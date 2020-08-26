專訪療癒系作家肆一、導演簡學彬：《可不可以，你也剛好喜歡我》的純愛練習題

療癒系作家肆一的第一本改編作品，搭配簡學彬導演的首部電影長片，加上首次擔綱電影主演的陳妤、曹佑寧、林映唯，組成了這部校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，創下年度國片開票最佳成績，成為暑假檔期壓軸票房黑馬。

肆一是十一月十一日出生，因此筆名就取為「肆一」，因為身邊朋友的訴苦，才開始寫愛情文章。他的散文曾經連續52週高居暢銷書排行前10名，文字輕淺透澈，卻又深切的寫進人心，在溫暖細膩的文字裡直指冷酷現實的一面，能夠精準地引發共鳴，是位正向面對生活難題的心靈導師。

青春純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》改編自肆一的暢銷散文，由《比悲傷更悲傷的故事》的億萬編導林孝謙與呂安弦等共同編劇，新銳導演簡學彬執導，曹佑寧、陳妤、林映唯、李杏、程予希等年輕實力派新星共同演出，還特別邀請創作天后G.E.M.鄧紫棋演唱電影主題曲《很久以後》。

只是碰到疫情，電影從3月12日上映延檔到8月，反而成為解封後暑假強檔。劇情敘述陳妤一直暗戀青梅竹馬曹佑寧，正當她準備在天時地利人和的恰當時機告白時，曹佑寧竟然先向她的閨蜜林映唯告白了，讓她的初戀還沒開始就結束了；如果曹佑寧可以湊合3對最不可能的情侶，林映唯就願意接受他的告白。電影也從這場大膽的公開告白而展開。

「其實我們以前有碰過面。由於是全新的原創故事，這部電影的劇本走很久，我在2017年底加入前劇本就走了一、兩年，前後動員了六位編劇，歷經了五年的時間，經過反覆修改，然後大家一起營建出來。」簡學彬曾經從事設計相關、影像及音樂工作，參與過多部紀錄片、電影、電視劇製作。他與肆一接受關鍵評論網專訪時，提到倆人的合作契機，卻意外釣出肆一「不會認人」的秘密。

「天呀，我完全沒印象，因為我不太會記人名跟長相。」被稱為「作家界吳彥祖」的肆一，外型帥氣時尚媲美偶像明星，這次也在電影中客串演出，言談誠懇穩重又成熟，每個問題都會認真思考再細心回答，也很會適時幫理科男簡學彬回覆話題。

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供 左起：肆一、簡學彬

從電影開始籌備工作，肆一就全力投入製作計畫中，更大方地將作品交由專業編劇團隊，打造能夠貼近他寫作精神的劇情，並截取散文中勇氣、守候等愛情裡必備的幾個要素，轉化為電影中各種不同的愛情故事，發展出全新的故事內容。「原著IP是散文，並沒有故事情節，所以當電影公司華映要產生電影情節，就找了林孝謙導演等人先把IP促成故事。」

「改變作品必須要回到這本書的初衷。因為我在散文裡提到了很多愛情相關的看法，包括感情本身、愛情的想法或是一些感受，把它化為這些角色，在故事進行討論一些等衝突等事情。」肆一認為自己寫的不是愛情，是比較感性的東西。「我還蠻在意劇本的邏輯性，有時候我會提出來，這個角色現在的反應跟之前的反應是不連貫，或是不一致的反應。」

肆一坦言，原本林孝謙的劇本與現在最後定稿，簡學彬拍出來的成品有些落差。「那個落差是說，以我自己看到劇本後，因為在原本的故事裡面，就有一個清楚的愛情三角關係，我會自己想像盡可能把這些人物關係再挖深一點，就是他們在當下面對愛情的態度，他們本身對於這個事情的仰望，或者是說他的慾望。」

