復修妙手——「書藝師」李瑞雲

文：陳志樺

圖：香港電台

人去了，書仍在，不嫌我塵封紙黃，可以陪你天荒地老。

面對著上百年古書，書藝師李瑞雲（Jennifer），就肅然起敬。舊年代的書香，深厚「紙」感、手觸超然，實非今天的合成物可比擬。可惜，時光溜得太倉促，實體書將被淘汰、被消失，書香紙感，怕再過一個世代，已成絕唱。電子書如何好，說到底，只是數碼、都是虛空。

當初，Jennifer對修補書藉純屬興趣，只怪用情太深，不敢妄自亂醫，毅然跑到英國學藝，為著拯救三本童年摯愛；《Robinson Crusoe》、《Tales from Shakespeare》及《King Arthur and His Knights》。還記得，一位古董書商見她千里迢迢過來，送她《一千零一夜》，一直待在她身邊，到今仍未修完。一千零一夜，就像Jennifer往後的經歷，從此，有說不完的故事。

「書不能不看……」爽朗的笑聲，Jennifer是性情中人，她愛書，愛其外表，也愛其內涵，讀書，就是與作者的深情對話、無聲交流。讀書，隨心境而轉，如照鏡子，看書也在看自己。讀書，時光倒流，舊年代生活文化，特別令她著迷。

情節，大抵不須拍案驚奇，不用死去活來。讀書，是你和作者之間的秘密。

然而，只談風月於事無補，救書、需要實際的妙手和專業。緣至，書送到眼前，Jennifer就像診症：修紙、除菌、除酸、檢查字跡避免溶掉等等，設計療法對症下藥，殊不簡單。別以為，來求醫的、定必是身嬌肉貴、價值連城的頭版書、絕版書。也有平實的老文藝結集，其貌不揚，曾幾何時，是角色扮演的劇本，見證家人童年，在嬉笑聲中成長。老書如同家族成員，修書就是修復回憶、是無價。

衣服髒了要洗，原來紙張都可以洗，圖中所見並非一般清水，而是洗紙張專用的除酸水。

重新釘裝的書本，要用專業的儀器把紙張壓平，圖示的是「吻壓」，正如其名在書本釘裝過程時，只須輕輕一壓。

Jennifer 正小心翼翼地把舊書拆開，以便之後再做其它清洗和修補的工序。

除了書本，Jennifer也修手搞、書信及文獻。前人手稿，歲月無情，稿紙最容易肢離破碎，修復是一場微創手術，用心還原，讓後人重讀，也是尋根之路。早期商家的信件、家書，大都字簡情深，見證兩代如何以文字連結，當中，也記錄了香港早年的商業活動、鴉片貿易等等，是商業史／歷史的重要資料，甚有研究價值。

修復，不知不覺間，就是時空的連結。

梁愛詩邀請Jennifer 修復她父親梁之盤年輕時的讀物和手稿，希望把這些珍貴的遺物，一代一代保存下來。

梁之盤手稿修復前原貌。

梁之盤手稿，經由Jennifer 用兩張托紙修復後。

梁之盤手稿復修後封面。

圖中是利希慎的舊電報，這些上百年的檔案，記錄了昔日香港發展的內容，也承載了利氏家族的一些私人事件。

張藝議博士，是利希慎檔案資料管理負責人。

修書也讓Jennifer廣結善緣，曾經，為一位愛書人修書，不收分毫，在他家吃一頓住家飯、喝老火湯，已很滿足。說到底，修書食飯，都在感受別人的生命，有緣就好。後來、人去了，書沒了主人，家人就把書送給Jennifer，原來，誰幫了誰，人情，本不用太認真。

舊書、文獻數不盡，曾經如何矜貴，過氣了，怕只能靜待著回春。今夕何夕？若遇上妙手，應算是好命？還是好運？

《香港故事─追尋人生》 李瑞雲（Jennifer Li ）自細就愛書如命。佢去外地工作，一定會四出訪尋古書。芸芸藏書中，幾本童年讀物《鲁濱遜漂流記》、《莎士比亞兒童故事》、《Arthur and His Knights》，佢更係珍而重之。 為咗修復呢三本古董愛書，Jennifer多年前開始自學古書修復嘅基礎知識，之後再去英國倫敦，跟古書修復專家學藝，繼而成為英國書藝家協會第一位香港成員。Jennifer幫過唔少人修書，包括價值連城嘅古董及家族手稿。 每一本書，即使文字一樣，承載嘅靈魂亦唔一樣。喺電子書充斥嘅時代，Jennifer執意要將書香延續落去...... 聽晚（8月29日）9pm，#港台電視31 播出嘅《香港故事─追尋人生》，有「復修妙手」Jennifer嘅故事！ https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/hkstories46/episode/691533 Posted by RTHK 香港電台 on Thursday, August 27, 2020

香港電台節目《香港故事─追尋人生》於8月29日星期六晚上9時05分於港台電視31及31A播映；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex