《宣傳學》導讀：利用科學與群體心理學統治大眾，宣傳專家的「新培根主義」

文：馬克．米勒（Mark Crispin Miller），紐約大學媒體、文化與傳播學系教授

【導讀】

（前略）

在《宣傳學》以及他漫長的職業生涯中，伯內斯不僅是在推銷客戶所提供的商品和服務，也不僅是在推銷做為商人和政治人物必要工具的宣傳活動本身；他還把宣傳當作一個神話以及一個完全理性的事業來推銷。也因為是完全理性的，所以他認為宣傳活動必須交由有充分能力帶領「公眾輿論」的專家，謹慎且有條理地來進行。

他始終認為自己是一名至高無上的操縱者，面對著柔順且善於接受的群眾，控制著他們的反應。譬如他提到：「蓄意且理性的操縱」、「隱形統治者」、「這一小群人在牽線控制著公眾的思想」、「聰明的幕後操縱者」、「擁有巨大權力的獨裁者」，以及被他們掌控人「仿佛被一個按按鈕的壓力所驅使」。

這些形容裡含有冰冷的科學主義範式，而這樣的範式顯然在背後驅動著他的宣傳工作，也影響了他對於宣傳這個主題的所有想法。對他來說，宣傳專家統治著大眾。而被宣傳的人會在不知情的情況下，完全按照宣傳專家的指示而行動。

上述這種關於宣傳專家之權力的新培根主義（neo-Baconian）觀念，當然不是伯內斯本人的發明。這個觀念是源自於十九世紀的實證主義（positivism），並間接受到伯內斯的舅舅西格蒙德．佛洛伊德（Sigmund Freud）其著作的影響。從一九二○年代開始一直到冷戰期間，常常可以見到那種冷靜而有男子氣概的「宣傳專家」形象，就像那時也常常可以見到對立面的「群眾」形象——傾向於狂熱回應的女性。

為什麼在當時這種統治者的形象會如此流行？因為對於像伯內斯這樣有自覺的「專業人士」來說，他們覺得身為宣傳專家所擁有的超然理性態度，非常值得驕傲；同時，這也是一個好的賣點。因為強硬的態度提供給潛在的委託人一份安心的保證：宣傳專家不會僅憑直覺行事或感情用事，而是和醫生或律師一樣理性公正，也會和他們一樣冷酷無情（如果需要的話）。

換句話說，宣傳專家可以在刺激他人的情況下，自己卻不受刺激影響（後者也就是「感同身受」的情況，譬如有些美國國務院官員會同情那些受宣傳專家欺騙的外國民眾）。

從一九二○年代以來，研究「大眾說服」的學術界人士也響應了「理性的操縱者和順從的群眾」這樣的神話。「把蠱惑人心的煽動家定罪是一種錯誤，而且還可能造成一種非常嚴重的傷害，」社會心理學家費德里克．范恩（Frederick C. Venn）在一九二八年的文章中聲稱。「這種定罪，是傑出煽動家的最後一個弱點。」 所以我們仍然可以看到，針對傑出煽動家的研究常常保有這種態度——許多做研究和分析的人，把自己的理性投射到我們所討論的某位煽動家身上，仿佛是在向我們保證，我太聰明、太冷靜了，才不會愛上那位讓烏合之眾興奮的煽動家。

的確，史上最厲害的煽動家也曾充分認可了相同的「不為所動的鼓動者」（unmoved mover）神話：希特勒喜歡將自己塑造成超然獨立的評估者，分析著自己在講台上所帶起的狂熱反應；戈培爾（Goebbels）也相信自己的內心是完全冷靜的，即使他的演說總是讓群眾感到激動。

我們無法確認宣傳專家是否真的能獨立於他所創造出來的激烈反應。雖然上述的觀點，的確讓我們看到了一些關於煽動家和其他宣傳專家的真實運作方式，但是至少從表面上看起來，這樣的觀點不太可能為真。就算煽動家蓄意扭曲事實或拋出各式各樣的修辭和推託，根據我們對過去那些最可怕的煽動家所進行的一些觀察來看，成功的大規模煽動往往代表著存在一個極端奉獻、熾熱的煽動中心（而且對於前者來說，後者似乎是必要的）。

希特勒、戈培爾、墨索里尼、考夫林神父（Father Coughlin）、麥卡錫（Joe McCarthy）、傑拉德．史密斯（Gerald L. K. Smith），以及許多其他的煽動家，他們往往表現得既狂熱又憤世嫉俗，似乎處於一種不完全受控也不完全沉迷的狀態。我們可以說這樣的煽動家活在某種精神狀態的邊界，在那裡，我們永遠無法看清信仰與算計的區別。的確，這種內在的黑暗心理特質，似乎就是群眾操縱者其神祕力量的來源或基礎，所以我們無法透過簡化的二元對立模型來理解。（喬治．歐威爾那個難以捉摸的「雙重思想」﹝doublethink﹞概念，用在這裡可說是非常貼切。）

當然，希特勒、考夫林和麥卡錫等人是劃時代的表演家，他們總是親自在舞台上或在麥克風前表演，而宣傳專家則並不打算在現場激起狂熱的反應。這兩類人之間存在著明顯的差異。即使是在最狂熱的演說家背後，也必定有數不清的無名助手和不重要的手下，在做冗長乏味的準備工作和後續工作。當然社會上也有無數的宣傳專家，但他們的任務絕對不必然是要讓大眾瘋狂。

廣告人（包括研究人員、創意總監、文案編輯、藝術總監、攝影師等等）的工作，通常是一步步努力創造一種漸進式、分散式、個體式、半意識的大眾反應，而不是創造立即而爆炸性的大眾反應。正如本書所示，公共關係專家也會透過長時間的研究以及冷靜的計畫，企圖讓人留下一種漸進式的印象。在這些有條不紊的操縱者心中，似乎沒有任何瘋狂的信仰，因為他們不是要引起人的憤怒，而是要進行務實、世俗和理性的宣傳活動。

然而，從事這類工作的人也容易與現實脫節。因為在他們的世界裡，「真理」就是那些客戶希望讓大家相信的東西。不管是幫什麼人服務，不管賣的是什麼東西，盡責的宣傳專家都必須相信他所宣傳的東西（或者至少暫時讓自己相信）。所以宣傳商品的人，在某種程度上自己也必須是一個真正相信商品的信徒。

法國大型廣告公司陽獅集團（Publicis）創始人暨多年總裁馬塞爾．布魯斯坦－布蘭切特（Marcel Bleustein-Blanchet）就曾說，「要為一個產品做廣告，你就必須相信這個產品。要說服他人，你就必須先說服自己。」 可麗柔公司（Clairol）的傳奇廣告人雪莉．波利考夫（Shirley Polykoff）則說，「我想我真的相信自己在廣告中所說的那些蠢話。而且我之所以會說那樣的話，似乎和那些我為了推銷產品而擬定的精明策略無關。」（這裡所指的廣告詞譬如：「她適合嗎？還是不適合？只有她的美髮師才知道答案！」）。

甚至即使是很有權威影響力的伯內斯（他可以說是最小心翼翼又最辛苦的宣傳專家，其著名的頭銜「公共關係顧問」（Counsel on Public Relations）不僅代表著崇高的地位，還代表著某種律師般的公正性），我們也可以發現他傾向於讓客戶的需求成為「真理」。畢竟這是所有專業宣傳專家面臨的主要職業風險。

伯內斯發明了看似權威的「倡議委員會」（sponsoring committee）來炒作他客戶的產品。（一九一三年初，他首次運用了這個如今備受推崇的噱頭，召集了由一群醫生所組成的「委員會」，認可法國劇作家尤金．布里厄（Eugène Brieux）在百老匯上演的戲劇《損壞的貨物》（Damaged Goods）。該劇直率地討論了性病問題。）幾年後，伯內斯再次使用這項工具向美國人兜售所謂「豐盛的早餐」（hearty breakfast）：幾條培根加上煎蛋。他的方法一如既往地很「科學」。

