遭警方從背後連開7槍、小孩在車上目睹經過，美國威州非裔男子之死再掀種族抗爭

美國威斯康辛州23日發生警察對平民開槍案件，1名非裔男子遭警方連射多槍，目前仍在加護病房，而男子的3個孩子在車上目睹一切。目擊者皆表示，不明白當時員警為何開槍；男子的未婚妻表示，她想勸阻警察時，其中1名員警還威脅她退下，否則也將對她開槍。

男子未持武器，先被毆打、電擊再中槍

《CNN》報導，事發於威斯康辛州基諾沙市（Kenosha），周日下午5時左右，警方收到報案，疑似發生家庭糾紛，於是前往處理。從民眾拍攝到的畫面可見，1名非裔男子在警察持槍命令下離開1輛休旅車後座附近，並繞行到駕駛座；其中1名男性員警伸手抓住男子的衣襬，隨後朝他背後連開7槍。

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

中彈的非裔男子是29歲的布雷克（Jacob Blake），送醫後至目前仍在加護病房，《國家廣播公司》（NBC）最新消息指他狀況已趨穩定。他的3名孩子分別是3歲、5歲和8歲，在車上看見父親被警方從背後槍擊。

拍下案發畫面的居民懷特（Raysean White）對《CNN》表示，槍擊發生前，他看見布雷克下車，走向在草坪上的兒子，並叫兒子上車；布雷克的兒子順從照做，而布雷克隨後尾隨1名女子走進屋內。懷特短暫離開現場，當他回來時，警察已經和布雷克起了衝突。

懷特表示，看見1名員警夾住布雷克的頭，毆打布雷克的肋骨處，另1人則從另一個方向拉住布雷克的手臂；之後，其中的女性員警對布雷克使用電擊槍，布雷克因此失衡靠在車旁，員警將他拉到車尾處，雙方又發生拉扯。懷特這時才去拿攝影機開始拍攝，便發生了槍擊。

疑點重重：報案人不明、警方不知車上有小孩？

《CNN》報導指出，警方收到報案稱有家庭糾紛，但目前仍不知道報案人的身份；1名警力調度員在電話中表示，布雷克「不該出現在那裡」，並指布雷克拿走了報案人的鑰匙、且拒絕離開。這名調度員目前提供的說法是，她無法確認報案人的身份，因為報案人「不大合作」。

Photo Credit：AP / 達志影像 威斯康辛州抗爭民眾在牆上漆字：「他們要殺我們，是因為他們害怕我們」。

《CNN》的地方合作電視台《WISN12》報導指出，布雷克的未婚妻（Laquisha Brooks）說她根本沒報案，不懂警方為何出現；警方甚至沒察覺車上有小孩，當她請求那名女警住手時，對方表示「在我向妳開槍前快退下」，讓她非常錯愕，畢竟她的孩子都在車上。

基諾沙市長安塔拉米安（John Antaramian）表示，該市的警察目前沒有佩戴隨身攝影機，只有行車記錄器，但不確定行車記錄器是否有拍到關鍵畫面。基諾沙地檢署已展開調查，涉案的其中2名員警自周一起暫時停職。

案件目前仍有許多不明之處，《CNN》報導指出，威斯康辛州副州長巴恩斯（Mandela Barnes）透露，布雷克當時其實是去勸架的，但到場的員警似乎覺得他沒必要那麼做。

威斯康辛州州長埃佛斯（Tony Evers）已對此發表關切聲明，並發布行政命令要求立法機關於本月底前緊急立法，禁止鎖喉等執法手段。由於美國明尼蘇達州5月底才發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被警察壓頸致死的案件，引發數周的大規模抗爭，近期才逐漸平息；這起事件再次觸動種族問題，威斯康辛州再次出現劇烈示威。

《華盛頓郵報》報導，威州州長24日已召集國民警衛隊來維持場面。此外，華府、紐約、明尼亞波利斯等地也出現了示威遊行。佛洛伊德案的律師克朗普（Benjamin Crump）也已和布雷克的家屬聯繫。

Photo Credit：AP / 達志影像 威斯康辛州出現示威，警方輪班駐守。

Photo Credit：AP / 達志影像 威斯康辛州抗爭者縱火燒車。

Photo Credit：AP / 達志影像 威斯康辛州再次出現種族抗爭。

Photo Credit：AP / 達志影像 肯塔基州民眾帶小孩上街示威。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