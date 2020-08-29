復修妙手——「書藝師」李瑞雲
我們想讓你知道的是
舊書、文獻數不盡，曾經如何矜貴，過氣了，怕只能靜待著回春。今夕何夕？若遇上妙手，應算是好命？還是好運？
文：陳志樺
圖：香港電台
人去了，書仍在，不嫌我塵封紙黃，可以陪你天荒地老。
面對著上百年古書，書藝師李瑞雲（Jennifer），就肅然起敬。舊年代的書香，深厚「紙」感、手觸超然，實非今天的合成物可比擬。可惜，時光溜得太倉促，實體書將被淘汰、被消失，書香紙感，怕再過一個世代，已成絕唱。電子書如何好，說到底，只是數碼、都是虛空。
當初，Jennifer對修補書藉純屬興趣，只怪用情太深，不敢妄自亂醫，毅然跑到英國學藝，為著拯救三本童年摯愛；《Robinson Crusoe》、《Tales from Shakespeare》及《King Arthur and His Knights》。還記得，一位古董書商見她千里迢迢過來，送她《一千零一夜》，一直待在她身邊，到今仍未修完。一千零一夜，就像Jennifer往後的經歷，從此，有說不完的故事。
「書不能不看……」爽朗的笑聲，Jennifer是性情中人，她愛書，愛其外表，也愛其內涵，讀書，就是與作者的深情對話、無聲交流。讀書，隨心境而轉，如照鏡子，看書也在看自己。讀書，時光倒流，舊年代生活文化，特別令她著迷。
情節，大抵不須拍案驚奇，不用死去活來。讀書，是你和作者之間的秘密。
然而，只談風月於事無補，救書、需要實際的妙手和專業。緣至，書送到眼前，Jennifer就像診症：修紙、除菌、除酸、檢查字跡避免溶掉等等，設計療法對症下藥，殊不簡單。別以為，來求醫的、定必是身嬌肉貴、價值連城的頭版書、絕版書。也有平實的老文藝結集，其貌不揚，曾幾何時，是角色扮演的劇本，見證家人童年，在嬉笑聲中成長。老書如同家族成員，修書就是修復回憶、是無價。
除了書本，Jennifer也修手搞、書信及文獻。前人手稿，歲月無情，稿紙最容易肢離破碎，修復是一場微創手術，用心還原，讓後人重讀，也是尋根之路。早期商家的信件、家書，大都字簡情深，見證兩代如何以文字連結，當中，也記錄了香港早年的商業活動、鴉片貿易等等，是商業史／歷史的重要資料，甚有研究價值。
修復，不知不覺間，就是時空的連結。
修書也讓Jennifer廣結善緣，曾經，為一位愛書人修書，不收分毫，在他家吃一頓住家飯、喝老火湯，已很滿足。說到底，修書食飯，都在感受別人的生命，有緣就好。後來、人去了，書沒了主人，家人就把書送給Jennifer，原來，誰幫了誰，人情，本不用太認真。
舊書、文獻數不盡，曾經如何矜貴，過氣了，怕只能靜待著回春。今夕何夕？若遇上妙手，應算是好命？還是好運？
香港電台節目《香港故事─追尋人生》於8月29日星期六晚上9時05分於港台電視31及31A播映；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex