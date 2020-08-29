蔡詩萍：中年過後，女人盛開如鮮花，男人認命如盆栽

文：陳莞欣｜攝影：日常散步・李盈靜｜內文圖片提供：有鹿出版

編按：男人老了，只剩下一張嘴？作家蔡詩萍觀察，同樣是中年，女人和男人的生命狀態卻有很大的差異。女人更加忠於自己，活出如鮮花綻放的人生。男人卻因為生活重心愈來愈少，視野逐漸變窄。最後變成整天講大道理、自我重複的無聊阿伯。大齡男子，有沒有不同的可能？

和作家蔡詩萍聊起中年後的生活樂趣，他說不論工作再忙，每日總會找出空檔在自家附近的山上跑步。山腰人少，特別適合放鬆獨處。尤其是清晨時分，風吹鳥鳴，偶有老鷹飛過天際。跑步不只是運動，也是他排遣壓力的重要儀式。

62歲的蔡詩萍，原是以政治評論起家的資深媒體人，其後成功轉型為電台主持人、作家。2002年，他和相差17歲的前主播林書煒結婚，兩人育有一女。18年婚姻，至今仍常在媒體上「曬恩愛」。愛情事業兩得意，讓人忍不住好奇問他，人生還有什麼煩惱需要排遣？「人到中年，悲哀呀！」他大笑說道。

中年男女大不同 女人盛開如鮮花，男人認命如盆栽

人生進入下半場，蔡詩萍觀察，男人和女人在同樣的年紀，生命狀態卻截然不同。

他畢業自台大政治系，在報社工作多年。早期台灣政治、媒體領域皆是陽勝陰衰，從業人員的社交網絡也以男性為中心。相反的，64年次、主播出身的太太，身邊則有一群定期吃飯、喝酒、聊心事的姐妹淘。兩相對照，更能感受性別的差異。

中年女人和中年男人，哪裡不一樣？蔡詩萍觀察太太的一群好友，「女人過了40歲，整個人活開來了。」正如盛開的鮮花，知道花期有限，更懂把握生命。深愛的更珍惜，不愛的則不拖磨。「我常警告中年男人要小心，太太可能差不多要跟你say goodbye了。」

至於他身邊的「阿伯們」，正好相反，大部分都很認命。反正，「這輩子不行的事就是不行，人生大概就這樣了。」蔡詩萍分析。有次他和友人聊天，朋友感歎地說，男人過了50歲，就像野狼變成溫馴的家犬。他反駁，「是盆景吧！不澆水就默默枯萎，不好看還會被移到室外。｣

「台灣男人很乖。但我們的乖，是沒有生命力的乖。」蔡詩萍直言。生氣蓬勃的女人和日漸枯竭的男人在一起，身心自然是離得愈來愈遠。「很多太太自身工作不錯，和先生在一起又得不到樂趣，還要伺候對方。何必呢？」

少談憂國憂民的大事 多做讓家人有感的小事

大齡男子不敢逾矩，為什麼還是不得人心？蔡詩萍觀察，身邊的熟男們都有一種容易「閃神」的特質。平時對國家大事侃侃而談，回到家卻事事不上心。可以關心宇宙萬物，卻記不住太太說過的一句話。

「別以為盆栽不礙事，哪天你就從六樓被丟下去。」蔡詩萍半是玩笑、半是認真地說。想在婚姻裡找生路，身與心的投入不可少。為家庭付出，就從買菜、倒垃圾、去超市補貨等小事開始。更重要的是得誠心誠意，千萬不可敷衍了事。

他舉例，洗手時發現肥皂只剩薄薄一片，就可順便檢查家中的牙膏、棉花棒等日用品剩多少，別忘了去超市補貨。上菜市場買菜，除了清單上的食材，也要考慮家中每個人的飲食需求：太太愛吃貝類、青春期的女兒需要吃肉……。這些事聽起來無聊瑣碎，但若沒有人費心打點，家庭生活的品質就無以為繼。勞心耗神的情緒勞動，不該只是女性的責任。

精神層次的投入，則是時時欣賞另一半的好。蔡詩萍笑說，中年後最重要的人生哲學，就是好好伺候老婆。每年生日、紀念日要送花，就算吵架也不例外。在路上看到漂亮女生，一定握緊太太的手，說：「還不錯，但差你一點！」

老夫老妻，有必要做這些肉麻事嗎？「當然呀，不然你半夜怎麼死的都不知道。」老婆開心，家庭和諧，世界和平！

妻女要的是同理 而不是大道理

女兒，是蔡詩萍生命中另一個重要的女人。他中年得子，從小就寵女兒。但父女倆的甜蜜期，卻在女兒進入青春期後畫下句點。跟爸爸牽手？不要。爸爸抱一個？想都別想。還有更慘的，「她現在有事都只找媽媽講。」蔡詩萍苦笑說。

孩子長大了，該怎麼靠近他們？有次生日，女兒送他一張卡片，上頭寫著：「爸爸我知道你很愛我，我也愛你。感謝你每天幫我準備早餐，滿足我的每一項需求。但是請你不要講大道理，我已經長大了。」

講得太多、聽得太少，是爸爸們的另一項通病。例如，女兒向他抱怨學校的事，他就開始分析老師的用意為何。但問題是，女兒並不需要爸爸的大道理。「她只覺得老師很討厭，不用你告訴她老師怎麼想。」太太和他抱怨職場挫折時，也有類似的反應。只要他一進入「蔡老師」模式，妻女就會受不了。

他反省，女兒和媽媽更親，並不只是性別因素。愛講道理的爸爸，要學習認真傾聽。例如，他常常記不住女兒口中的朋友名稱。誰是Megan？誰是Amy？但太太就會打開女兒的IG帳號，看著照片認人。爸爸聽再多都記不得，時間一久，女兒當然懶得開口。

「我太太勸我不要對女兒說教，聽她說話要有同理心，不要立刻下定論。」蔡詩萍認為，四、五年級生的男性，成長過程中和父母相對疏離。出於補償心態，他們更關心自己的孩子。但是，親子關係的樣態會隨著孩子的年齡增長持續變動。為人父母要有調整的彈性，愛才能長久。

前些時日，他和女兒因細故冷戰，兩人好幾天不說話。但這回，爸爸不再講大道理了。有天上學途中，他主動釋出善意告訴女兒，自己不是生她的氣。「我是氣自己為什麼會變成這種爸爸，讓妳有事情沒辦法告訴我。」在那之後，女兒也有了改變。她開始願意和爸爸聊天，像是討論頭髮的捲度、近日喜歡的韓國男星。儘管都是瑣事，但親子關係的進步，已足以讓爸爸感到欣慰。

中年男人別只談政治 生命要有不同的可能性

年輕時的青年才俊，為什麼老了會成為愛說教、自我重複，毫無生命力的熟男？蔡詩萍觀察，問題出在「看不到人生有別的可能性」。他有些朋友是政論節目的常客，十幾年下來重複著同一套論調。時間一久，內容愈來愈無聊，態度則愈來愈偏執。「他們不得不，因為生活重心只剩下政治這塊了。」他感歎地說。

「我很怕自己會變成那樣。」蔡詩萍坦言。約在十多年前，他漸漸淡出政論節目，轉而閱讀更多文化、藝術領域的書籍。近期，他勤逛藝廊、擔任策展人，也針對古典文學《紅樓夢》、《金瓶梅》推出專書評論。從「政治名嘴」蔡詩萍，轉型為「文學作家」蔡詩萍，開創新的工作跑道。

Photo Credit: 有鹿出版提供 蔡詩萍近年出版了《紅樓心機》、《金瓶本色》2本專書，研究古典文學頗有心得。

此外，他從國中養成跑步習慣，中年以後更勤練馬拉松，迄今已參加了近十個全馬賽事。2020年下半年，更是一口氣報名了五場全馬，從烏來峽谷跑到綠島。跑步不僅有益身體健康，也為他帶來新的合作機會。「我相信很快就會有人找我代言骨質疏鬆營養補充品了！」他笑說。

男人老了，最怕沒興趣、沒朋友。蔡詩萍和一群愛喝酒的朋友，組成了「威士忌兄弟會」。大家輪流作東，每月舉辦一次賞酒聚會。從兩三人開始，九年來已有二十多位成員。當中有人懂紅酒、有人熟清酒。朋友喝酒長知識，也盡情抒發男人心聲。每年年底，他們還會各自向太太請假，專程飛到東京進行飲酒考察。從早喝到晚，不醉不歸！

「人生重心只有一件事，很容易就走到盡頭了。」蔡詩萍說。熱愛文學的他提出了一個有趣的比喻：絕大多數的悲劇故事都是在封閉的背景下成立。像是英國文豪莎士比亞筆下的愛情悲劇，年輕男女眼裡只有彼此。其中一方走了，另一個人也活不下去。但若女主角身邊同時有好幾個追求者，還會選擇殉情嗎？

愛情如此，人生亦是。一個人懂得愈多，看得愈開。生活重心愈多元，生命就愈開闊。人過中年，難免有失去和妥協。真正的豁達不是認命，而是知道生命有好多不同的路能走。大齡男子就算是盆栽，也要奮力開出新芽，活得生氣盎然！

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航