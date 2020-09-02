《正向聚焦》：最高明的向外比較，是拿「自己」做為比較對象

文：陳志恆

向外比較的正向聚焦

有時候，我們免不了需要與他人比較。只要能掌握時機、用對地方，同時注意幾個原則，向外比較也能發揮正向聚焦帶來力量的功能。

向外比較，就是拿自己的表現，與別人的表現相比。因為要達到正向聚焦的功能，所以會挑表現得比別人好的地方來比較，例如：

「我觀察到，在你的朋友中，你什麼都吃，最不挑食！」

「我發現，你懂得比其他同學多呢！你一定閱讀很多書吧？」

「我能感覺到，你比其他人都還要心思細膩，對人也特別體貼。」

「在所有員工中，你工作的完成度最高，工作品質也最好！」

「比起其他孩子，你有很高的自制力，不會手機滑不停。」

「你願意為同學挺身而出，好勇敢哦！要是我，一定做不到！」

比起自我比較，向外比較的正向聚焦，會為人帶來更高度的愉悅感受，因為，每個人都期待自己是最好的、最棒的。然而，向外比較的正向聚焦要做得到位，必須注意以下幾個原則。

1. 偶一為之，不可成為常態

過度頻繁的讓人感受到自己比別人強，會讓人過於看重如何贏過別人，而不是自己的進步與成長。特別對孩子來說，很容易把「贏過別人」與「成功」劃上等號，如果沒有贏過別人，就等於失敗了。

此外，因為無法接受自己的失敗，所以只要沒把握贏過別人的挑戰，就傾向逃避而不敢嘗試。或者為了贏過別人，不惜作弊或投機，不擇手段。

2. 比較的對象避免單一、特定

例如手足間的比較，最需要避免。因為比較的對象很單一，容易造成手足之間的爭寵與對立。而「比起班上的張美美，你做得好太多了！」這種有特定對象的比較，也務必要避免。因為，這樣很容易在不經意間，為孩子樹立敵人，破壞孩子之間單純的友誼關係。

因此，比較的對象盡量愈模糊愈好，像是「比起大多數的人」、「比起與你同年齡的孩子」、「比起都在學書法的孩子」、「比起大多數在這領域的人」等。這樣的正向聚焦，比較不會貶損到其他人的價值。

3. 避免在不易改變的特質上做比較

像是身高、體重、身材、相貌、智商、天分等，偏向生理特質或天生決定的能力傾向，應該盡量避免拿來與他人比較。因為既然是不可改變的，就算向外比較而贏過別人，又有什麼意義？

4. 最高明的向外比較，是拿「我」做比較

這裡的「我」，指的就是表達正向聚焦的人。前面我曾提到一個例子，有位母親為孩子害怕參與人群活動而憂心。孩子說他嘗試在課堂上舉手回答問題，無奈老師沒點到他。

如果透過向外比較進行正向聚焦，母親可以這麼回應：「孩子，我聽到你這麼說，覺得你好勇敢哦！想到我在你這年紀時，才不敢在上課時，主動舉手回答老師的問題呢！」

說到這裡，我想起有一次，我太太回到家，語重心長的說：「我覺得，我好幸運哦！」

我好奇的問：「為什麼？」

原來，剛剛她與好姊妹們聚會聊天，聊到各自的家庭狀況，她說：「因為每次聽她們不斷在罵老公時，我都深深覺得，我老公身上，根本沒有任何可以挑剔的地方了嘛！」

我不知道太太是真心的，還是想逗我開心。總之，聽了這些話之後，我知道自己會更努力當一個好老公。因為，比起其他人的老公，我是無可挑剔的哦！至少，我不要成為太太出門與姊妹聚會時，茶餘飯後嫌棄抱怨的話題呀！

你說，誰才是真正懂得運用正向聚焦的人呢？

相關書摘 ▶《正向聚焦》：「激勵型父母」最能帶給孩子人生成長的內在力量

書籍介紹

本文摘錄自《正向聚焦：有效肯定的三十種變化 點燃孩子的內在動力》，親子天下（教）出版

作者：陳志恆

不論是父母或老師，都希望能與孩子有良好的互動，引導他們朝正向健康的人生道路前行，但我們往往習慣看見孩子沒做到、做不好的地方，以批評、指責、否定的態度要求改進，結果不但無法給予孩子力量，反而讓關係緊張。

具豐富校園輔導經驗的陳志恆心理師，繼《受傷的孩子和壞掉的大人》、《擁抱刺蝟孩子》為孩子發聲後，要透過《正向聚焦》幫助大人，調整教養的眼光與態度，看見孩子的美與善，陪伴他突破自我與成長，以不同的思考切入點與各種正向支持策略技巧，提出正向聚焦的三十種變化形式，幫助家長與孩子良好正面互動。

Photo Credit: 親子天下（教）

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航