想。」我在室內踱著步，就像我極為崇拜的那些牧師一樣。「別再這麼做了⋯⋯因為你腦袋裡那個耳語會因此得到養分，不斷地告訴你，你是冒牌貨。」

隔天早上，大家再度碰面，圍成一個圈，然後我們把彼此素昧平生，來營隊前並不認識的學員兩兩一組，請他們結伴去散步，並且要求每一對夥伴都要互相討論這個問題：「我希望同事知道我哪方面的事情？」

每一對夥伴出去散步後回來，都變得更覺醒、更有生氣，這都是因為雙方建立了連結所激發出來的結果。我們請大家圍成一圈，再由各個學員跟大家分享夥伴的故事。有一位學員把手肘撐在膝蓋上穩住自己，他先深呼吸，然後將散步時夥伴告訴他的故事娓娓道來。他的夥伴是一名年輕女性，前晚就一副多疑又充滿防備的模樣：「我希望一起工作的同仁，還有那些考慮投資我公司的投資人知道⋯⋯我得了罕見的血癌，如果接下來半年的療程失敗，我就活不過今年了。」

在場的人聽了都倒抽一口氣。

這個原本只有她丈夫和一些親近朋友才知道的祕密，現在被大聲披露出來，她的戰士之心也隨之破開。她守口如瓶是為了保護同仁，一方面也是因為害怕投資人不願意投資一個快死的女人所開的公司。她背負著沉重的祕密，為的就是讓每一個相信她的人，每一個為了幫她實現開公司的夢想而犧牲很多的人，不必承擔公司得不到下一輪融資的風險。

在大家圍坐的圓圈裡，她開始感受到，當她在一個可靠、真實、害怕又重感情的成人之位──也就是她現在的自己──就座時，轉變出現了。

她哭著補了一句話：「我本來以為又是來參加一個無聊的領導力工作坊。」大家聽了爆笑出聲，為悲傷與憂懼的氣氛增添了一抹歡笑。

人靜靜站著的時候，會有記起自己是誰的風險。人停止編故事的時候，會有與恐懼正面交鋒的風險；這裡的恐懼指的便是追逐了我們一輩子的魔鬼。當人停止胡扯，也就是我們不再假裝自己已經擊垮那些事情、不再假裝自己已經全部想通的時候，就會有被身上所背負的現實壓垮的風險，而我們深信唯有把這些重擔埋藏起來，才能確保自己和所愛之人的安全、溫飽和幸福。

然而編故事會讓我們做不了真正的自己，也會反過來阻擋我們愛的人、我們努力要保護的人，使他們無法認識、信賴和看到真正的我們。我懂那種想被看見的心願，我懂那種想要展露自己好讓世人看見的渴望。

我和兒子麥克喜歡看電影，那是我們共同愛做的事情之一。幾年前的某一晚，我們倆去看電影，麥克很興奮我也要去看這部電影，因為他已經讀過電影原著，迫不及待要跟我分享內容。

隨著電影開演，我感覺內容是在講一個和麥克年紀相仿的男孩「轉大人」的成長故事。我其實還滿喜歡那些可以預期之後會怎麼發展的情節，於是我就舒舒服服地欣賞電影，一邊沉浸在我覺得主角有些地方跟麥克還真像（還有那些跟他截然不同的地方）的想法裡。但沒想到，故事情節在電影最後幾分鐘出現很大的轉折。突然間，整個劇情述說的不再是像我兒子那樣的男孩，反倒比較像我小時候的故事。簡單來講，電影螢幕上所演的並不是麥克的人生，而是我的人生。

我一陣恐慌，沒辦法呼吸。電影劇情把我扔回孩提時期，讓我再一次經歷那些我千方百計想從意識中抹除的事情。眼淚從我臉上滑了下來。

電影結束後，燈光亮起，電影院的工作人員巡視一排排的座位，收拾觀眾丟棄的爆米花桶，我呆若木雞地坐在位子上哭泣，麥克陪在我身旁。

最後我總算恢復過來，可以移動身體，我們相偕走出電影院，上了車。關上車門後，車子裡面的幽暗讓我覺得很有安全感，我又哭了一會兒。然後麥克開口說了一句話，雖然他年紀輕輕，但那句話卻蘊藏著很深的智慧。

他說：「爸爸，你倒不如告訴我發生什麼事，因為你不說的話，我會自己亂編，這對我來說也不是好事。」

麥克用這種方式刺激我：爸爸，你還不如記起來，不如盡情展現你現在的樣子；你倒不如告訴我你是誰，否則我會亂編故事，而那些故事又會卡在我倆之間，讓我們很難親近彼此。

其實直到那一刻我才明白，原來這個祕密也是我希望我愛的人知道的事情之一。

「真心」（authentic）是個被濫用的詞彙，甚至會給人毫無意義之感。也因此我認為用「破開心房的戰士」這個有點拗口的詞會更好，因為這樣的形容用語內嵌著創造真實的動作。不過，此用詞的基本訴求在於真實，在於做真正的自己；換言之，就是要把抓狂、害怕、大膽、喜悅或以上皆是的自己表現出來。

當客戶對於要求他們靜靜站著、別再編故事並接納自身真實存在的挑戰有所回應時，就表示他們已經在戰士執行長──有強壯牢靠的背和大大敞開的心──的位子上就座。

那位面對致命疾病的學員在新訓營過後幾個月，陸陸續續向更多朋友和同事告知自己的狀況，最後也終於對投資人說出口了。結果，這些人群起挺她──靜靜地與她並肩而站，也可以這麼說。

這個故事最重要之處就是療程發揮了作用，這位學員現在生龍活虎。不過，事情的另一個變化值得審視：當她坦率說出心裡的祕密時，其實也製造了一個讓同事得以分擔她身上重擔的條件。她不必再以守護同事安全的保衛者自居，也因此大家能凝聚起來互相關照。

我一再見證這種時刻。不管是領導者、父母還是情人，當他們選擇講出真心話的時候，就等於讓人生中的每一個人有機會去認識他們、支持他們，去信賴彼此。

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我又想起另一名客戶的例子。這位客戶憂心忡忡地來找我，因為幾個月以來，他信誓旦旦向員工保證公司的融資絕對沒問題，「只要再過幾天」就會收到新一筆資金的投資條件書了，但是他現在不得不面對投資人食言而肥、抽身而去的現實。

「我怎麼告訴他們才好？」他問我，怕得渾身發抖。

「你覺得講實話怎麼樣？」我向他建議。

「講實話？你在開玩笑吧？他們要是知道投資人已經退出，一定會奪門而出，另謀他就！」

「這個嘛，難道你寧願他們為了謊言留下來？」

他選擇說實話，結果員工並沒有離開。他們不但留下來，還自願減薪，讓公司得以順利調度資金。

「親愛的，」我彷彿又聽到佩瑪．丘卓的聲音，「不管那是什麼事情，你並沒有對它敞開你的心。你以為你有，但其實沒有，你必須一直把心敞開。」

我們不願意靜靜站著，是因為害怕不知道會有什麼結果。我們不願意告知實際狀況，是因為我們誤解了照顧別人是職責所在的概念。這些扭曲又孩子氣的想法只會加重人的孤獨感，而且還會摧毀信賴感，這與我們一直以來所學的正好相反。我經常想到人在決定靜靜站著之後，他在那一刻彷彿面對著一個門檻，或者也可以說是一個出入口。

當然，如果透露太多的話也會有風險。有時候我們打著徹底探究自我的旗號，但最後卻變成把一切「完全公開」。雖然我們總是會說服自己，認定這是開誠布公，但實際上卻是把責任都推到別人頭上，用這種方式默默告訴別人：「拿去，我沒辦法承受焦慮了，你來幫我扛一下。」

不過，我認為靜靜站著、對現實狀況敞開心房最大的風險，還是在於我們最終會記起自己是誰。

金字塔頂端的人生

人因羞愧而記不起自己是誰。除了羞愧感，還會浮現害怕丟臉的心情，彷彿記起自己是誰不僅將揭露內心的疑慮，更證實了那總在譏諷我們的耳語從未說錯。

不過，人因自滿而無法在破開心房的戰士之位就座，這也是同樣危險的事情。換句話說，總將自己視為萬中之選的領導者，是一種後患無窮的需求。當我們處於這種境地，就只能獨自掙扎，肩上背負著必須夠聰明且能應付外界要求而產生的倦怠感，另一方面又責怪組織、家庭、政府或人際關係──我竟敢說出來──裡的人無能，才會做出糟糕至極的決定。

如果今天我輔導的對象是一群人，我常見的做法是跑到白板前，在上面簡單畫一個三角形。「這是什麼？」我會一直問這個問題，直到揪出他們對階層根深蒂固的想法為止。「現在是誰坐在金字塔頂端？」是身為老闆的自己？還是總統、父母，或者是上帝？

透過剖析這些深植於內心的觀點，就能揭露人是如何在察覺到不妥、心裡犯嘀咕時，為了安撫那不安的耳語，而相信傳統奉命行事的組織結構所形成的金字塔陷阱。但這樣做是徒勞無功的，你腦袋裡的耳語比誰都清楚。那些聲音知道坐在金字塔頂端自稱一向冷靜、無所不知是一種妄想，而這種妄想也會使人無所適從。

從一方面來說，那些聲音通常也知道，我們對於該怎麼著手其實還沒有頭緒。在這種情況下，我們一直用害怕被揭穿假面具、被當成冒牌貨的心情過日子。但是從另一方面來看，我們因為不知如何是好而覺得丟臉，便認定其他人一定知道答案，也就是說別人都想得出來該怎麼做。然後我們就自作聰明，把那種可恥的恐懼感轉化為進一步指出我們就是無法當領導者、成人和好人的證據。於是，我們開始編故事和胡扯，一路玩著「核桃殼遊戲」（the shell game）［註］的騙人把戲，把幾個殼快速變換位置，讓人看不到那顆代表真相的豆子在哪裡。

我們假裝無所不知地坐在金字塔頂端，而同事們表面上哀嚎我們沒辦法下放權力、分享職權，可是心裡卻因為不必承擔做錯決定的後果而感到如釋重負、雀躍不已。由此可見，每個人都在玩核桃殼遊戲。

這種遊戲一再上演。組織因此逐漸變成肥沃的田地，我們得以將童年時期的掙扎像種子一樣灑在田地上。接著這一群從上到下並未以真心領導的人，逐漸勢不可擋地變成一張畫布，讓我們把過去的光景都揮灑在上面。至於團隊成員，肯定也會逐漸回以同樣的做法，重複上演其原生家庭的各種掙扎。

榮格的另一句告誡也令人震撼不已：「把無意識變成有意識之後，它會主導人生，然後我們才能稱它為命運。」我們仔細檢查組織的狀況，結果合理推斷，組織注定要落入功能不彰的困境之中，而我們因為缺乏技巧，所以注定做不好領導者，也注定永遠都不夠安全、溫飽和快樂。

我的父親，雖然他緊繃的身體只有靠手上的藍帶啤酒才能放鬆，但他還是假裝一切都沒問題。我的母親，她對著耶穌說話，但不是透過祈禱，而是看起來就像耶穌拉了把椅子坐到她面前，跟她共抽一包溫斯頓（Winstons）香菸那樣。還有我們，總是一直玩捉迷藏，半藏半露，看得見但又看不見。還有我們所有人，集體假裝產品很有效，公司的未來光明璀璨，也假裝我們大家相親相愛、彼此信賴。

alcoholic drunk and wasted but attractive man sitting at table looking whiskey glass thinking in his alcohol addiction problem trying to avoid temptation and desire to drink in alcoholism concept
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那是一月的事。我從科羅拉多州波德市（Boulder）的家飛回紐約，準備待一個星期，處理客戶的教練課。紐約的天空晴朗鮮明，又藍又乾淨，就跟科羅拉多州的天空一樣，以往總是籠罩紐約的烏雲，這會兒都消失得無影無蹤。

我在一間沒有窗戶的會議室跟客戶公司的高層碰面。這群主管總共有二十五位，我們一起把椅子排成圓圈，這樣比較方便大家說真話，因為沒有人可以躲在辦公桌或會議桌後面。也沒有智慧化繁瑣的牆面，讓我們沒辦法看到真實的狀況。

我按照以往輔導團體時的做法，先讀老子的短文作為教練課的開場：「不出戶，知天下；不窺牖，見天道。其出彌遠，其知彌少。是以聖人不行而知，不見而明，不為而成。」（源自《道德經》第四十七章）

老子告誡世人，往窗外窺探或找別人要答案都是沒有意義的事情。我告訴在場的主管，答案就在此處，就在這間會議室中央。

那麼，我們聚在這裡是為了爬梳什麼問題呢？這家公司為什麼對衝突避之唯恐不及？

我的客戶是創辦人之一，公司本身也十分成功。從公司的簡史可以看到， 它的毛利已經攀升到超過十億美元，業界其他類別的公司也紛紛仿效其商業模式。這家公司努力透過做好事，將企業經營得有聲有色。