相反地，老派的推銷術則只會在廣告中督促每個人多吃培根，像是「因為培根很好吃，培根給你滿滿能量」等廣告詞。

採用新時代手法的宣傳專家，因為了解社會的群體性質和群體心理學的原理，首先會問：「是誰影響了世界上的飲食習慣？」答案顯然是：「醫生。」然後，新時代的宣傳專家會提議讓醫生公開說，吃培根有益健康。他確切知道，許多人會聽從醫生的建議，因為他了解大眾在飲食習慣上依賴醫生的心理。

這聽起來沒什麼問題。然而，伯內斯科學式的培根推銷方式雖然令人印象深刻，卻也違背了一項令人不安的科學事實：吃培根最終被證明是不健康的，因為培根含有高脂肪和高膽固醇。當然，當伯內斯在一九二○年代中期幫畢其納包裝公司（Beechnut Packing Company）推銷「豐盛的早餐」時，美國的醫療機構還不清楚培根有這樣的風險。不過這裡的重點是，在伯內斯的世界裡是卓越人士的共識決定了什麼是「真理」。

這樣說並不是要怪他誤信了當時的醫生，也不是要指控他就算他知道高脂肪食品的風險，無論如何還是會企圖淡化這些缺點。事實上，在這方面伯內斯非常有道德感。當吸菸被證實必然有害健康之後，伯內斯不僅放棄了菸草公司的委託工作，甚至直言不諱地批評菸草，並堅決地遊說美國公共關係協會，希望他們禁止其成員用任何方式宣傳抽菸習慣。但當時他失敗了。

伯內斯一絲不苟的立場值得稱道，這樣的堅持也反映出他盡畢生努力為所有公關專家建立的嚴格道德準則。但這裡遇到的與其說是道德層面的問題，不如說是知識論（epistemological）層面的問題：在一個受到宣傳專家所影響的世界裡，所費不貲的「真理」是怎麼做為「真理」而進入這個世界的呢？什麼時候某個想法會成為必然且必須接受的真理，而不再只是一個瘋狂的理論或是一個左派或右派的偏執妄想？

伯內斯最終對香菸的立場著實令人欽佩，尤其是考慮到他從三十五歲左右就開始為喬治．希爾（George Washington Hill）的美國菸草公司（American Tobacco Company）工作（當時伯內斯幫希爾賣出了很多「好彩菸」﹝Lucky Strikes﹞）。

然而，吸菸的風險在一九五○年代的反吸菸宣傳活動開始升溫之前，其實就已經非常明顯。早在一九四一年，獨立記者喬治．塞爾德斯（George Seldes）就在他那本經常揭露醜聞的小雜誌《事實》（In Fact）裡頭，無畏地報導了相關的醫學新發現。但當時除了《讀者文摘》（Reader’s Digest）以外，沒有任何其他的美國媒體（無論是紙媒還是廣播媒體）敢於報導菸草科學家的新發現。

這可以說是因為廣告商壓力而造成的大規模「管制」，而且這樣的情況還一直持續到一九七○年代。這就是菸草公司的影響力。他們利用伯內斯那樣的宣傳天才，讓大多數人無憂無慮，卻不知道自己到底吸入了什麼。

儘管伯內斯確實看到了關於菸草的真相，也做了一件值得尊敬的事情，但是我們不能忘記這個事實：企業的宣傳活動壓制了不願面對事實的新聞媒體，因此早期對於吸菸的警告並沒有引起共鳴，而且當時那些日益嚴重的併發疾病也沒有得到大眾的關注。直到最近，就像過去香菸風險所引發的問題一樣，現在的媒體也只有少量報導像是全球暖化、手機致癌性、氟化物毒性等對公眾健康有風險的事情。而在所有這類案例當中，調查記者都是宣傳專家的天敵。因為前者是為公共利益服務，而後者往往是與公共利益為敵。