「因為我沒有劇本相關經驗，其實也沒有相關的訊息背景，所以老實講，我是在參與編劇過程當中，才開始學著看劇本。因為看本跟看小說、散文是完全不同的結構，看本的速度非常慢，因為我必須要搞懂一些符號是什麼意思，有些我就想說，喔！這句就是對白。我必需花一些時間才能進入看本的狀態。」肆一也大方承認自己對於電影行業，確實是門外漢。

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供

這次與很多資深的編劇合作，肆一印象中並沒有發生過太大的意見不合，或是爭吵的狀況。「我比較常用的溝通方式，是當劇本修出來一個版本後，我看完對於劇本、一些角色或是一些行為或一些話，覺得是不對的，應該怎麼樣會更好，我通常會丟出想法跟建議給電影公司參考，他們看完之後，可能會回應說那些可以採納或接受，或覺得這個東西不常用，我也不會堅持需要修改。」

簡學彬也表示，跟林孝謙他們的溝通都很順暢，一再溝通的過程當中大致上蠻平和。「其實我對於這個劇本沒有那麼主觀，覺得應該怎麼走，因為他TA設定的很清楚，就是年輕的觀眾，只是最終選擇的問題，就是這個項目，這個作品要往哪個方向去走。我其實會把它視為一個共同創作的過程。」

「我覺得這樣的故事，應該也要多去涉獵一些，不只是年輕觀眾，我覺得三十歲、四十歲的觀眾看著這個故事應該也會覺得喜歡，會覺得可愛。因此最後大家也陸續寫了就丟出來，哪邊不好，哪邊可以再加點什麼東西，就一直在修改作品做調整。」本片是簡學彬首次改編作品，他希望能傳達出每個角色在感情處境的掙扎與拉扯。

翻拍暢銷作家的人氣作品，簡學彬坦誠壓力不小。「改編的作品我會比較在意，就是希望盡可能貼近肆一原著的一些樣貌，我總覺得改編作品不能單單只用自己的想像，因為其實一開始就是一個共同創作故事，我們最終的劇本，其實是經過大家的努力而形成的一個最終都喜歡的樣子，所以拍攝的時候我就蠻大膽，沒有太過於設限，因為這些角色已經立起來了，就盡量讓演員他們去發揮。」

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供

「演員部分，我沒有特別參與。」通常作家不喜歡自己的作品被大幅更動，大都會深入參與製作工作，做好把關的部份，這次肆一只參與了編劇。「有些作家他們是IP出去後，基本上不會參與後面相關的事情，但我會希望如果是我的作品，還是盡可能參與比較多一點的部分，讓東西可以至少某種程度是有我的感覺東西在裡面。」

只是肆一對於年輕演員並不太熟悉，也完全沒有心目中人選。「因為我覺得這部戲主要的故事情節設定在大學，基本上大部分角色定位在校園，或是年輕人的電影，這類型的主角你不可能找年紀比較稍微長的人來演，要年輕人才比較具說服力。可是就我印象裡面，沒有辦法浮現飾演這個角色的年輕演員。」

「那時我們開始討論演員其實有一些人選，但最後訂出來的三個人就是陳妤、曹佑寧跟林映唯。其實他們算是近年比較受矚目的一些年輕演員，我覺得華映想要找年輕演員，也是一個蠻好的方向，然後我記得從兩年多以前就開始陸續了解，慢慢地互動、認識他們。」肆一坦言，看到演員名單，「我那時候對於三個演員，老實講是有點陌生，沒有這麼熟悉。」

肆一最有印象的是曹佑寧，「之前的《KANO》電影，所以我比較有印象。」他對陳妤的認識，是公視的《戀愛沙塵爆》。「在跟林映唯（小美）接觸之前，我對她完全不熟。然後我跟出版社說拍成電影的演員，其實出版社的人認識的是小美，因為林映唯在網路上做很多跟遊戲相關的工作，其實滿多人知道她。」

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供

簡學彬對演員也沒有特別想法。「我沒有特別浮現出那些演員，我對他們的印象也不多，但是因為這個時間拖得很長，就是約略知道陳妤、曹佑寧跟林映唯這三位演員中間陸續有些電視電影作品，而且感覺是受到滿大矚目的新生代演員。所以其實我們心裡面的定案老早就已經是他們，我從那時候開始認識他們，常偷偷看他們的IG，會看著他們想像這三個角色。」

在肆一的暢銷作品中，《可不可以，你也剛好喜歡我》因為書名的巧思，也成為許多單戀者的告白工具。「我覺得改編成電影的原因，可能因為這是我的第三本書，算是比較早一點的書，如果是後面的其他書，就是電影公司有興趣，動的時間就會比這個慢。另一個原因可能青春愛情題材在台灣的市場裡面，我覺得相對來講還是比較討喜，或是它的受眾範圍比較大的吧！我覺得應該是基於這些考量，才覺得那我們先拍一部跟愛情有關的電影。」

肆一指出，拍一部電影各種考量決定都會有，「包含市場、題材，或是大眾的喜好度，應該都是考慮進去的重點，會先拍這部我覺得是綜合評估的結果，而不是單純考量某一項特別厲害，好像這個IP在每一個方面都比較俱足合適，所以優先選擇它。」

「但我覺得這其中有一個關鍵，就是我們一定會挑到盡可能挑到合適角色的演員來演這部戲，其實我們之所以會花這麼久的時間去修改、調整劇本的原因，就是電影公司一直覺得一部電影最主要的，就是劇本夠好、夠有趣、夠好看的話，才是最核心、會不會有票房的最主要關鍵。」肆一謙虛表示，不敢自認是編劇，「我覺得還離很遠，我只是沾到邊。」

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供

「我覺得可能某種程度來講，演員是一個考量，但是回歸到源頭，應該是一開始，我們公司就是希望這個劇本可以修到，盡可能是起碼參與的人能夠喜歡，自己也認同這個劇本。然後這樣的前提之下，我覺得可能找什麼演員進來，他就變成是個更大的加分作用。」

直到現在，肆一都不認為自己是厲害的作家，自虧是「三沒有作家」，不是中文系、沒上過寫作課、也沒得過文學獎。「只是作品銷售不錯啦！」也從沒有定位自己要成為甚麼作家，「是開始寫作之後，慢慢被定位成什麼作家，我其實並沒有給自己設定跟界定，也不會因為被定位成療癒系作家，所以全部都要寫跟療癒相關的元素跟題材。」

肆一多次提到最佩服的作家是東野圭吾與湊佳苗。「我平常的閱讀習慣是看推理小組，我最佩服東野圭吾的靈感跟持續寫作的能量，而湊佳苗習慣用多元視角寫作，會照顧到每一個角色。所以我常提醒自己，寫作時不寫大道理，而是盡量描寫戀愛中細微的瞬間，很多事情，都需要時間沈澱，釋放淤塞的情緒，解開心結。」

視覺傳達設計系出身的肆一，文科人有著理科性格，才能創作出這些受歡迎的作品。「我覺得念視覺傳達比較有幫助的是，可不可以的插圖是我畫的，還有我在寫文章的時候，思考方式可能跟有一些文學出身的作家有點不同，我是用圖像思考故事，所以有時候我會在寫作的時候，故事層面放入一些我自己腦海中想像的畫面跟影像，那我不知道這樣的東西會不會直接轉換到文字裡面。」

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供

肆一認為編輯工作對他的影響比較是無形的，因為編輯的工作方式與流程，其實跟電影很不一樣。「編輯給我比較大的影響，是不會拘泥去做一些無謂的堅持，因為編輯的工作非常瑣碎，裡面的環節其實非常非常多，可是時間通常都非常緊迫，因此我學到一件事，就是你要在這麼有限的時間之內，最有效率的把一個作品完成，然後達到最大化。」

「然後延伸到參與編劇的這個過程，就是我不會堅持提出來的每一項都一定都要照做照改，我會試著從裡面去分辨，我覺得很重要或者可能是比較屬於個人的主觀意識，如果你們決定這個東西不常用，我也可以捨棄它，讓整個東西再往下走後，效益更高一點。」

「兩年前我第一次看到這個劇本的時候，雖然還不是一個最滿意的狀態，但是我覺得這個東西具有市場性。」簡學彬認為，拍電影就是為了要貼近觀眾，「我很好奇現在大學生的愛情觀是什麼，現在的年輕人對於慾望的感受是什麼，我離開那個年紀很長一段時間了，我很想要再次去想像或是感受一下，他們現在內心想要的東西。」

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供

肆一也要求導演簡學彬，拍出大學生的校園愛情電影，做到跟高中生的校園愛情電影有所區隔。「我記得在討論過程中有提到一點，就是這部算是青春校園愛情電影，但是又跟其他校園愛情電影有一個不同點，就是我們的角色年齡層設定是大學生，之前那幾部成功電影大部分設定在高中生，我覺得大學生跟高中生雖然年紀沒有差很多，但是談戀愛的方式，或者是會面對的關係，應該是跟高中生不太一樣才對。」

「剛剛導演有提到，就是我們在編劇的過程當中，有試著去加入一些現在的年輕人、大學生，他們可能會做一些什麼事情，他們有一些行為是跟高中生不一樣的東西，我們有試著加進去，在戲裡面做一些區隔，當然這個區隔沒有辦法到非常非常的強大，但我覺得這件事是必須要做到的，不然不小心會讓人覺得他們像是高中生，而不是大學生。」

「我很謝謝簡學彬導演加進團隊後幫劇本做的那些調整，我其實很喜歡這個修改，有些調整因為導演版的劇本出來，我看的時候也跟經紀人說這個難度會更高，因為它變成沒有剪接好會有點錯亂，或是節奏會讓觀眾更沒有辦法進入狀況，但後來看到成品，其實導演蠻厲害，我覺得完成度非常高，很謝謝導演。」

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供

簡學彬透露：「其實我還特別想要提一件事情就是，雖然這部電影是三角戀，但我看完片子的時候，其實自己最有感觸、最喜歡陳妤跟小美的戲，就是一對好姊妹同時愛上一個男生，她們要怎麼處理彼此的關係？我覺得這件事情在所謂的三角戀愛裡面很容易被忽略，兩個人同時喜歡上同一個人關係會怎麼改變，會怎麼產生拉扯，對我來講是很有趣、很有意思。但我覺得這個東西到最後，反而會是影響三角戀很重要的關鍵因素，就是你跟你的好朋友的關係要怎麼處理、怎麼樣往下走，會影響到你們跟你們喜歡的人的關係。我希望大家去看的時候都稍微注意一下這對好姐妹之間的變化。」

片中眾多角色裡，肆一最喜歡小美飾演的宋依靜角色。「因為我覺得我的性格並不是一個很衝、很直接，或者是很敢跟別人要東西的人，可是戲裡面小美比較像這種人，然後某種程度是宋依靜有辦法做到我可能無法做到的事情，所以我會很羨慕她這樣的角色性格。但是回到現實面要選擇跟誰當朋友，可能就會選陳妤了。」

Photo Credit: 華映娛樂提供

簡學彬也自爆喜歡小美戲裡的角色。「這個角色可能乍看之下有點像第三者，但是當她捲入了三角戀的時候，其實是最勇敢的人，因為她知道自己要什麼，願意很勇敢的去追求，在現實生活，我比較不會是一個這樣的人。就是她可能滿足我們自己性格上缺乏的部分。」

「我一直覺得人並不是一個固定的樣子，每個年紀都會有不同的樣子產生，然後再依人不同樣子，可能你所謂的夢想跟追求的東西在成長過程當中、在你的追尋、你相信的事物當中，也必須要不間斷的去檢視自己跟調整自己。」肆一認真地說：「站在不同角色，你喜歡的對象會跟著改變，如果戲裡面設定陳妤的調性與個性跟小美一樣的話，那就變成是新娘大作戰了。」

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航