鈔券設計演進概述：無法手工繪製的繁複圖紋，因電腦繪圖得以融合實現

文：祝漢毅

人類使用紙鈔的歷史十分久遠，是由於紙鈔具有攜帶與使用的便利特性，改變了物與物交易的模式，成為人類經濟活動時最重要的兌換工具。而紙鈔發展至今，繫於印刷與造紙技術的日益精進，使得鈔券的設計形式從早期簡拙的兌換憑證，演變至今成為精美繁複的印刷藝術品。

鈔券的設計樣式由早期簡拙的書寫憑證進展為傳統的手工精細描繪，再演變為現今以電腦數位繪製的過程，使我們可以從鈔券發展的歷史演進中看出鈔券的樣式是會隨著文明與科技進步及繪製工具的精進而產生新的設計風格。

Photo Credit: W.克拉尼斯特、殷毅主編，（1989），《國際錢幣製造者》，p.142、173。祝漢毅提供

鈔券設計演進概述

19世紀以來，傳統的鈔券設計方式，都是先利用彩筆在稿紙上勾勒出大致的構圖形態，經過修正定稿後的草圖，再以特製的繪筆將主題圖像（通常正面是肖像，背面是風景）及各種網紋、花飾以手工精細描繪，以供後續製版及印刷的參考原型。由於各式繁複的網紋及花飾圖案須具有獨特性及防制偽造的功能，在繪製上十分耗時耗力，因此數百年來鈔券上的圖式構成與設計風格甚少有新的創意及改變。

Photo Credit: W.克拉尼斯特 殷毅主編，（1989），《國際錢幣製造者》，p.9。祝漢毅提供 奧地利紙鈔設計草圖

自20世紀後期，由於電腦作業系統的興起與進步，世界各國印鈔廠的設計部門紛紛運用電腦精密快捷的計算功能及多種繪圖軟體，大大改變了鈔券的傳統設計方式，版面上融入了更多具視覺變化效果的點、線構成，這種運用新的繪圖工具及設計思維使得鈔券的內外形式較以往更為生動活潑與創新，並進而產生新的設計美學觀。

Photo Credit: 祝漢毅提供 利用各種專業電腦繪圖工具應用在現代鈔券設計

鈔券的設計方式

一、手工繪製

鈔券設計的知識並無專門的學校可以教授，早先其技術的傳承多以師徒相傳的方式進行。自19世紀以後，鈔券設計才漸漸交由受過長時間訓練的設計師或特約藝術家以手工繪製的方式來完成。設計時先以鉛筆或彩筆繪製草圖，經審定後便著手繪製正式的券鈔原型樣稿（通常是將原寸放大1.5倍以利繪製），此原型樣稿即為日後雕刻、製版、印刷的依據。

Photo Credit: 《Von der Baumwolle zum Geldschein》，1995。祝漢毅提供 設計師精細繪製鈔券的原型樣稿

二、機械繪製

1829年瑞典皇家造幣廠的C.A.Broling研發出一種繪製幾何網紋的原型機器，可經由數學計算，以不同圓心及不同尺寸的齒輪依軌道旋轉、移動來繪製複雜的網紋圖案，此機械設備節省了手工繪製的時間並提高鈔券的質感及防偽功能。

Photo Credit: 羅福林、李興才，（1973），《印刷工業概論》，p.219。祝漢毅提供 萬能雕刻機

三、電腦繪圖

1982年奧地利國家銀行印鈔廠研發出世界第一台以電腦操控的幾何圖紋繪圖機稱為CGM，接替了過去一百多年來以機械操作繪製網紋的方式，除了能為鈔券設計建構出更為精巧繁複的圖紋外，同時也開啟了以電腦繪圖取代手工繪製的新思維。