因此在本書中，伯內斯也對揭發醜聞的新聞媒體展現出一種敵意，而這種敵意總是會掩蓋他受聘前來進行宣傳的那些樂觀觀點。在《宣傳學》中，「宣傳的觀點可能錯誤或不完整」的這種可能性並不會出現。「大型企業會研究每一種可行的方案，而每一種方案也都會如實反應企業本身的個性。」伯內斯寫道。

這句話清楚地暗示，企業的個性總是以某種方式討人喜愛、具吸引力且和善——但這樣的想法就像是托勒密定理（Ptolemaic theorem）或中世紀迷信一樣不可靠。譬如關於香菸問題，雖然反香菸的宣傳最終擊敗了支持香菸的宣傳，但是後者長期以來一直阻止公眾談論吸菸對健康的實際影響。

值得一提的是，伯內斯的其他宣傳活動也同樣是在先發制人搶走所有討論的焦點（甚至是在霸占所有人的觀念），排擠一些合理的替代商業模式。例如在一九二九年，伯內斯舉辦了「光之金禧慶典」（Light’s Golden Jubilee）。這個盛大活動的特色，在於他讓湯瑪斯．愛迪生和亨利．福特一同亮相，並以此做為炒作手段。表面上這個活動是自發性、熱心地慶祝愛迪生發明燈泡五十週年。但事實上，這場慶典只是奇異公司及其所屬的全國電燈協會（National Electric Light Association）所進行的一項宣傳攻勢。

全國電燈協會就是奇異公司用來壟斷美國電力業的祕密工具。從一九一九到一九三四年，全國電燈協會展開了美國史上最大規模的和平時期宣傳運動，目的就在於阻止公用事業的公共化。他們顯然想宣傳一個不容爭辯的觀點：私人資本應該完全控制國家的電力供應。類似的事情也出現在一九五三年。當年伯內斯幫忙宣傳了瓜地馬拉面臨共產主義顛覆危險的說法，就像這位宣傳專家在他的回憶錄中清楚承認的那樣——這是一個有用的故事，而且他本人實際上也相信這個故事。

當時伯內斯受僱於聯合果品公司（United Fruit Company）。在該公司的遊說下，艾森豪政府利用中央情報局推翻了由民主制度選出的哈科沃．阿本斯政府（government of Jacobo Arbenz）。也因為這起事件，瓜地馬拉被迫開始其可怕的近代史，成為一個準法西斯寡頭政治的國家。

從那時起，香蕉和鳳梨都會在仔細監視下繼續由當地廉價的勞動力安全採收，但所有的利潤都會流向北方。那個時候，伯內斯顯然無法想像另一種不那麼糟糕的非殖民制度的可能性，就像聯合果品公司無法想像這種制度一樣，以至於這樣的事永遠不會成為一個公眾議題。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《宣傳學・「公共關係之父」伯內斯代表作：一群隱形統治者如何影響我們的心思，塑造我們的品味，暗示我們應該如何思考》，麥田出版

作者：愛德華．伯內斯（Edward Bernays）

譯者：楊理然

《生活》雜誌評為二十世紀最有影響力的百位美國人之一

宣傳專家、「公共關係學之父」伯內斯代表作

「伯內斯所寫的這本誠實而實用的手冊，為我們提供了很多深刻的見解，

讓我們能深入了解在當代企業與國家資本主義的民主制度中一些最強大、最具影響力的機構。」

——當代思想大師諾姆．杭士基（Noam Chomsky）

最初出版於1928年，引人入勝又充滿爭議，探討政府和企業怎樣控制我們的思想和行動，至今仍悄然持續對世界產生深遠影響。

伯內斯在許多傳播研究皆未臻完備之際，即以敏捷的思維，從目標公眾的界定、研究分析、策略、操作到議題與危機管理都清楚介紹，詳細考察公眾討論與公眾輿論在政治、商業、藝術、教育和科學領域中形成和控制的過程。

