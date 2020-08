復修妙手——「書藝師」李瑞雲

文:陳志樺

人去了,書仍在,不嫌我塵封紙黃,可以陪你天荒地老。

面對著上百年古書,書藝師李瑞雲(Jennifer),就肅然起敬。舊年代的書香,深厚「紙」感、手觸超然,實非今天的合成物可比擬。可惜,時光溜得太倉促,實體書將被淘汰、被消失,書香紙感,怕再過一個世代,已成絕唱。電子書如何好,說到底,只是數碼、都是虛空。

當初,Jennifer對修補書藉純屬興趣,只怪用情太深,不敢妄自亂醫,毅然跑到英國學藝,為著拯救三本童年摯愛;《Robinson Crusoe》、《Tales from Shakespeare》及《King Arthur and His Knights》。還記得,一位古董書商見她千里迢迢過來,送她《一千零一夜》,一直待在她身邊,到今仍未修完。一千零一夜,就像Jennifer往後的經歷,從此,有說不完的故事。

「書不能不看……」爽朗的笑聲,Jennifer是性情中人,她愛書,愛其外表,也愛其內涵,讀書,就是與作者的深情對話、無聲交流。讀書,隨心境而轉,如照鏡子,看書也在看自己。讀書,時光倒流,舊年代生活文化,特別令她著迷。

情節,大抵不須拍案驚奇,不用死去活來。讀書,是你和作者之間的秘密。

然而,只談風月於事無補,救書、需要實際的妙手和專業。緣至,書送到眼前,Jennifer就像診症:修紙、除菌、除酸、檢查字跡避免溶掉等等,設計療法對症下藥,殊不簡單。別以為,來求醫的、定必是身嬌肉貴、價值連城的頭版書、絕版書。也有平實的老文藝結集,其貌不揚,曾幾何時,是角色扮演的劇本,見證家人童年,在嬉笑聲中成長。老書如同家族成員,修書就是修復回憶、是無價。

除了書本,Jennifer也修手搞、書信及文獻。前人手稿,歲月無情,稿紙最容易肢離破碎,修復是一場微創手術,用心還原,讓後人重讀,也是尋根之路。早期商家的信件、家書,大都字簡情深,見證兩代如何以文字連結,當中,也記錄了香港早年的商業活動、鴉片貿易等等,是商業史/歷史的重要資料,甚有研究價值。

修復,不知不覺間,就是時空的連結。

修書也讓Jennifer廣結善緣,曾經,為一位愛書人修書,不收分毫,在他家吃一頓住家飯、喝老火湯,已很滿足。說到底,修書食飯,都在感受別人的生命,有緣就好。後來、人去了,書沒了主人,家人就把書送給Jennifer,原來,誰幫了誰,人情,本不用太認真。

舊書、文獻數不盡,曾經如何矜貴,過氣了,怕只能靜待著回春。今夕何夕?若遇上妙手,應算是好命?還是好運?

