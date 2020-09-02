《正向聚焦》：「激勵型父母」最能帶給孩子人生成長的內在力量

文：陳志恆

激勵型父母的影響力

我常常思考，父母是透過什麼方式去影響自己的孩子？答案很簡單，不是身教，就是言教。

然而，當孩子漸漸長大後，父母在孩子心中的地位便逐漸降低。於是，許多父母發現，孩子小時候很聽話，不知道為什麼，長愈大意見愈多，也愈不願意聽從父母的叮嚀。

這是很自然的現象，因為，一個人的成長，就是從依賴到獨立自主的過程。大孩子透過特立獨行來展現自己的獨特性，透過叛逆與對抗來證明自己的成熟，這是再自然不過的事情了。

想一想，我們不也是這樣長大的嗎？

問題是，父母對孩子還是肩負著教養的責任，不論孩子多大，仍然希望能引導孩子朝健康正向的方向前進，而不是離經叛道、誤入歧途。

當一個孩子逐漸擁有自己的獨立意識，不想再受控於父母或凡事依賴父母時，父母便難以用權威來要求孩子。然而，麻煩的是，就算好好講道理、諄諄教誨，孩子也不一定買單。

那麼，現代父母該如何確保孩子走在正確的道路上，或者至少不用我們一天到晚操煩呢？

我認為，一個孩子在成長過程中，若能充分感受到內在力量，自然會朝正向健康的方向發展。相對的，孩子如果長期感到內在力量匱乏，便有可能走向自我毀滅之途，也許是放棄課業、沉迷網路、遊手好閒、好吃懶做、惹是生非、發展出生理或心理上的疾病等。

而孩子內在力量的來源，最初也最大的，正是他們的主要照顧者（通常是父母）；當然，成長過程中的其他成人或同儕，也會有相當的影響力。但大抵而言，主要照顧者最為關鍵。

孩子的內在力量，來自於兩個面向心理需求的滿足，第一，是感受到被接納與被理解，也就是「關係聯結」；第二，是感受到被尊重與被肯定，也就是「自我價值」。一旦孩子能充分體會到自己有人在意、有人關懷，與人之間存在著有品質的聯結，因而有歸屬感；同時又知道自己是重要、具有存在價值的，這時，內在便有源源不絕的力量。

所以，父母若要能對孩子發揮影響力，需要在這兩個基礎上與孩子互動，也就是滿足孩子在關係聯結與自我價值上的心理需求。若孩子在家庭生活中無法獲得滿足，就會轉往其他面向或群體去追尋。也許是追求學業、事業、財富或人際關係的成就，當然也可能是自我破壞或自我毀滅。無論如何，都是渴望能感受到，自己是被在乎且重要的。

一個能與孩子建立溫暖關係聯結，同時又讓孩子感受到自我價值的父母，最能帶給孩子人生成長的內在力量。懂得這麼做的父母，我稱為「激勵型父母」。因為關係聯結與自我價值，就是強化一個人心理素質的養分；而這樣的家長，對孩子也是有影響力的。孩子願意與父母持續互動，而不是拒絕溝通或總是對立衝突。

這是我在長期與青少年互動的心理諮商工作中，領悟到的道理。即使是那些被認為最抗拒的孩子，當有人願意接納他們、理解他們、看重他們、尊重他們時，他們也會願意敞開心房。許多的案例故事，我寫在《受傷的孩子和壞掉的大人》及《擁抱刺蝟孩子》等書中，有興趣的讀者可以參閱。

那麼，該如何幫助孩子滿足這兩個關鍵的心理需求呢？

維繫關係聯結的方法很多，最重要的就是真誠的表達關懷與理解。也就是展現同理心，站在對方的位置感同身受，並試著表達出對他的理解。像是：

「長期下來，一定很辛苦吧！」

「被同學誤會，肯定很委屈吧！」

「考試成績不理想，你也感到很懊惱吧！」

「如果我是你，我也會覺得超丟臉的。」

而幫助孩子提升自我價值感的途徑，則是正向聚焦。也就是有能力看見孩子的美與善之處，並且讓他知道：「我看到了！」而這也是本書將要細緻探究的。

這麼看來，在與孩子互動的過程中，正向聚焦實在占有十足的地位，是激勵型父母必備的能力。若能善加運用，對於孩子的成長及親子關係本身的經營，都會有莫大的助益。

相關書摘 ▶《正向聚焦》：最高明的向外比較，是拿「自己」做為比較對象

書籍介紹

本文摘錄自《正向聚焦：有效肯定的三十種變化 點燃孩子的內在動力》，親子天下（教）出版

作者：陳志恆

不論是父母或老師，都希望能與孩子有良好的互動，引導他們朝正向健康的人生道路前行，但我們往往習慣看見孩子沒做到、做不好的地方，以批評、指責、否定的態度要求改進，結果不但無法給予孩子力量，反而讓關係緊張。

具豐富校園輔導經驗的陳志恆心理師，繼《受傷的孩子和壞掉的大人》、《擁抱刺蝟孩子》為孩子發聲後，要透過《正向聚焦》幫助大人，調整教養的眼光與態度，看見孩子的美與善，陪伴他突破自我與成長，以不同的思考切入點與各種正向支持策略技巧，提出正向聚焦的三十種變化形式，幫助家長與孩子良好正面互動。

Photo Credit: 親子天下（教）

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航