伯內斯開創了置入性行銷、焦點團體、名人代言商品等商業宣傳推廣技術，成功地將商品與人類潛意識的欲望相聯繫，開啟了消費主義的時代。

本書透露了許多真相，書中引用的每一個成功宣傳案例，實際上都是伯內斯自己的傑作。

納粹宣傳部長戈培爾擷取伯內斯的觀點，成功替希特勒塑造出「元首崇拜」。

伯內斯避免過度天真且理想化的社會情況，

採取務實的路線，正面看待宣傳和公共關係的重要性。

其分析、看法和實務經驗，即使經過了數十年，

仍不過時且發人深省。

民主社會代表自由開放競爭，每個人都能有自己的選擇以及自己的立場，但實務上，這樣的情況經常導致混亂，如果沒有適當的「篩選」，公眾會沒有焦點無所適從。完全自由的競爭只有混亂。

宣傳（Propaganda）就是在做上述這個篩選的過程，也就是把雜亂的想法簡單化的機制。宣傳能讓社會政治及市場上雜亂紛擾的訊息簡化，讓公眾能夠集中注意力在值得關注的事物或人身上。

伯內斯在書中除了探討宣傳的機制外，也詳細討論公共關係以及還有「公共關係顧問」（公關顧問）這門職業：負責轉譯企業的想法給公眾或轉譯公眾的想法給企業家。討論的內容包含檢視產品和市場、分析公眾的想法和渴望、追蹤公眾對產品的反應、檢視員工和公眾以及員工和商品的關係、與傳播媒體的合作等等，也運用實例來說明公關顧問的重要。

伯內斯分享的精彩案例

創造或改變流行的文化習慣，讓人們不知不覺想要買下某個產品：

想要推銷鋼琴，不是大肆宣傳鋼琴本身，而是創造一種文化流行，讓公眾認為家裡一定要有一處適合放鋼琴的空間，以為想買鋼琴這件事是自己的想法。

最有效的宣傳方法就是利用群體心理和群體結構來傳播想法：

寶鹼公司為伊芙肥皂（Ivory soap）舉辦了一場「全國伊芙肥皂雕刻比賽」，而且在紐約市藝術中心舉行，把肥皂雕刻比賽提升成為重要的藝術盛宴。

找出事件背後最根本的原因，可以讓宣傳活動更有效：

舉辦一場反對不健康化妝品的運動，降低人們使用化妝品的意願，其真實目的其實是要鼓勵重新使用毛巾和肥皂來洗臉而拓展銷路，透過衛生官員鼓勵重新使用無害的毛巾和肥皂。

商業公司運用公共關係政策來解決銷售問題：

行李箱製造商如果要增加行李箱銷量，不是直接面向公眾推銷，而是讓鐵路公司和行李運送人員學會用更方便、更迅速搬運行李，減少對行李的損害、降低對旅客的不便，這樣就會有更多人願意買行李箱。

為什麼政治人物懶得使用商業界中早已司空見慣的宣傳方法：

因為政治人物很容易取得傳播媒介，所以也因此太依賴他們的宣傳特權。由於報社記者年復一年、日復一日地依賴著某些政治人物所提供的資訊，記者們變得不敢得罪他們的消息來源。

不用推銷自己的論點，讓公眾自動自發提出問題，再去回應公眾的情感需求：

如果有一位政治人物想提出降低關稅的競選政見，他可以讓一些知名人士抵制羊毛服飾，讓他們在羊毛服飾的關稅降低之前，都穿著棉質西裝出席重要活動，帶起社會的討論，讓大家注意高成本的羊毛是否會在冬天來臨時危害到窮人的健康。

為什麼宣布獨立的日期要從週日改到週一？

捷克斯洛伐克在1918年10月28日週一正式宣布獨立。這個重要的日子之所以不是選在10月27日，是因為公共關係專家意識到週一早晨比起週日，更適合以越洋電報將共和國獨立這樣的大事宣布給全世界。因此，一個國家的獨立日期為此改變了。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