到了1985年英格蘭印鈔廠經過多年研究，開發出稱為CAD的電腦輔助設計系統，它可以依照事先模擬好的參數，快速的繪製各種不同類別的多層次圖紋，並顯示在螢幕上以方便修飾、移動、變換圖形及儲存成檔案，最後的定稿還可直接輸出成底片供製版之用，除提升了紙鈔更多的防偽功能外，也使鈔券的設計從此進入了電腦繪圖時代的新里程碑。

Photo Credit: W.克拉尼斯特、殷毅主編，（1989），《國際錢幣製造者》，p.43。祝漢毅提供 以CGM圖紋繪圖機繪製的線形圖案及應用在紙鈔上的樣式

結語

時至今日，由於電腦科技的發達，數位繪製（Digital mapping）的軟硬體已十分完備並被廣泛應用，因此世界各國在紙鈔的設計創作上，已漸漸摒除過去以手工精細描繪的方式，而是運用專業的電腦繪圖軟、硬體，快速的將各種圖像、紋飾繪製成超越人腦想像空間的「點」、「線」元素，再透過精準的參數運算及可無限次的修改模式加以構組、合成為「面」的形式，使得紙鈔的設計風格產生了下列數種變革，並為傳統的設計表現形式注入了新的風貌。

Photo Credit: Jura JSP Company 《ENGRAVER》2003，祝漢毅提供 以手工雕刻數位化軟體繪製主題圖像

一、創作主題與內容生動活潑化

從世界各國所發行的紙鈔可以發現，現今的設計主軸已不再以政治人物圖像為設計導向，創作主題已漸漸改以展現國家社會的人文風貌為主，例如傑出人士、戶外活動、環保議題、教育改革、現代科技、經貿成就等較為生活化的設計，同時由於採用電腦繪圖的方式創作，在技巧表現上也增加了許多敘事性的影像圖案以搭配主題，使紙鈔的樣式比以往更為生動活潑。

Photo Credit: 祝漢毅提供

二、改變了傳統的圖式構成

傳統的紙鈔設計，大多著重於券體正面的形式表現。如今藉由電腦繪圖強大快捷的運算功能及多樣齊全的繪製工具，設計者可以快速的發揮創意想像空間，將券體正、背面的圖式內容呈現出具有相同份量的多元化圖案及紋飾，使紙鈔的正背面可以呈現出更為豐富生動的視覺效果與感受，如新版的英鎊。

三、創意構思與繪製技巧得以融合實現

長久以來紙鈔的設計，因一些具有繁複美感的圖紋無法以手工繪製的方式實現而被簡化了，久而久之設計者的想像力與繪製技巧，也被壓縮在極為狹窄的範圍中無從發揮而形成外在形式的僵化與再創性的不足。

如今運用電腦繪圖軟體中點陣、向量數位繪畫的技法，將各式創作元件，快速的完成描圖、佈線、縮放、旋轉、羣組、變形、漸層、重複、拼貼、換色等腦力無從想像的構成動作，使得創意構思與繪製技巧得以融合實現，並開創出新的視覺效果與美的感受。

鈔券的設計和任何平面設計一樣，不論使用何種創作媒材，都是需要將藝術修養與繪製技巧同時實踐的工作。其先決條件是設計者必須具有豐富的美學概念及平面設計教育養成，紮實的繪製工具技巧訓練，同時也要熟悉製圖學及相關鈔券印刷的知識，唯有具備這些豐富的實務經驗，才能使得鈔券的設計除了呈現出別具特色的美術工藝風格外，並能符合未來製版需求與印刷適性，以免造成設計形式雖完美但卻無法實踐的窘境。

《中興造紙 百年風華》紀錄片放映暨映後講座

日期：09/25（日）

時間：19：00-21：30｜映後講座

地點：台北｜華山小客廳｜華山1914文化創意產業園區中四館2樓

主題：紙鈔的故事

講者：祝漢毅（前中央印製廠廠長）、 導演鄭慧玲

《中興造紙 百年風華》紀錄片放映資訊

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航