中國戰場上的「偽軍」（上）：國共稱偽軍是「漢奸」，但這是歷史的真相嗎？

今年到底是抗戰勝利75周年，還是台灣終戰75周年，想必又是一個藍綠兩派爭執不休的問題。不知道什麼時候開始，台灣的藍綠之爭變成了抗日國軍和台籍日本兵後人之間的延續戰爭，一場永遠打不完的第二次世界大戰。

可真實的歷史遠比我們想的複雜，因為筆者身邊就有許多支持台獨的朋友，是來自於參加過對日抗戰的國軍後人，而且還是以黃埔系中央軍子弟居多。反而筆者認識的正藍中華民國派，甚至於深藍到發紅的大中華主義者主要是來自閩南或客家家庭的本土台灣人，他們當中也不乏台籍日本兵的後代。

可今天的台灣人，真的不是抗日國軍就是台籍日本兵的子孫嗎？答案當然是否定的，因為到大陸追隨國軍或共軍投入抗戰的台灣人有之，在日軍指揮下圍剿國共兩軍的外省人同樣有之。

畢竟抗戰時的中國戰場上，同時還存在著滿洲國與南京國民政府兩個親日傀儡政權。而在南京國民政府轄下，又有華北政務委員會和蒙疆聯合自治政府兩個處於「半獨立」狀態的行政機構，而這四個國家與機構又都有屬於自己的武裝力量，即中國人俗稱的「偽軍」。

在國共雙方的傳統論述中，「偽軍」是「漢奸」和「民族敗類」的同義詞，可歷史的真相又如此簡單嗎？

「偽軍」總數達200萬，是駐華日軍數量的兩倍之多，如此龐大數量的武裝人員是不可能在抗戰勝利後為國共兩軍清洗乾淨的，也完全沒有那個必要。與之相反的是，絕大多數「偽軍」為國共兩軍收編，以彌補雙方在抗戰期間與日軍作戰遭遇到的損失。尤其是到了內戰末期，國共兩軍基層主力都逐漸由前「偽軍」組成，隨政府來台灣的前「偽軍」當然也是不少。

Photo Credit: 許劍虹提供 與日軍步兵、裝甲兵並肩作戰的南京和平軍

為什麼叫他們「偽軍」

筆者雖然以正藍人士自居，但卻不喜歡以「偽軍」稱呼二戰中國戰場上的親日軍隊，因為我相信存在就是真理。滿洲國與汪政權之所以被視為傀儡政權，關鍵在於他們隨著大日本帝國一起走入歷史。如果中華民國在1949年被中共徹底消滅殆盡，連台灣都不剩下的話，那麼中華民國國軍也會被中華人民共和國定義為「偽軍」。

若中共在長征時就被中央軍圍剿殆盡，今天同樣也不會有所謂的中國人民解放軍，只會有國立編譯館歷史課本定義下的「匪軍」。「偽軍」也好，「匪軍」也罷，通通都是來自勝利者的「主觀意識」，並非客觀中立的歷史名詞，凡是有學養的歷史學者都不該使用。可要形容中國的親日部隊，除了「偽軍」外還真的找不到其他恰當的形容詞。

主要原因，就是在於親日政權本身的不統一，從而導致親日政權的軍隊也互不隸屬。華北政務委員會的前身為1937年在北京成立的中華民國臨時政府，是由反對國民黨的北洋政府遺老所組成，他們的軍隊為齊燮元將軍指揮的華北治安軍。另外日軍還在南京扶持了一個中華民國維新政府，同樣是由北洋政府遺老組成，兩個政府都不受到淪陷區青年知識份子歡迎。

於是到了1940年3月，中國國民黨副總裁汪精衛回到南京，在日軍協助下以中華民國維新政府為基礎，成立了一個親日的國民政府，並採用了和重慶抗日國民政府一模一樣的旗幟、圖騰還有意識形態。甚至直到1943年為止，重慶與南京的兩個國民政府也都以林森為國家元首，這才穩定了淪陷區青年對親日政權的向心力。

中華民國臨時政府降格為華北政務委員後，表面上併入南京國民政府，實際上仍維持高度自治。華北治安軍則變更名稱為華北綏靖軍，繼續配合日軍掃蕩中共八路軍。至於南京國民政府的武裝力量，則通稱為和平建國軍，目的是要貫徹汪精衛政權「和平、反共、建國」之國策。然而華北綏靖軍在戰場上直接受日軍指揮，與和平建國軍毫無隸屬關係。

除正規軍外，還有由各省政府、縣政府、鄉長、鎮長甚至地方仕紳組成的民防武裝。這些武裝團隊名義上效忠汪政權或華北政務委員會，實際上還是要日軍出馬才能叫得動。再加上自視為獨立國家的滿洲國，乃至於試圖從中華民國獨立出去的蒙疆自治政府，都讓親日政權的部隊難以真正統一到一塊。沒有辦法給他們找到合適總稱的情況下，也只能暫時以「偽軍」來涵蓋全中國的親日武裝。

