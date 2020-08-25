德國8月「入境普篩」壓垮醫療量能，9月旅遊旺季過後將停止

（中央社）歐洲出現疫情復燃，德國規定8月8日起凡是自疫情高風險地區回國者，一律強制篩檢，但此舉已讓實驗室不堪負荷，有地方首長與病毒專家認為這種入境普篩作法應有所調整。

德國《時代週報》（Die Zeit）報導，隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）有鑑篩檢量大增而在21日提出警告；從事篩檢工作的許多實驗室也反應試劑取得變難，篩檢爆量的主因與聯邦衛生部要求自高風險返國者須強制篩檢的措施有關。

柏林醫學大學夏里特醫學院（Charite）首席病毒學家卓斯騰（Christian Drosten）建議終止免費新型冠狀病毒篩檢，因為各實驗室已瀕臨飽和。他在一封給柏林市長穆勒（Michael Muller）與相關人員的信裡指出，機場的免費篩檢已難持下去，因相關量能已耗盡。

在這封卓斯騰參與署名的實驗室管理單位內部信函裡還指出，柏林的各實驗室這幾週下來已難繼續為返國旅客化驗篩檢。

普篩對象範圍各地有異，防疫配套不能缺隔離

漢堡市長茨恩雀爾（Peter Tschentscher）接受明鏡周刊（Der Spiegel）訪問也表示，自高風險區返國的篩檢政策難以落實，批評衛生部長史巴恩（Jens Spahn）犯下嚴重錯誤，為了不實施隔離而採普篩，恐出現漏網之魚，防疫配套不能缺乏隔離。

茨恩雀爾表示，聯邦衛生部的政策制訂過程不完備，他會在幾週後為討論當前防疫而登場的邦總理會議找出可行的替代方法。他主張所有從疫情高風險區返國者必須先隔離5天後再接受篩檢，只有篩檢呈陰性者才能與別人接觸，篩檢需採自費，否則對許多犧牲出國者不公平。

茨恩雀爾的看法與德國部分其他地區不同，像在巴伐利亞邦，即便不是從高風險區返國者也需篩檢。茨恩雀爾對此表示，他認為若感染是發生在公司或設施內，可能就有必要對大量的人篩檢，但現在對正常人口普篩沒有道理，也會妨礙目前對緊急個案的篩檢量能。

不過由德國各大城市所組成的「德國城市聯合會」（Der Deutsche Stadtetag）則主張應擴大篩檢，因為跨國境的鐵公路乘客，轉乘期間都有風險，需把途經高風險地區車站的返國者納入篩檢範圍。

《中央社》報導稱，德國聯邦衛生部長史巴恩已於24日與各邦州衛生部長開會達成初步共識，9月中旬旅遊旺季告一段落後，就不再強制要求從高風險地區返國者進行檢驗。未來從高風險地區返國者，入境後必須進行隔離，最快可於入境5天後接受病毒檢測，確認為陰性後即可結束隔離。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航