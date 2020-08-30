徐曉晰：「鬆」是人生最棒的狀態，四個原則學會如何愛自己

文：蔣德誼｜攝影：影巷26號｜內文圖片出自：徐曉晰臉書

編按：你是否曾讓自己真正「鬆」一下了？過去曾是知名流行音樂節目主持人的徐曉晰，七年前勇敢告別不合適的婚姻，如今更以「鬆姐」的身分，分享如何讓身心更自在的秘訣。「假裝沒事其實很累！就算再怎麼快樂的人，也不可能任何時候都很開心，正視自己的情緒，它才有機會被釋放。」

相約訪問這天，徐曉晰穿著一身簡單的白襯衫和牛仔褲輕快地走進店裡，襯出她曬成小麥色的肌膚，她笑說：因為我很愛往外跑啊，這都是夏天的大太陽曬的。

過去認識徐曉晰，大部分來自她螢光幕前的光鮮形象：MTV音樂頻道台的VJ、娛樂新聞主播、流行節目主持人……但近來看她在臉書分享生活點滴，總是自稱「鬆姐」。這個稱呼怎麼來的？徐曉晰笑說：「我自己想的！因為我覺得『鬆』就是人生最棒的狀態。」

所謂的鬆，並不是指在生活的任何層面都完全放掉。「人生不可能都沒有緊繃的時候，但面對波動、壓力，不要去壓抑它，而是可以比較從容地調整、應對。」

自己先開心 才能帶給別人快樂

在2014年選擇告別九年婚姻，即是徐曉晰人生所遭遇的一個重大轉捩點。「婚姻其實就是個很傳統的產物，女人變成太太、媳婦，接著可能當了媽媽，你得進入這些人生角色。自己也好、周遭的人也好，會有一個期待的樣子在那裡，即便我平時給人的形象好像很新潮、洋派。」

也因此，當她感到兩人真的不適合再走下去，開始考慮是否要結束這段關係時，首先面對來自媽媽、身邊朋友，甚至自己心裡的雜音。「我媽媽告訴我：沒有人的婚姻是完美的，忍耐一下就過去了、離婚對小孩不好……但這些其實我心裡早就想過好幾遍了！這才發現，其實媽媽的觀念影響我很深。」

「在掙扎過程中，我也曾經自責、愧疚，覺得我是不是太自私了，為了自己好過，要讓孩子沒有完整的家。」那麼，做出離婚決定的關鍵是什麼？「最後我是跳出當事人的角度問自己：如果今天遇到這個狀況的是我女兒，我會怎麼想？答案就很明顯了——我不希望她為了別人委曲求全，遷就自己的人生。」

「接著我就整個想通了：如果自己不開心，那也不可能帶給別人快樂。」徐曉晰笑說。

四個原則 學會如何愛自己

也因為這樣的心路歷程，後來徐曉晰決定舉辦心靈講座時，第一個告訴觀眾的課題就是：愛自己。雖說這個概念大家都知道，問題在於：該怎麼做？她列舉了幾個具體的實行方法：

別太在意別人說什麼，傾聽自己的聲音。 練習享受獨處的時光。 活在當下，不回頭想過去的事、或是憂慮未來還沒發生的事。 走出習以為常的舒適圈，嘗試新事物。

「重點在於：如果沒有真正愛自己，那麼你給別人的愛，只能叫做投資，因為目的在於希望有回報。很多媽媽總是說為了小孩、家庭犧牲，但若是對方沒有給予期待中的回饋，就會有很大的失落感。」只有自己已經滿足了，才能不求他人回饋。開講座的想法，原本放在徐曉晰的待辦事項裡有好一段時間，之所以決心付諸實行，則是因為一個朋友的驟然離世。

「這個朋友是我們這群姐妹裡面公認最好命的女孩，她長得漂亮、嫁了一個很疼她的老公，人生一路順遂幸福。但沒想到有天她只是去做個醫美的小手術，卻因為引發副作用意外過世，這才感覺到人真的會說走就走，所以想做的事就別再等了。」

告別壓抑和控制 愛才不會變質

來參加徐曉晰講座的讀者，絕大多數是女性，她們遇到了哪些人生難題？「我覺得大部分的女生從小接受到的教育好像就是：要溫柔體貼、乖巧聽話這類的觀念。因此，會覺得為別人犧牲奉獻就是愛的表現，但卻又糾結在無法成為自己人生的主人。」

