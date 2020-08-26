防疫破口更甚「新天地教會」，韓國「愛第一教會」這些狂熱信徒有多荒謬？

任誰都還記得韓國大邱2月底「新天地教會事件」，其教會信徒無視韓國政府防疫方針，進行大型宗教集會活動，導致防疫破口大開釀成大禍，其中盛傳出「趴趴走」超級傳播者（Super-spreader）信徒大嬸、隱藏自己信徒身份躲避檢疫、抑或教會鼓勵信徒參與教會活動時，禁止戴口罩與眼鏡等等危害社會安危行為，讓當時政府「亡羊補牢」防疫工作窒礙難行。

這也導致短短不到半個月時間，韓國當地確診數暴增數千多人，且大多集中在大邱地區，讓大邱居民成為眾矢之的。當時不分國內外，對於「信仰優於防疫」的宗教行為（甚至被外人批判已經淪為「邪教」）的新天地教會途徑，大表不滿，最後終使教主李萬熙出面向社會大眾磕頭道歉，才「短暫」結束這場風波。

然而，短短不到半年，韓國當地現今又因宗教信仰活動，造成防疫破口危機，且此次危機更勝於上半年的新天地教會，即是發生首都的「愛第一教會」（사랑제일교회；又翻譯成「愛為先教會」）。

截至發稿時間，目前已經可以確定其教會心靈導師全光焄（전광훈，1956－）牧師確診新冠病毒，然而他確診後的言行舉動，紛紛引起韓國當地國民不滿，因為一直相信憑藉著上帝恩典，可以克服病情的他，當他確診後，心不甘情不願「半」戴起口罩，輕鬆坐上救護車外，其中還有說有笑地在車內打起手機，而這樣的身影也被攝影記者補捉到。

當韓國國民看到全光焄此行徑，無一不群起憤慨，嘲諷「現在是在打電話給上帝喔？」、「不是說不戴口罩，呼吸新鮮空氣就不會得病？」等；甚至連同我韓國朋友們，也因此次愛第一教會所惹出的防疫破口事件，於群組內紛紛研究起「觀相學」來，把全光焄、（N號房事件）「博士」趙主彬、（1995年，東京地鐵沙林毒氣事件主謀，奧姆真理教教主）麻原彰晃三人的照片相比，觀察起危害社會的三人臉部特徵，赫然發現，還真有所類似處，大嘆「觀相學真的是科學啊！」

而這次愛第一教會所引起的防疫災難，到底有多嚴重呢？根據韓國防疫中心的最新數據，8月17日至8月23日短短的一週內，境內確診人數每日皆以三位數百人數字成長，我們舉截至發稿時間（8月23日）數據為例：8月20日確診人數增加288人、8月21日為增加324人、8月22日暴增到332人、8月23日已經來到397人，共計全國確診人數已經來到1萬7339人，可說此次韓國「疫情再起」，當然其主因與這幾週「活動力十足」的愛第一教會有所關聯。

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就我自己的觀察，其實在新天地教會事件傳出前，愛第一教會全光焄牧師本身在韓國當地就是一位極為爭議的人物，在此先不論其政黨立場或激進政治發言，光看他在公開場合的言行，的確可受「公評」，因為二月初當大家都把焦點放在大邱新天地教會時，韓國朋友就曾傳給我「尚未」獲得鎂光燈焦點的全光焄爭論影片，影片內他在萬人空巷集會舞台上，大放厥詞說「我們集會都在空曠地方，怎麼會得病？」、「我們得病也不怕死，上帝會愛我們的，哈利路亞」等，可是他是否有考慮到底下那些相信他的信徒，以及社會內的其他國民呢？

且這次因愛第一教會所釀起的災難，損害範圍並非僅僅可被控制侷限在全光焄身上，其信徒也在疫情爆發後，紛紛做出許多讓社會民眾無法接受之事，除了因教會活動導致信徒的高達三百多人交互感染之外，我們更不要忘記，此次爆發在韓國首善之都首爾，其人口擁擠、交通方便之首都，更有可能造成全國大流行之險。

如《朝鮮日報》所做出的統計，自從8月13日至8月18日5天內，累積新冠病毒確診病例991例，其中高達83.4％的826例，皆來自首都地區，這也導致早先韓國疾病管理本部共同負責首爾防疫工作的首爾市廳，因為疫情嚴重被迫全面關閉，為市政府辦公大樓首次因新冠疫情關閉之案例。

更有甚者，現今韓國政府為了再度「亡羊補牢」防堵再起疫情，也大刀闊斧地宣布「自8月19日零時起，首都地區教會僅允許進行非面對面禮拜，同時也禁止其他集會和活動。」且各地也紛紛提升社交距離等級，試圖控制疫情。在此，我們也希望「再度」事後補救疫情的韓國政府，能再加把勁，好好控制下疫情。

除此之外，當我們目光再度回到愛第一教會信徒身上，確診信徒有「逃跑」躲避相關單位對其檢疫措施，直喊讓外人傻眼的「迫害」發言外，也驚傳在20日，愛第一教會的某信徒夫婦，對有關單位直言「我明明就沒有什麼症狀，幹嗎要接受檢疫？」強力反抗政府檢疫人員進一步檢驗。

然而，醫療人員已經觀察到其信徒丈夫已有咳嗽、發燒等症狀，但夫婦不服，甚至於交涉過程中，推擠醫療人員，還向他人吐口水，大言不慚地說：「你們也得新冠病毒看看，現在我吐你們口水了，你們也趕緊接受檢查吧！」而此言行，馬上也激起眾怒，光是此則「熱門新聞」底下留言區，網民留言就來到近兩萬條，裡面不乏斥責之語，諸如「你這樣是殺人未遂加性騷擾（醫療人員）吧？」、「這種人應該現場就以現行犯，射殺才行」、「自己染疫就算了，還試圖傷害他人，應該判死刑」等，這樣的行為真是不可理喻啊！

而根據最新消息，愛第一教會的確診數有多高呢？就目前趨勢來看，除了在宗教活動內，信徒間已經發生讓人擔憂的「多次交互感染」（N차감염）外，在23日的最新檢疫報告，跟愛第一教會有關的確診人數，已經來到841位，且其中多以高齡者60、70歲老年人居多，而這恐怕這也成為確診者日後治療「難度」與「隱憂」。

看來這次因愛第一教會所引起的防疫破口，韓國政府還更花一把勁，得大力防堵外，然而，現今全球國家一致防疫的階段下，不管是取名「愛第一」，抑或「愛為先」等教會，我想都得先以「防疫為先」為大方向，考量其社會感受與其他人的安全為是。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航