日本人為何迷上李登輝？哲人政治家躬行「武士道精神」

文：楊明珠（中央社駐東京特派員）

前總統李登輝辭世後，許多日本人深感悲痛。這位哲人政治家被誇讚比日本人還了解日本，知名評論家甚至希望日本能有像李登輝這樣的首相。李登輝為何受到日本人如此敬愛？

李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。駐日代表處於8月3日到7日設置追思處，這段期間，日本副首相麻生太郎、內閣官房長官菅義偉、文部科學大臣萩生田光一、環境大臣小泉進次郎等高官、各界人士、在日台僑等逾6000人前來追思。

日本首相安倍晉三則是透過媒體表達悲痛之意，並指派日本前首相森喜朗於8月9日率團到台北弔唁。森喜朗當時對媒體表示，李登輝告訴日本人很多原本不知道的事，日本在二戰後一直沒有信心，但李登輝教日本人要有勇氣、要以日本為榮。

記者在東京搭計程車時，司機也談起了李登輝，他提到自己持有教育證，在授課時常講到李登輝的偉大。這位司機邊開車邊拿出手機播放從網路新聞錄製的李登輝辭世後的快報影片，主播以急促的口氣唸出兩遍「台灣前總統李登輝辭世」，主播還說，真希望他能活200歲、300歲。

日本產經新聞日前刊登知名評論家阿川佐和子對李登輝印象的文章，或許能解釋日本人對李登輝的情懷。

前日本首相福田康夫弔念李登輝｜Photo Credit: 中央社

李登輝的鼓勵，日本人反思武士道精神

阿川佐和子是日本李登輝之友會會長阿川弘之的女兒。她說，2001年經過司馬遼太郎著作《台灣紀行》書中的「老台北」蔡焜燦介紹，首度見到李登輝；第二次見到李登輝是311大地震後的隔年2012年，心想台灣捐巨款給日本，應到台灣致謝，未料李登輝鼓勵說：「日本人別失去信心。」

在阿川印象中，李登輝身材魁梧，和藹可親、善解人意，地位崇高卻不擺架子，是個行事貫徹信念的人，這從他對中國、對國民黨的因應可以得知。若沒有李登輝，或許沒有現在台灣的民主化。

阿川被李登輝的魅力深深吸引，覺得這位政治家有一股氣場、吸引人的力量，也有哲學涵養。她曾想，深諳日本歷史、能冷靜判斷日本情勢，比任何人都深愛日本的李登輝如果能當日本首相就太好了。

而她的父親阿川弘之曾說，如果日本政府不發簽證給深愛日本的李登輝，是日本外交的一大污點。

但當時的日本政府不敢發簽證給李登輝到日本治病，不少日本人覺得這樣的作為毫無武士道精神。直到2001年森喜朗擔任首相時，與當時擔任官房副長官的安倍晉三不顧外務省反對，基於人道主義發簽證給李登輝訪日。

一位40多歲的日本男性回憶說，2001年李登輝計劃到日本接受心臟手術，日本政府卻遲遲不發簽證，原因就是日本處處仰中國的鼻息。他從電視螢幕看到李登輝用日語罵「日本政府膽子比老鼠還小」，這讓他感到日本政府太沒正義感。

李登輝年輕時閱讀了日本農經學者、思想家新渡戶稻造所寫的《武士道》一書後，了解到武士道就是日本人的精神和道德規範，也是日本人的心境、氣質和美感觀念。新渡戶還列舉了忠義、勇、仁、禮、誠、名譽等武士應具備的道德項目，更特別重視實踐躬行。

李登輝認為武士道不僅是日本人的資產，對世界而言也是極為寶貴的資產。許多日本人因為李登輝推崇武士道重新反思，有日本民眾就在駐日代表處追思處留言說，「感謝您教導我們何謂日本精神，我們從您身上學到了武士道、日本精神及很多事」、「感謝您那麼愛日本，我們會愛您所打造的台灣。」

也有日本國會議員寫下「要繼承李總統的精神，為台日關係發展貢獻心力」、「您是日本的偉大友人及導師」等追思語。眾議員長島昭久寫道：「感謝李前總統。我會努力實現制訂日本版台灣關係法。」還有一位日本前駐外大使寫著：「我將近40年的外交官生涯當中，您是這世上我最尊敬的人。」

Photo Credit: 中央社

李登輝如願訪日，盼台日合作貢獻國際社會

李登輝卸任總統後多次訪日的秘辛，在最近上市的書籍《李登輝訪日秘聞》中有詳細描述，這本書是李登輝的民間好友、在日本行醫的台灣人醫師王輝生所著。

李登輝於2000年5月卸任後，期盼出席當年秋天在日本長野縣松本市舉行，第12屆也是最後一屆的「亞洲展望論壇」，但未能如願。一般認為，日本外務省不願觸怒中國，不希望他訪日。

王輝生在《李登輝訪日秘聞》中指出，2001年4月日本政府設下4個嚴苛條件才同意李登輝訪日，包括不能到東京或京都、不公開演講、不開記者會、不會晤日本政治人物。但2007年的那次訪問，限制被一一打破。5月30日，李登輝到了東京，6月1日在東京接受「後藤新平賞」，並以「後藤新平與我」為題公開演講，6月9日，他在東京外國特派員協會舉行記者會。

2007年訪日最讓李登輝難忘的是，他前往靖國神社祭拜二次世界大戰期間，以日本海軍上等機關兵身分，戰死於馬尼拉的哥哥李登欽。與最敬愛的哥哥暌違62年「再會」，李登輝落淚了。當天靖國神社上空多架媒體採訪直升機盤旋，靖國神社前出現許多李登輝的粉絲。

參拜靖國神社後，李登輝被部分媒體包圍質疑，只差沒說出「你不知這樣會惹怒中國嗎？」李登輝反問記者說：「如果是你親人被奉祀在此，你會怎麼做？」他認為不能因政治而扭曲了人性或信仰。

2015年7月22日，李登輝在日本眾議院議員會館以「台灣的典範轉移」為題，用日語發表歷史性的演講。他是首位在日本國會設施發表演講的台灣前總統，現場有大約300名國會議員及上百名議員助理等人聆聽，許多國會議員不時拿出手機拍攝。演講結束，現場揚起如雷掌聲。

翌日，在當時擔任參議員的江口克彥穿針引線下，日本首相安倍晉三到李登輝下榻的飯店致意，李登輝還贈送安倍「冷靜、謙虛、忍耐」這幾個詞的墨寶。

2001年是李登輝卸任總統後首次訪日，那次訪日成了「破冰」之旅，至2018年為止，李登輝卸任總統後共9度訪日。

李登輝重視台日友好關係，在2015年日本國會設施演講中，他除了強調「我現年92歲（日本算實歲），能為台灣做事的時間大約只剩5年，為了打造更成熟的民主社會，想把餘生獻給台灣」之外，也告訴與會者，今後台日會把自由民主的價值觀視為最高價值，盼台日合作為國際社會的發展做出貢獻。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