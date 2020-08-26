中國對台政策可以「兩岸一家親」與「九二共識」，區隔對待「地方政府」與「中央政府」

2020年兩岸互動受新冠病毒疫情影響，陷入惡性循環。無論是台灣一般民意調查或各政黨認知，咸認為兩岸關係持續惡化，2019年起台灣社會已瀰漫反中政治情緒及台獨聲浪飆漲，而中國社會則充斥愛國主義及民族主義情緒高漲。

在台灣社會政治氛圍，有導致「反共」變成「反中」聲浪趨勢；在中國社會，「反台獨」反轉為「反台灣」、「和平統一」訴求漸為「武力統一」所侵蝕，兩岸關係的緊張、對立及敵意如螺旋般上升。

兩岸非理性因素發酵，對兩岸政策及關係衝擊效應大，兩岸當局應進行分歧管控，及時進行控制衝突及管理風險。

尤其，隨著中美衝突不斷升高，也導致兩岸衝突亦隨之增加；美國川普政府的強力反中論述與路線，重塑美中衝突，導致兩大國處於建交以來關係最壞狀態；而美台關係則處於斷交以來，最為緊密實質互動關係。可以說，在中美台三角互動關係中，台灣採取「聯美抗中」國際戰略，猶如冷戰時期一般，加入以美國為首遏制、圍堵中國戰略防線。但處於冷戰時期，國民黨政策雖「聯美反共」，但「反共不反中」，區隔中共非中國，台灣民眾具有高度中華民族主義、認同中國人與雙重認同比例非常高，因此中國當局操控民族主義對台政策的空間有限。

然而，現今美國提出「印太戰略」，視中國為「戰略競爭關係」、「修正主義國家」，公開要轉變共產主義中國，與中國衝突領域已拓展至全方位及意識型態、價值與制度較勁。台灣採取「聯美抗中」策略，公開反對接受「九二共識」及「反中路線」飆漲，模糊化中國與中共區隔，且台灣人認同及台獨支持度增加。這給予中國當局動員民族主義及愛國主義的社會基礎，採取「非和平方式」或以「戰爭手段」處理兩岸關係機率升高。

疫情期間台灣社會民意變化，不利於兩岸關係和平穩定

首先、台灣民眾認為中國政府對台灣政府及民眾不友善態度，創歷史新高。例如3月26日中國委員會公布民調，顯示台灣民眾認為中國對台灣政府與民眾不友善態度，分別升高至76.6%、61.5%，達近15年來新高。且台灣主流民意反對中國對台灣負面作為，反對武力威脅台灣（90.5%）及不認同對台灣外交打壓（91.5%）。

其次，台灣民眾即使高比例反對「一國兩制」，但仍高度同意兩岸需要進行合作與對話。自「習五條」推出一年以來，台灣民眾反對中國政府所提「一國兩制」，已從75.4%到90.0%，升高近15%。此外，9成以上民眾反對中國藉疫情打壓台灣參與世界衛生組織（WHO），傷害台灣人民健康權益（91.6%），7成以上贊成台灣政府呼籲中國政府停止在WHO對台灣政治操作。值得關注是，台灣民意高度期待兩岸合作對話處理問題，高達75.2%支持度。

再者，台灣民眾的台灣人認同、支持台獨比例創新高，中國人認同及雙重認同成下降趨勢。根據2020年7月台灣政治大學選舉研究中心發布「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布」等三份民調顯示，台灣人認同感增高至67%，政黨偏好民進黨獲36.8%，偏向支持台灣獨立為27.5%，皆創下歷年新高。

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值得關注是，儘管台灣社會充滿反中氛圍及高度台灣認同，但台北市仍於7月召開滬台雙城論壇，此為目前兩岸官方最高級別接觸及對話，是在台灣內部反中情結及支持台獨聲勢最高漲情勢下所召開。這顯示，許多台灣民眾應並不反對兩岸進行地方政府層級的對話與交流。

最後，即使兩岸情勢非常敵對，但台灣民眾對蔡英文施政滿意度處於歷史高檔，持泛藍政治立場的選民對蔡英文政府的滿意度也呈上升。根據2020年7月美麗島電子報民調顯示，民眾對蔡英文的滿意度為62.5％；不滿意度為32.9％。若以「政治立場」交叉分析，發現「泛藍」選民滿意蔡英文的比例，還6月21.8％，成長至25.6％；不滿意的比例則從77％，下降至71.3％。

這顯示蔡英文政府在現行民意支持度下，已具有某種程度的「全民政府」特質。換言之，中國當局應與民進黨當局進行對話，避免兩岸各自緊縮政策，反而強化彼此對立與敵意。

台灣民意觀點折射出的兩岸政策，應該從「地方對地方」開始

中國政府受限於「九二共識」，對台政策採取「硬更硬、軟更軟」策略，既強化對台「壓制」，也透過兩岸經社融合展現對台「懷柔」，導致對台政策效果相互抵銷。若能強化與民進黨政府、地方層級政府對話，及與民進黨各派系、基金會智庫對話，藉此營造對話氛圍降低雙方敵意，建構兩岸和平穩定關係架構，如此即可避免中美關係惡化，連帶也是兩岸關係惡化的循環模式發展。