Photo Credit: 徐曉晰臉書 近年來「鬆姐」舉辦多場講座，分享自己的故事、也鼓勵大家解開自己心中的結。

她自己在參加成長課程的時候，對於台灣女性的壓抑程度非常有感觸。「有次老師要大家練習用盡全力喊出聲音，但有很多人不管怎麼試，就是沒辦法大聲叫出來。」

曾有一對母女和徐曉晰分享，在聽完講座之後，自己和媽媽的關係逐漸改善了。「其實很多在關係中控制欲強的人，都以為自己給的是愛，但對方接收到的其實是壓迫、罪惡感。所以我會告訴大家：要適時檢視給予對方的愛，是否已經變質了。」

還有一位女性觀眾，她的老公不但外遇，而且對象還是男生，等於是出軌兼出櫃。「她過不去的點在於，不只遭到感情上的背叛，更覺得過去像是活在謊言裡。我就安慰她：雖然妳現在很痛苦，但對方一定也不好過，因為他不只騙了妳、騙了身邊的家人朋友，更必須騙自己。」

徐曉晰告訴她：「如果妳能體諒他的處境，或許可以得到一個一輩子的好朋友。」而大約兩年後，女孩和先生離婚了，兩個人還是住在一起照顧孩子，但各自有感情生活，而且真的成為最要好的閨蜜。「我覺得這樣的結果真的太棒了！」

面對生命中的各種喜怒哀樂，「鬆姐」開示：就去經歷、感受吧！雖然人一輩子在感情或是關係中很難都不受到傷害，「大多時候，受到傷害是結果，不一定是對方的目的。」與其期待不可控的對方，不如轉念放自己一馬。

放手讓孩子去闖 關係反而更親密

在鬆姐之外，徐曉晰另一個最常見的自稱是「阿母」。「我覺得自己成為母親之後，對愛這件事，多了一層理解。離婚之後，我更發現不是擁有、在手裡抓得緊緊才是愛，有時候愛應該是放手讓他自由。」

去年徐曉晰送14歲的兒子到加拿大讀書和爸爸同住，出發前，全家人還特別聚在一起吃了頓飯，為他餞行。

Photo Credit: 徐曉晰臉書 一對兒女是徐曉晰最掛心的寶貝，但也需要學會放手的功課。

問她不會捨不得嗎？「當然會啊！但是我還是很鼓勵他出去看看，多體驗不一樣的環境，而且跟兒子分開以後，偶爾聯繫彼此的近況，反而比以前感情更好，我也不用當一個整天嘮叨的煩人媽媽。你知道小孩子進入青春期以後，問他問題，他都是用盡可能最簡短的句子回答。」

徐曉晰笑說：「他出國以後，還會傳訊息來說很想我！要是以前我們住在一起的時候，這哪有可能？」

「我覺得離婚對我而言很像是一個鬧鐘，徹底把我叫醒了。過去我是做『大家告訴我應該要做的事情』，現在我會比較警覺，多思考一下：這樣好嗎？真的是我要的嗎？不管是把孩子保護得滴水不漏，整天操心煩惱；或是為了保持所謂完整的家庭，把自己困在不快樂的婚姻裡，現在我心裡的答案很清楚了。」

成熟 其實是找回原本的自己

於是，很多人看到徐曉晰會說：「我覺得妳和以前很不一樣了！比以前更自在、更開心。」

「我曾經在書上看過一句話，覺得很棒：變得成熟，其實是找回自己最初的模樣。在長大、社會化的過程中，我們或多或少照著別人的希望、批判去調整自己，但到了這個年紀，反而可以慢慢拿掉那些面具，原本的樣子就很好。」

現在徐曉晰除了喜歡跳Zumba、打羽毛球鍛鍊身體，也會帶著女兒上山下海到處走跳，最近的人生新功課則是「學游泳」。「雖然在游泳池裡勉強還行，但我很嚮往那種真的可以在海裡游泳的人，就想認真克服這件事情。游泳或跳舞的時候，雖然周圍很多人，但妳可以只關注自己的呼吸、動作，感覺很舒服。」

從學會愛自己，到學會如何在人生的汪洋中乘風破浪，她給50+讀者的建議是：「隨時隨地，都不要忘記留些時間和空間給自己。別忘了：今天就是妳人生中最年輕的一天，所以就好好享受吧！」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航