灰姑娘情結——不斷忍耐的結局，未必美滿

文:香港大學學生會社會科學學會心理學學會

華特迪士尼於1950年製作並上映的動畫電影《灰姑娘》是個家傳戶曉的童話故事。生於貴族家庭的灰姑娘——仙杜瑞拉身世坎坷,母親在她童年時去世,父親便娶了寡婦崔梅恩夫人。父親死後,她在繼母和姐妹的虐待下,跟她們共同生活。直至有一天,她在舞會上遇上對她一見鍾情的王子,最後二人結了婚,擁有美滿的結局。然而,這個大團圓結局的故事,並不是灰姑娘自己爭取來的,她只是不斷地忍耐,等待著有誰能從困境中她解救出來。

美國精神治療師及作家Colette Dowling於1981年所著的《Cinderella Complex: Women’s Hidden Fear of Independence》一書首次提出了「灰姑娘情結」(Cinderella Complex)的概念,形容女性無意識地依賴強者(例如男性)。壓抑和恐懼抑制她們發揮自己的想法和創意力,令她們只是等待着強者的到來,希望有一天能永遠快樂地活在強者的護蔭下(Dowling, 1981; Saha & Safri, 2016)。

其實,不少心理學家認為有「灰姑娘情結」的女性通常也會有其他深層的情緒問題,例如欠缺自尊心(self-esteem)和產生依賴(dependency),這些也是導致「灰姑娘情結」的根本原因。部分女性更偶像化男性,對男性產生不可能及不切實際的期待,然而這些不切實際的期待更容易使患者最終因實際結果不達預期而情緒受傷害(Saha & Safri, 2016)。

大部分心理學家認為「灰姑娘情結」的最主要成因來自父母過份保護的教育方式(over-protective parenting)。這些父母濫用對孩子的操控(abusive controlling),有些更指責孩子的自主性,導致孩子過份依賴,不能培養足夠的自我價值感(self-worth)。孩子可能會因而養成托付心態:在家靠父母,出外靠朋友或伴侶。除此之外,亦有研究指出性別導向的教育方式(gender-oriented parenting)亦會導致「灰姑娘情結」(Anggriany & Astuti, 2003)。性別定型形成男性強大、勇於挑戰的形象,相反女性則是柔弱、和需受保護的(Xu, Zhang, Wu & Wang, 2019)。同時,亦有人認為女性普遍受到社會的輕視也會有損她們的自尊心(Saha & Safri, 2016),引致「灰姑娘情結」的產生。

故事主角仙杜瑞拉在親生父母死後需要自立,同時不斷忍受繼母和姐妹的虐待,等待有一天王子的降臨,從而得以救助和擺脫。這種迫於無奈的自立與無意識依賴欲望的結合,形成「灰姑娘情結」的矛盾心態。Dowling(1981)提到這些女性想自立卻害怕自立,所以忍耐和等待男性的拯救。其實,大部分人處於青年期也有獨立與依賴的心理矛盾。他們想自立,要投身社會,靠自己努力爭取機會,卻又依戀舒適安逸的生活。這與「灰姑娘情結」相應,以較高學歷的女性為例,她們已經在經濟上有獨立的能力,可以自立生活,但生活瑣事、感情生活等等的事情仍會令她們感到困惑,因此需要依靠和別人照料。

Photo Credit: Gustave Doré @Wiki Public Domain

面對這種托付心態,每人也需要找到讓自己快樂的來源,對自己有信心,靠自己尋找成功和快樂,才是治癒「灰姑娘情結」的良藥。

(We would like to express our gratitude to Ms. Kitty Yeung from the Department of Psychology for her very kind advice. With her guidance and support, students are given the valuable opportunity to explore Psychology in our Monthly Academic Journal.)

