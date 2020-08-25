全球最大金脈礦場爆發疫情，千名印尼礦工封鎖道路抗議巴士停駛

全球第一大金礦生產公司自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）位在印尼東部巴布亞省（Papua）的格拉斯伯格金銅礦場（Grasberg），於8月24日、25日，被千名礦工封鎖道路，起因是抗議「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）的封鎖政策讓聯外巴士停駛，使他們無法回家與家人見面。

《路透社》報導，格拉斯伯格礦場擁有全球最大金礦、全球第二大銅礦的礦脈，2020年礦場的預期產能是一天能生產11萬噸的銅礦。近來處在從露天開採到全地下採礦的過渡期。

根據當地政府的數據，截至24日，礦區所在的米米卡縣（Mimika），有將近700例確診病例。《雅加達郵報》報導，根據印尼衛生部數據，截至25日，巴布亞省共有3650例確診病例、2685例康復病例和42例死亡病例。

自由港印尼分公司（PT Freeport Indonesia）發言人Riza Pratama表示，公司這正在評估現場的條件，包括對開採作業的影響。「工人的主要訴求是維持巴士如常運作，以便他們可以見到家人。」他補充，自由港限制礦場的進出交通，是因為疫情的爆發。

工人代表Yonpis Tabuni表示，自由港的工人們在24日早上發起抗議，並持續到下午。他表示已經和公司談過，Riza Pratama表示公司會考慮工人的要求。

《法新社》報導，公司因為擔心疫情爆發，取消從礦場到米米卡縣行政中心的蒂米卡（Timika）城的巴士服務。Tembagapura區域的中心部分是為了礦區所建設的村鎮，而此處的警察局長Eduard Edison說，「他們發起和平抗議，至今一切都在掌控之下。沒有人表現出暴力。」他補充，工人和管理階層「尚未達成共識，仍在協商中。」

25日，礦工們仍然持續抗議，要求公司取消封鎖政策，恢復返家巴士的運作。Yonpis Tabuni說，逾千名工人將持續封鎖道路，「我們的要求尚未被滿足，今天當地政府和管理階層將召開會議。」

疫情爆發之後，自由港公司在5月時，曾表示將裁減員工的數量，達到可維持營運但最「精瘦的團隊」。對於抗議是否影響採礦作業，Riza Pratama表示，「我們將持續關注並執行協商。」他表示，公司會遵循新常態（New Normal）政策之下的新工作日程，「希望解方儘快出爐。」

Photo Credit：維基百科 格拉斯伯格礦區位在新幾內亞島（New Guinea）巴布亞省（Papua）東端。

生命或生計

《Mongabay》5月報導，疫情在格拉斯伯格礦場爆發，有56名員工檢測為陽性，當中有1人死亡，千名員工被要求留在公司，否則就放無薪假。自由港公司當時才宣布檢測結果，也提及在3月中就有人被測為陽性，導致後續須擴大採檢同一個營區的400人。

4月，因為3名確診的工人，自由港公司關閉在美國新墨西哥州的礦場，隨著銅的價格暴跌，公司還宣布要削減2020年總成本18%的計畫。自由港公司執行長Richard Adkerson在4月時表示，要在格拉斯伯格礦場執行篩檢，「要比我們在美國看到防疫措施，都更進一步。」

原先在印尼，公司強迫關閉礦場、種植場和工廠是被限制的，但由於4月底泗水（Surabaya）的菲利普莫里斯（Philip Morris）菸草公司有61名員工感染、2名死亡，當局要求其停止營運。自由港礦場也因而有暫時停工的呼聲，不過，自由港公司發言人Riza Pratama表示，會加倍嚴格執行健康守則，像是要求每位工人在每天進工作區時量體溫、關閉周邊設施如學校、宗教場所和小吃部等等。

巴布亞的副省長Klemen Tinal說，如果情況惡化，省政府將會勒令礦區停止營運。「我們會要求（自由港公司）為全體員工進行快篩，沒有例外。三週後我們會在考察最新情況。」他說，「如果再有新案例爆發，那情況就相當極端，我們將不排除強制停業。」

員工感到非常焦慮，有兩名要離開公司所在的高地的員工，必須簽下文件，表達他們知悉自己可能不能再回來工作，並且在他們未到班的時期，不會收到補償金。發言人Riza Pratama表示，員工有選擇的自由，無論他們要留或要走，都不會有任何壓力，但沒有提及支薪的問題。

「我們面臨兩難。」一名負責地下採礦的工人說，「如果我們選擇休息並回到城市，我們就要簽下那份聲明，表示我們自願辭職。」此外，「我們很恐慌。」他表示「在營區裡，我們一個接一個地被叫去，接著被送去隔離。」

印尼化學、能源、礦山工人工會（ All Indonesia Chemical, Energy and Mining Workers Union）在米米卡縣的分部部長Aser Koyamee Gobai，表示工人不應被置於選擇生命還是生計的境地。他也表示，管理階層並未給予工會任何機會討論此事。

Aser Koyamee Gobai提到，印尼政府最近收購自由港印尼分公司51%的股份。他呼籲礦區的營運應該暫停，並且在疫情期間支付工人薪水，「工人的安危繫於一線之間，因為他們被迫在武漢肺炎疫情之中工作。」他說到，「飢餓也會殺死人。所以我們必須『願意』在疫情中工作。」

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責任編輯：徐卉馨

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