總而言之，公司因此大受歡迎。但是在美好光環的掩飾下，其實深藏著某個真相。公司大多數的主管對於衝突能閃則閃，就跟那位抱怨業務主管太貪心的新訓營學員所面對的問題一樣。除此之外，這些主管還會將自己不能忍受的感覺，也就是本來就會出現的攻擊性都轉包出去，將之投射在高層團隊的兩位成員身上，看著他倆不斷互鬥、瞧不起對方的團隊。

再者，這兩位高層主管的頂頭上司又分別是公司的兩位創辦人，領導者之間的裂痕與未能解決的衝突因此變得更具體又激烈。大家表面上一片祥和，私底下卻各懷鬼胎。管理團隊看起來很平靜，但內心怒氣翻騰，他們默默躲開任何衝突的跡象，一切還真美好。

我邊踱步邊做調查。我對著其中一位創辦人問道：「你是在充滿暴力的家庭中長大的嗎？」其實我是用猜的。

「暴力？」他問道，確認我沒用錯詞。「沒有，完全沒有暴力。」

我有點納悶又不太確定地掉頭轉身。但是等我整個背對他時，他又說：「不過我們家常常大吼大叫。」

我停下腳步，環顧四周，再猜一次：「在場有多少人是在吼叫聲不斷的家庭中長大的？」結果二十五名員工裡有二十三位舉手。

我向大家指出問題的癥結點其實不是迴避衝突，而是恐懼，是童年時期殘留下來的恐懼。由於最資深的主管不曾意識到自己的領導作風和領導決策，都源自他們過去的行為模式，所以同樣的模式才會一再出現且愈演愈烈。

我又補充說，麻煩不在於兩邊作風不合，無法跟對方或團隊其他人好好相處，而在於大家集體進入了隱藏真相的遊戲。

除非領導者接納自己的整個過去，意識到大家都對衝突避而不談，否則也只是把衝突地下化而已。然而，這並不表示衝突就會一直被深埋在地底不見天日，相反地，衝突會一再出現，會有其他人為這些代表他人憤慨與挫折的衝突發聲。

人需要戰士的勇氣，才能靜靜站著，堅持到足以讓人探究內在並記起自己的過去。

  • 註解：一種騙人的遊戲，道具是三個核桃殼加一顆豆子，把豆子藏在某個核桃殼下面，然後把三個核桃殼迅速換位子，讓別人猜豆子在哪個核桃殼下面。
書籍介紹

本文摘錄自《讓你的脆弱，成就你的強大：重整創業路上的情緒包袱，成為更堅韌的領導者》，寶鼎出版

作者：傑瑞・科隆納（Jerry Colonna）
譯者：溫力秦
繪者：張巖

AMAZON網路書店4.6顆星好評、2019年度最佳商業與領導力書籍
《哈佛商業評論》、《富比士》、《快企業》、《Inc.》熱烈推薦

「創業是孤獨的」、「創業沒那麼容易」、「創業就是不停地失眠與燒錢」⋯⋯在那些開創公司、賺進大筆財富與聲望的成功背後，少有人知曉創業家內心的掙扎與痛苦，看似「得到」很多，但更多時候是在自我消耗。

被譽為「CEO身邊的耳語者」、「紐約矽巷的尤達」的主管教練柯隆納，也曾競逐於金錢遊戲、因投資失利而情緒崩潰，在尋求協助療癒自我的過程中，他發現看似毫無來由的非理性情緒與行為表現，很可能肇因於童年時期殘留下的恐懼：

  • 因貧窮而爭吵不斷的童年生活，將金錢與地位視為被認可的唯一指標；
  • 面臨被撤換的命運，擔憂失去地位的同時也喪失自尊與價值；
  • 瘋狂加班工作，其實是害怕自己重返「一文不值」的老路；
  • 對有問題的合夥人或下屬無計可施，原來是因為他們都有著過往「不理性他人」的影子⋯⋯

面對無法言喻的複雜感受、面對不知如何是好的困惑，柯隆納從親身經驗與輔導實例出發，結合榮格療法與佛教思想，傾囊相授他獨特又富有成效的見解，娓娓道來直面心結、破除過往心魔的重要性與方針，幫助領導者聆聽內心的聲音，進而克服心理創傷

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Photo Credit: 寶鼎出版社

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航