首先，國民黨兩岸論述及路線已處於搖擺狀態，出現「九二共識」是「歷史文獻」、「過時論」、「揚棄論」、「替代論」說法，元老派與青壯派出現路線之爭。

從2020年總統選舉失利到高雄市長韓國瑜被罷免通過，及此次國民黨高雄市長補選選舉論文抄襲案，尤其高雄市長補選民進黨籍陳其邁獲勝，更是連續重挫國民黨聲勢。這導致泛藍選民對蔡英文的信任度與滿意度皆有提升趨勢，蔡英文不僅成為民進黨派系共主及「全民政府」領導人。

若中國政府選擇一再壓制其民進黨政府，形同挫敗台灣民意易引發敵意，且若短期內，國民黨及泛藍政治聯盟無法重新取得執政，兩岸交流倒退更不利於兩岸人民親善關係之營造；反而利於反中路線及台灣人認同之強化。

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其次，台北市與上海市基於「兩岸一家親」即可進行兩岸城市交流，緩解兩岸敵對關係，若民進黨及國民黨執政地方政府，比照台灣民眾黨執政台北市政府進行一樣宣示，也應能拓展進行兩岸城市交流，這樣可以稍微消除主張交流者被「親中」的標籤化。

台北市長柯文哲從政治個體戶變成台灣民眾黨主席，中國政府並無提高交流對話的門檻，這是務實做法，若能比照對國、民兩黨執政的地方政府城市交流，那麼則可以強化與台灣多元社會對話。民進黨曾在2014年華山會議主張應進行兩岸城市交流，也願意在不預設任何政治前提與中國各城市進行交流。

再者，中國當局若要發展與民進黨交流，可以選擇從溫和理性派系著眼，即從智庫對話開始進行第三軌對話。民進黨派系朝向基金會化運作，並不排除以兩岸智庫形式進行交流，作為溝通對話平台。兩岸當局在無「九二共識」前提下，關係陷入緊張、敵對，若能啟動政府機構、政府委託機構之外的第三軌道對話，將有助於促進相互理解及降低敵對。相對於國民黨黨內各派系未能有效凝聚，並未如同民進黨將派系運作「智庫化」，這易喪失政策話語權及主導權。

最後，中國對台政策可以「兩岸一家親」及「九二共識」，分別區隔對待「地方層級政府」及「中央層級政府」，此不僅更彰顯對台政策彈性及務實，也符合中國統戰「求同存異」、「求同化異」、「擴同縮異」精神；如此彈性策略，反而更能形成「地方包圍中央」的示範效應。相對於2018年國民黨取得地方執政優勢後，不僅黨內派系在兩岸政策

上欠缺集體行動，及因受「國安五法」的規範作用，並沒有善用擁有十五縣市執政優勢，難以形成「兩岸關係地方化」發展主軸。在台灣，兩岸政策原本屬於中央層級政府職權，並非屬於地方政府權限；且民進黨政府並未限制滬台雙城論壇之召開。因此，若中國政府不完全以「九二共識」來作為全面一刀切原則，對台政策將更彈性化、多元化與活化。

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先創造位階較低「通關密語」，活絡兩岸關係發展

面對這樣惡化兩岸情勢，中國當局若是對台政策仍秉持「和平發展」、「和平統一」，必須有效改變各自單邊行動，強化兩岸社會對話。

對中國當局而言，既往提出「承認九二共識、反對台灣獨立」為兩岸交流、對話與合作的共同政治基礎，這樣政治基礎往往產生限縮兩岸對話的作用。若能調整思維，以「不否認九二共識」或「不支持台灣獨立」為政治基礎，則可以強化與台灣各政黨間交流對話。或者是將「九二共識」侷限在兩岸最高當局、兩岸兩會協商及國台辦與陸委會的對話基礎。

「九二共識」固然曾經是兩岸當局既往對話基本前提，但若能創造與「九二共識」非等量齊觀、類似如「兩岸一家親」、「同屬中華民族」、同文同種說法，應可以成為兩岸地方城市交流、民共智庫對話、政黨交流的「通關密語」，藉由擴大兩岸社會交流營造善意、降低敵意及搜尋共識集，就可降低台灣社會反中路線飆漲。

如此，既可減少台灣民眾的台獨支持比例及提高雙重認同比例，助於強化兩岸和平發展之路徑與軌道。而現在中國當局對兩岸交流所採取單邊行動，及外交壓制與軍事威逼，並無法降低台灣民眾國族認同與敵意、反感，反而產生適得其反的效果，失去台灣民心所向及認同。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航