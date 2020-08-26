「國家不安全」的來源：馬英九沒說出的真話，與他無法放下的「歷史定位」

卸任後的馬前總統，近期多次發言受到各界矚目，從九二共識、兩岸關係到國防安全等議題，不但是語不驚人死不休，口不遮攔的辯解心態更是讓人費解。令人傻眼的是，當他扭曲國防安全研究院解析的中共解放軍之戰略指導：「中國強調首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定」時，卻不見任何錯誤引用的回應，反而是將錯就錯強辯，仍持續在國內極大化操作各種戰爭的恐懼意識。

此外，就在不久前，馬英九在自己搭台的「國家不安全研討會」中，大聲擊鼓疾呼「國家戰爭邊緣論」，指責當朝的手法，如果不刻意辨別還以為是國台辦的在台代理人，替中國指手畫腳；更荒謬的是，馬英九將自己過去八年掌權時對於北京的卑躬屈膝誆稱為「常說謊的人未必永遠不說真話」、「有前提式的相信中共」。

替北京掩飾對台的戰爭野心，才是台灣「不安全」的主要來源。

馬的受眾對象不是民進黨，而是「紅、藍」的同溫層

當然，馬英九的言論勢必引起媒體爭相報導，畢竟他曾掌握國家機密，也斡旋國家發展的前途，只是必須遣責的地方並不是他荒誕的言論，而是利用身份對外發言的心態與動機。

直言之，他一手拿著國家給予的終身卸任待遇，另一手卻利用前總統身份的政治能量擾亂國家安全佈局，不但有失卸任總統的格調，同時更凸顯他對於現任總統的不尊重，一切有違該有的政治倫理與分際。

讓人好奇的是，難道馬英九及其身邊策士不了解當前國內、外情勢？超出常理的言論恐怕也不是離主流民意遙遠這麼簡單，而且以當前國民黨的窘境，以及國際情勢的丕變，馬身邊多位學者專家應當非常清楚當前態勢。

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換句話說，最大的關鍵與問題應當是落在馬英九本身的判斷與用意，他心目中對於製造恐慌的得失操作，想必也與主要的受眾對象有關，這才是相關言論的價值所在。事實上，馬英九要說的不是給現任總統聽，也不是說給民進黨聽，反而是要說給「紅、藍」的同溫層聽，也因此，當民進黨政府或政治人物罵得愈大聲、回擊的力道愈大，那麼就是他所期待的「代表我們打到要害了」，這成了抬轎他個人政治聲量的外部幫手。

而馬英九要目的是什麼？部分輿論猜測他是為了「再戰2024年總統大選」、「為了回鍋黨主席」，但是，如果依照歷史經驗來看，這恐怕只是淺表的憶測。

馬英九想營造「兩岸互動」的代表性，用「歷史定位」繼續遊走兩岸之間

馬英九聚焦在兩岸議題的發言，不斷拋出「九二共識」的價值，為了凸顯他過去推動兩岸協議及官方互動的貢獻，他的步驟就是在細數豐功偉業的經歷回顧；同時，當他形塑戰爭邊緣的集體意識時，便是要引導出他過去「馬習會」的政治意涵，也就是能創造兩岸和平的能耐。

持平而論，回顧馬英九過去一年的論述邏輯，他就是在試圖營造自己對於「兩岸互動」的代表性，有意仿效2005年連戰訪中後的政經效應，甚至是作為將來國民黨重返執政的準備。

回顧連戰當年的「和平之旅」開啟國共互動的平台，同時也是改變兩岸關係的重要轉折，台灣內部在2006年發動倒扁抗爭，讓民進黨進退失據；同時，「紅藍連手」的經濟統戰合作更在2008年後展現光芒，馬英九蒙受其利應當感受最深，也會相當嚮往之。

如今，國民黨有滅黨的危機意識，為了防止黨內「檢討兩岸論述」超越底線，馬英九寧可力保「九二共識」，就算選舉「敗戰連連」也在所不惜，種種言論就是為了讓自己黃袍加身主導兩岸互動，這才是他沒說出的真話。

對馬英九而言，「馬習會」讓他站穩了兩岸官方往來的歷史定位，但是這恐怕還不夠，他還需要國民黨內部具黨政意義的兩岸意義，這一來讓他保有「九二共識」的面子，也可以替國民黨立下汗馬功勞，然後再循連戰路徑接下「榮譽主席」，以卸任總統之姿繼續遊走兩岸之間，如此政治披風在國民黨內不但前無古人，更是一舉超越連戰的裙帶勢力，已無人可比。

只是，馬英九似乎不敢想起，就是因為他掌權八年的卑躬屈膝，才讓中共得以在台行滲透之實，也是連戰等人的「買辦結構」根深蒂固，更讓國民黨陷入現在的窘境。

唯一的真話：「中國才是破壞和平現狀的始作俑者」

現實上，國際反中意識快速集結成勢之下，馬英九逆勢而行恐怕才是讓台灣陷入孤立無援的險境。當然，中共對台的野心一直存在，我們必須審慎以對；但是，破壞台海現狀及和平發展的罪魁禍首就是中共，這是毫無疑問的前提，也是根本的問題所在。

然而，馬英九將這樣的軍事威脅歸咎於蔡總統採取錯誤路線，輕率將中共過去的統戰擦脂抹粉為和平利多，無視「溫水煮蛙」的殘酷後果，猶如「狼來了」的故事，是相當不負責任的投降表述。馬英九如果是為了政治利益而將國家安全視為工具，那麼這樣又與中共通過《港版國安法》掃蕩香港自由意識有何差異？

或許，馬英九並不想解決台灣當前的危機，而是將模糊虛假的兩岸和平視為萬靈丹，這就如糖衣一樣，吃久了就如成癮的吸毒犯無法自制，但屆時的台灣也就只能配合中國統戰無法招架，倘若未來中國有任何政治需求，對台灣施加壓力就易如反掌，回想過去縮減、禁止中客來台觀光不就如此嗎？

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窺探過去中國的戰略考量，無非就是讓台灣經濟先受益，以達「用經濟讓利買下台灣」的戰略目標。如今，中國面對國際社會的反中壓力四起，以及國內經濟深陷困境之際，把台灣當成祭品不斷拉黑，甚至軍機頻繁騷擾我方空域，這正好是中國「出口轉內銷」的政治邏輯，更證明了中國對台不友善的劣根性。

如今，馬英九與中國有異曲同工之妙，疾呼拉台九二共識的價值，但是馬英九卻導果為因、錯置對象，中國才是破壞現狀的始作俑者。

馬英九大錯特錯，其實中國從來沒有說謊，在中國眼中「台灣是中國的一部分」未曾改變，而這才是中國的真話！諷刺的是，不說真話的或許應該是馬英九，假國家不安全的危機意識，去貼緊中國的統戰手段卻毫無遮掩，而他內心真正的政治算計卻是遮遮掩掩。

無奈的是，國民黨內仍有許多附和馬英九的言論，猶如盲從的跟隨者，這正好呼應了德國哲學家黑格爾（G. W. F. Hegel）所說的「歷史給我們的教訓是，人們從來都不知道汲取歷史的教訓」，極其可悲。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航