Photo Credit: 許劍虹提供 傳統中國主旋律電影中的「偽軍」看起來腦滿腸肥，他們和他們在台灣的後代卻是今天統派深藍族群的重要組成部分

1949年來台灣的「偽軍」

200萬數量的「偽軍」，除了偶爾配合日軍圍剿游擊隊外，並沒有在抗戰中遭遇到大規模傷亡。國民政府因抗戰折損了320萬軍人，許多參戰老兵則在勝利後復員回家。為了彌補人數上的不足，大量前「偽軍」被允許進入國軍，投入國民政府的戡亂戰爭。陸軍官校第12期畢業的劉舜元將軍，就被賦予了第11戰區保安總司令職務，負責華北綏靖軍的接收工作。

只是回到河北省故鄉時，劉舜元才發現老家22個步兵團的華北綏靖軍中有11個團投效了八路軍，所以只剩下另外11個團給他接收。劉舜元後來出任陸軍第101軍第273師第817團的團長，就是以這些前「偽軍」為班底。第817團在劉舜元團長指揮下，曾於1948年12月的石景山保衛戰中重創共軍，而他們的敵人絕大多數也是「前綏靖軍」。

1949年1月，華北剿匪總司令傅作義投共，第101軍的軍長李士林決定隨傅作義一起接受中共改編。劉舜元反共態度堅決，於是向李士林軍長辭職後隻身逃到青島，隨劉安琪將軍來到台灣。他手下帶過的綏靖軍，也通通跟著李士林軍長一起編入林彪的中國人民解放軍第4野戰軍。據大陸學者轉述，已裁撤的共軍北京軍區大老當中就有很多的前綏靖軍，是一段中共不願意公開談論的歷史。

留在大陸的前「偽軍」很多，跟著國軍來到台灣的也不少，劉舜元將軍後來於台南出任南部地區警備司令部司令的時候，手下就有一位政戰官姚少校當過「偽軍」。姚少校當時被指派的其中一項任務，就是輔選中國國民黨籍的台南市長候選人張麗堂。光是從劉舜元將軍的戰後經驗來看，我們就可以知道前「偽軍」對國軍和國民黨的影響也是方方面面的。

何以會有那麼多的中國人，在二戰時成為軸心國的附庸武裝？他們加入親日政權的軍隊，是志願的還是被迫的？與日軍以盟友互稱的他們，是否又如台籍日本兵一般有複雜的國族認同問題？留在大陸的「前偽軍」，大多成了中國人民解放軍的離休幹部或者老戰士，沒有辦法暢所欲言分享自己的戰時經驗，台灣的「老偽軍」就沒有這些問題了。

志願加入「偽軍」者

關內志願參加「偽軍」者，或者願意承認自己志願參加「偽軍」者，在筆者接觸到的老兵中幾乎不存在。倒是領土面積涵蓋東北三省與熱河省的滿洲國，情況比較不一樣，因為滿洲國在關東軍經營下，是以一個全新的國家，而非中國本土親日政權的形象問世的。由於滿洲國是被日本視為友邦的關係，日本投入了比殖民朝鮮和台灣更多的資源在東北的建設上。

到了二戰最後一年，滿洲國成為全球排名第四，亞洲排名第一的龐大經濟體。擁有南滿洲鐵道株式會社、滿洲飛行機製造以及昭和鋼鐵所的滿洲國，因為被B-29空襲的次數較少，工業能力甚至還超越了被炸成廢墟的日本本土。滿洲飛行機製造不只開發量產了中國最早的國產民航機，還在戰後被中共發展成今日的瀋陽飛機工業集團，是生產第五代隱形戰鬥機殲-31的主力。

滿洲國是號稱五族協和的多民族國家，可從關內遷居東北的漢人依舊是滿洲國的主體民族，他們在國族認同上仍以中國人自居。可是成長於九一八事變後的新一代東北漢人，還是有不少對日本人治理滿洲國的手段十分肯定，並且對滿清末代皇帝溥儀統治下的滿洲國產生了認同。受到日本軍國主義的影響，軍人在滿洲國的地位一直很高，成為許多滿洲國青年，包括漢族青年夢寐以求的工作。

去世前定居新北市的王上校，就是因為想提高社會地位而主動報名參軍，在第1軍管區擔任少尉參謀。他表示當時的滿洲國軍官十分帥氣，腰上掛著與日本軍官一模一樣的武士刀，日本士兵看到他們都要敬禮，十分受到東北年輕姑娘們的歡迎。王上校不只肯定日本對滿洲國的建設，還積極投入滿洲國軍對東北抗日聯軍的圍剿行動，曾經在白山黑水中追捕金日成的游擊隊。

還有一位筆者在桃園訪問到的已故空軍教官蘇煥忠，則是因為當年家裡拿不出錢給他讀醫科，才為了改善生活成為最早一批加入滿洲國軍飛行隊的中國飛行員。滿洲國軍飛行隊即滿洲國的空軍，可實權被牢牢掌握在關東軍手中，所有一線飛行員由擁有滿洲國國民身份的日本人擔當，所以蘇煥忠等中國飛行員無緣駕駛第一線的日製戰鬥機。

對滿洲國軍裡的中國官兵而言，不平等確實隱隱約約存在，但這也意味著他們可以不必去承擔許多日本人要承擔的責任。比方說B-29空襲東北時，日軍將滿洲國軍第2飛行隊組織為「蘭花特別攻擊隊」，以老舊的九七式戰鬥機對美軍實施自殺攻擊。據蘇煥忠回憶，只有日本籍飛行員被真正要求駕機把B-29撞下去，中國人不貫徹到底也沒關係。

但是王上校的反美情緒比較強烈，認為「蘭花特別攻擊隊」實施的自殺攻擊為滿洲國的軍人之光，展現出了不輸給日本神風特攻隊的豪邁之情。戰後成為國軍的他，在我們這些受訪者面前表示當時的自己內心中還是希望中國勝利，可這是否代表王上校在75年前真的是這個想法，如今恐怕已經難以證實了。然而「蘭花特別攻擊隊」給王上校留下的悸動，卻也影響了他如何看待今日的兩岸關係。

Photo Credit: 許劍虹提供 龐炳勳將軍，是獲蔣中正默許接受汪政權改編的國軍抗日英雄

被「偽軍」拉壯丁

大多數的老兵，出於對中華民族主義的堅持，無論75年前是否志願參加「偽軍」，都聲稱自己是非志願的。但大多數的「前偽軍」，還可能真的都是被拉壯丁的「非志願者」。就如同許多參加國軍抗戰的老兵，其實也是被拉壯丁入伍一樣。當然這中間存在著戰勝者和戰敗者的差別心態，所以很多國軍抗戰老兵即便是被拉壯丁從軍的，仍會在受訪時強調自己是志願的。

南京國民政府與重慶國民政府一樣，在抗戰期間推行「三丁抽一，五丁抽二」的徵兵政策，許多淪陷區的農民壯丁基於這個政策，也必須參加和平建國軍。比如現居台中新社的趙天汝老先生，就在1944年遭和平建國軍第24集團軍司令龐炳勳將軍手下的第40軍拉了壯丁，成為太行山上「偽軍」的一份子。雖然直到抗戰勝利以前，他都沒有投入過任何一場與國軍或者共軍的戰鬥。

龐炳勳是參加過台兒莊戰役的抗日名將，卻在1943年5月的太行山戰役中遭到日軍俘虜，後來基於保存實力原則接受汪精衛政權改編為和平建國軍。他指揮的40軍，有一批在馬法五將軍帶領下突圍回到後方，所以40軍也一分為二成為了「新40軍」和「舊40軍」。「舊40軍」繼續在馬法五和李振清等將軍帶領下與日軍作戰，「新40軍」則以和平建國軍之姿保存實力。

在龐炳勳命令下，「新40軍」拒絕與中央軍交火，對八路軍也只保持監控而已，貫徹「中國人不打中國人」的原則。直到抗戰勝利後，「舊40軍」進軍河北省，卻在邯鄲戰役中遭到共軍擊敗，軍長馬法五將軍被俘，只有第106師師長李振清將軍率領少數殘部脫逃成功。先後遭受日軍與共軍打擊的「舊40軍」，此刻已經全軍覆沒，根本沒有辦法重建。

這個時候，龐炳勳保存的實力發揮了效果，把戰力完整的「新40軍」併入「舊40軍」，讓40軍得以恢復戰力。趙天汝也從「偽軍」搖身一變成了國軍。據趙天汝回憶，「新40軍」與「舊40軍」都是西北軍出身的自己人，雙方很快就打成一片，絲毫沒有隔閡。事實上也不可能有隔閡，因為「舊40軍」已經被打到沒剩下多少人了。

以和平軍為主力組成的40軍，在接下來爆發的安陽保衛戰中與中共大打出手。趙天汝表示，他在二戰時當的雖然是和平軍，卻始終與龐炳勳將軍一樣「身在曹營心在漢」。後來打完安陽保衛戰後，他隨40軍主力搭飛機到開封，不料卻又在一次清剿中共的戰役中被抓到國軍的第18軍第11師，莫名其妙成了中央軍的一員。

後來他輾轉跟著同屬「土木系」的第75師撤退來台，途中還參加了南日島戰役，為保衛台灣貢獻了一己之力。留在河南新鄉的第40軍第106師，在龐炳勳將軍之子龐慶振帶領下投效解放軍，第39師則在徐蚌會戰中遭到圍殲。不過還是有少許39師官兵，在師長韓鳳儀將軍帶領下追隨李振清來到台灣，成為今日澎湖防衛指揮部的主力。

而澎湖之所以會在1949年爆發「山東學生流亡案」的原因，根本上也是因為李振清手下兵力不夠。在那個槍桿子出政權的時代，李振清若手下沒有部隊是沒有辦法得到兩蔣父子重視的。至於那些在「山東學生流亡案」中，強迫流亡學生參加國軍的第39師老兵，絕大多數也是曾經隨龐炳勳將軍改編為和平軍的前「新40軍」老兵。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航