《跨能致勝》：過度專業化，讓我們鑽牛角尖、陷入死胡同

文：大衛．艾波斯坦

賓漢邀請外行人的做法十分成功，成功到他創辦了另一間公司。這間名為InnoCentive的公司讓各領域的組織成為「求助方」，付費刊登「問題挑戰」，並為成功「解決問題」的門外漢提供賞金。超過三分之一的問題已經解決結案，這比例相當不得了，畢竟InnoCentive選擇張貼的難題，難倒了一堆刊出問題的專家。

InnoCentive漸漸發現，他們可以協助求助方設計刊登文章，以利找到解決方法。訣竅是：打造出吸引各界人士參與解決的問題架構。難題的設計愈是有吸引力，就愈可能解決問題，因為引來的不會只是科學家，甚至是律師、牙醫、技工。

賓漢稱之為「內行門外漢」思維：跳脫出問題本身的專業框架，從其他不相關的領域經驗中尋求解決方法。歷史上就有許多這種改變世界的例子。

拿破崙曾經煩惱，他的軍隊一次只能攜帶幾天份的軍糧，「飢餓比刀劍殘暴。」

四世紀的羅馬軍隊編年史家如是說。這位法國皇帝不遺餘力推廣科學和科技，於是1795年，他公開懸賞能發現食物保存法的人。為了找出解決方法，許多世界最強大腦已經嘗試逾一個世紀，包括愛爾蘭科學家、「現代化學之父」羅伯特．波以爾等。當科學領域最聰明絕頂的人物都節節敗退，巴黎的美食家兼甜點師傅尼古拉．阿佩爾卻辦到了。

根據罐頭製造商協會的說法，阿佩爾是個「斜槓通才」，身兼糖果製造商、葡萄酒商、廚師、釀酒人、醃漬食品製造商等多重餐飲業界身分，他在飲食界打滾的豐富資歷讓他擁有一般著重保存科學的科學家所不具備的優勢。

「我在食具室、釀造所、貨棧、香檳酒窖、商店、製造工廠，以及糕點、釀酒廠、食品雜貨等倉庫的日子可不是白待的，」他在《長年保存各類動植物食品的藝術》中如是說：「我的製造程序具有多項優勢，其中不少都是其他致力研發食品保存藝術的人不具備的。」

他將食物裝進厚玻璃香檳瓶內，然後密封靜置滾水中沸騰數個鐘頭。阿佩爾的創新發明誕生了罐頭食品，甚至把一整頭羊浸漬於瓦缸中，大秀絕活。他的方法能夠妥善保存營養成分，多虧有這項技術，俗稱「水手惡夢」的維他命C缺乏症「壞血症」從致命的詛咒，變成可以預防、不足為道的小問題。

主要的科學頓悟：高溫能殺死微生物，還要等到60年後，才由路易．巴斯德發現揭露。阿佩爾的方法為公共衛生掀起一場革命，也讓不幸的拿破崙在英吉利海峽對岸慘遭滑鐵盧。1815年，這項科技餵飽了英國士兵。

批評艾爾夫．賓漢的人很清楚，過去也有聰明的門外漢和半吊子創下技術性突破的紀錄，卻認為這只是過去無法轉變成超級專業年代下的產物。「我們是一家國際製藥龍頭，請協助構思製造出一種分子，可供我們當作墊腳石、合成其他費解的分子。我們遭遇瓶頸，所以不在意公開分享資訊，無論如何，該領域外的人也不會曉得這種分子的用途。」

說到內行門外漢能解決連專家都被難倒的問題、做得出的貢獻，就連賓漢內心的期望都明顯太渺小。「他們竟然解決了美國太空總署埋頭鑽研30年的問題，」他告訴我，「直到現在我還是很震驚。」

NASA無法預測太陽粒子風暴，也就是太陽噴射、可能嚴重摧毀太空人及其重要設備的輻射物質。太陽物理學家當然會懷疑門外漢幫得了忙，但卡關30年後，姑且一試也不會損失，於是NASA在2009年透過InnoCentive公開徵求解決方法。

六個月不到，現居新罕布什爾鄉下的斯普林頓公司退休工程師布魯斯．克雷吉恩運用望遠鏡發現了無線電波，進而解決這項難題。克雷吉恩退休前曾與科學家合作，發現專家團隊往往都敗在鑽牛角尖，因此漏掉實際解決方法。

「我覺得離開那個環境後，」他說，「幫助我跳出了現有框架。」一位NASA長官婉轉表示，面對克雷吉恩提供的解決法，起初他「有些抗拒，畢竟對方採取的是截然不同的手法。」

這正是重點所在。然而，阿佩爾和克雷吉恩還不完全是門外漢，多少具備相關工作經驗。其他解決問題的內行門外漢甚至零經驗，就能表現得出類拔萃。

過度專業化，讓我們鑽牛角尖、陷入死胡同

1989年，人盡皆知艾克森瓦拉茲油輪撞上礁石，導致威廉王子灣漏油，造成巨大的環境與商業漁業災難。漏油事件的善後工人形容，當原油跟海水混合，便形成了「巧克力慕斯」般的黏糊質地。當時氣溫低下，清理漏油的工人處理猶如花生醬的濃稠海水，簡直難以攪動。

艾克森瓦拉茲漏油已是近20年的事了，如今阿拉斯加州海岸仍舊殘留3萬2000加侖的頑固原油。卸油修復工程中最棘手的挑戰之一，就是原油自海水表面撈起後，從殘油回收船中抽取出油。2007年，位於阿拉斯加的漏油回收協會的研究計畫經理史考特．畢高心想，不妨試著在InnoCentive刊登。他提供兩萬美金懸賞，看能不能找到方法，將質地像是冷卻巧克力慕斯的殘油抽取出殘油回收船。

點子如雪片般飛來，大多都所費不貲，難以實行，就在此時約翰．戴維斯的方法降臨，簡單平價到令畢高啞然失笑。畢高說：「大家看到這方法時，都異口同聲地說：『嗯，這招應該有效。』」

生活在伊利諾州的化學家戴維斯，在出差轉機時思考著這個漏油難題。第一個想到的是化學方法，但後來放棄這個念頭：「我們面對的多少算化學汙染源問題，」戴維斯告訴我：「所以應該盡可能避開使用化學方法，才不會增加更多汙染。」於是他捨棄自己的專業領域，轉而求助較不相關的類似情境。「我想像這其實很類似喝思樂冰會遇到的問題，」他說，「喝到最後，人通常會用吸管攪拌沉澱的底部，問題是要怎麼做，才能不費吹灰之力吸出思樂冰？」

思樂冰的問題又讓戴維斯想起他之前短暫的工地經驗。好幾年前，他曾被找去當一日工人，幫他朋友用混凝土，蓋一段從家門外延伸至比鄰湖畔的漫長階梯，「他們只需要多一個幫忙提水桶或做其他雜務的人手，」他告訴我，「坦白說，我不是四肢發達的肌肉男，所以不是很擅長這種工作。」

混凝土是在山頂卸貨，需要時再使用導槽運送至山腳下。戴維斯站在山頂，憂心忡忡地看著一大坨在烈陽曝曬下，逐漸硬化的混凝土，於是知會朋友的哥哥。「看我的。」他哥哥說，接著取過一根銜接著馬達的長棍，戳進那坨混凝土。「結果唰地一下，混擬土馬上變回液狀。」戴維斯回想。那根長棍是混凝土震動器，顧名思義，這根會震動的金屬用意是避免混凝土成分黏著。「一想到這件事，我茅塞頓開。」戴維斯說。

他致電給一間販賣混凝土震動器的公司，詢問細節，然後畫出示意圖，說明混凝土震動器可以像攪拌混凝土一樣，輕鬆接上船舶，攪開拌鬆「巧克力慕斯」，加上示意圖，他提出的解決方法總共三頁紙。

「有時你可能會懊悔著拍額頭，說『哎呀，我當初怎麼沒想到？』要是某個專業產業的人輕而易舉就解決一個問題，不是早該解決了嗎？」畢高說，「我覺得大家都不想承認，可是這種狀況其實時常發生。我們往往會搜刮專業產業內所有資訊，有時反倒會讓我們深陷困境，走入死胡同，很難再退得出來，尋求其他管道。」

基本上畢高所描述的是定勢效率（Einstellung effect），這個心理學專有名詞的意思是，需要解決問題時，即使有更好的方法，我們還是傾向套用慣用手法。

書籍介紹

本文摘錄自《跨能致勝》，采實文化出版

作者：大衛．艾波斯坦

譯者：林力敏、張家綺、葉婉智、姚怡平

艾波斯坦指出，有些領域需要早起步的人，不過，在21世紀，科技把世界變成環環相扣的複雜系統，人人都需要跨領域的思考習慣和方法，才能成為有廣度、多元、跨能的人才，如同一把多功能的瑞士刀──

先多元嘗試、多方涉獵，再「延後專攻」

工作像是約會對象，別在第一次工作時就想選定終生

善用「概念分類」的科學眼光，讓認知更有彈性

靠「費米式思考」，就能憑有限知識拆解問題

運用「門外漢思維」，能打破被專業蒙蔽的雙眼

不怕落居人後，效率、成績好不等於進步，慢慢學成效反而最好

本書橫跨體育、教育、音樂、天文、藝術、科學、商業、醫學、職涯等各界案例，顛覆傳統觀點、引人入勝，說明成功的關鍵無法簡化，也不只有一種方法，讓你不必苦練一萬個小時，也能成為廣泛思考、經驗豐富和觀點多元的跨能通才！

Photo Credit: 采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航