美中貿易代表檢討第一階段貿易協議，雙方稱「看到了進展」，但實際上呢？

美國貿易代表署於24日聲明指出，貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）於當天傍晚與中國國務院副總理劉鶴進行通話，檢討美中第一階段貿易協議的執行狀況，並稱「雙方都看到了進展」。不過，《華爾街日報》指出，聲明中並未提及任何具體目標或措施，且和實際落實程度略有不符。

據美方新聞稿，雙方討論了中國結構性改革所需採取的步驟，確保加強保護美國智財權、消除美國企業在金融與農業市場的障礙、取消強制性的技術轉移等。雙方也商議中國增加美國產品採購量、和未來的一些必要措施，在這次通話中彼此都看到了進展。

中國《新華社》報導亦指，劉鶴應約與美國貿易代表、財政部長通話，「針對中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話」，同意創造能讓貿易協議實現的條件和氛圍。

新聞稿時間點敏感，疑作秀成份居多

《華爾街日報》分析指出，雙方都沒有提到現實問題，美國政府近日揚言禁抖音海外版TikTok和中國通訊軟體微信（WeChat），加深美中緊張關係，但這一點在雙方聲明稿裡都沒有解釋；那麼所謂「創造條件和氛圍」，對北京來說，似乎是暗示美國應該避免過度涉入香港和台灣問題。

Photo Credit：AP / 達志影像 美國貿易代表萊特海澤6月參加參議院財政委員會聽證會資料照。

《華爾街日報》指出，美中分歧越來越大，雙方通話的重點就只是在於「有進行通話」；前白宮貿易顧問蕭奧（Kelly Ann Shaw）表示，在美中逐漸消退的關係裡，第一階段貿易協議成為碩果僅存的亮點。

這項新聞發布的時間點，是昨日共和黨全國黨員代表大會轉播開始前不久。《華爾街日報》認為，這正好能呼應共和黨大會預期會提到的川普（港譯「特朗普」）政績，提醒選民川普對於中國引發全球疫情所採取的回應手段。

此外，美中貿易代表原預計在本月15日進行視訊會議，後來因故延遲。對市場而言，昨天的通話消息可以帶來刺激，在共和黨大會前讓股市反彈上揚，迎合投資人的心意。

中國採購進度略落後，美企技術依然沒保障

報導指出，實際上，過去幾個月來中國雖然增加了美國玉米、黃豆和其他農產品進口量，但由於美元貶值，以美元計價的貿易額來看，中國採購額略落後於貿易協議設定的年度標準。

彼得森國際事務研究所貿易專家鮑恩（Chad Bown）指出，截至6月，中國採購美國產品總額約330億美元，是協議標準額的47%。中國近期加快採購速度，儘管有望達標，但隨著美國大選逼近，川普很可能提高協議標準、甚至取消第一階段協議，展現強硬對付中國的態度以爭取選票。

《華爾街日報》還引述一份美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）今年5月至6月做的調查，逾百家與中國相關的美國企業之中，有13%表示被要求轉移技術，比去年增加7%。該委員會指出，中國雖然依照第一階段貿易協定，承諾不強制企業轉移技術，「但是沒有具體細節，不確定會如何合理地實施。」

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航