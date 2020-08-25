【Fact Check】黃任匡醫生有寫「武肺係冇得測㗎，死蠢」嗎？

文：Kayue

公立醫院心臟科專科醫生黃任匡8月17日在Facebook發文，提到對全民檢測2019冠狀病毒病（COVID-19）的疑慮，並表明不會參與全民檢測，配上寫有「順帶一提，本人也不會參與全民檢測」的圖片。[1]

兩日後Facebook專頁「Medics HK 香港醫護」貼出一篇宣稱為「醫生投稿」的文章，反駁黃任匡醫生的說法，然而配圖多出了一句「武肺無得測㗎，死蠢」。[2]文章亦獲立法會議員麥美娟轉發至其Facebook專頁。[3]

專門作事實查核的Facebook專頁「求驗傳媒」已在8月21日指出「Medics HK 香港醫護」竄改圖片，加入「『武肺』係冇得測㗎，死蠢」一句。「求驗傳媒」翻查黃任匡醫生帖文的修改記錄，指出雖然黃在發文後短時間內換過圖片（原圖已無法查看），但「Medics HK 香港醫護」的截圖顯示為黃發文後一天，不可能截取到該張圖片。[4]

圖3︰翻查黃任匡的發文記錄，帖文在下午5時42分發出，當時配上另一張圖片。

圖4︰黃任匡於發文後7分鐘（即下午5時49分）更換現時使用的圖片。

即使不查看黃任匡醫生的發文，我們仍有兩個方法辨認圖片造假。

首先，「Medics HK 香港醫護」竄改的圖片中，「『武肺』係冇得測㗎，死蠢」一句的字體大小以及與上一行的距離，都跟原來「順帶一提，本人也不會參與全民檢測」兩行文字有別。

圖5︰對比行距及字體大小，可以辨認出第三行文字為後來加上。

其次，這個背景為Facebook附帶的特效，讀者可以自行在Facebook輸入以下字句︰

「順帶一提， 本人也不會參與全民檢測。」 「武肺」係冇得測㗎，死蠢

並選取同一背景，可得到以下內容︰

圖6︰在Facebook可以製作相同圖片對比。

對比「Medics HK 香港醫護」的圖片，可明顯看到文字位置有別。

截至8月25日下午4時，「Medics HK 香港醫護」及麥美娟均未有刪除圖片。「Medics HK 香港醫護」在帖文留言表示「什麼事？ 下次將個字型斜放，再加句’匡匡我鬧你’ 好無？」，但未有明確承認改圖。麥美娟則於8月21日發文，強調自己是轉發其他專頁帖文，未有回應該帖文圖片被揭造假的問題。[5]

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