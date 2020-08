中國戰場上的「偽軍」（下）：台灣的外省深藍，恐怕就是抗戰時期的「親日派」

為了求生存而參加「偽軍」

還有很多人加入「偽軍」,雖然名義上是志願,但內心卻又不是那麼心甘情願。畢竟在那個槍桿子出政權的時代,能進入軍隊服務對於許多壯丁而言就是一種避免被日軍屠殺的方式。除了直接遭日軍殺傷、被國軍拉壯丁或者給共軍清算之外,戰爭造成的人為災害,甚至於人為的天然災害也導致了大規模人口流動和飢荒等災情發生。

人口流動自然會導致治安敗壞和土匪橫行,加入軍隊即便是對於那些不受日軍直接威脅者也是一種保障。不用餓肚子,是當年許多窮苦農民志願參軍,甚至「賣壯丁」去替富人子弟當兵的一大原因。所以除了被抓壯丁外,求生存應該是老兵們當年參加「偽軍」的最大原因。至於反對共產主義,或者驅逐「白人帝國主義」、建立「大東亞共榮圈」等意識形態因素都屬次要中的次要。

如筆者在洛杉磯訪問過的老憲兵汪浩,就曾在抗戰初期為了生存加入和平建國軍九江綏靖大隊張家洲中隊。1938年7月,年僅14歲的汪浩被指控為抗日游擊隊成員,遭到日本小池口憲兵隊逮捕。所幸有一位父親為中國人,母親為日本人,名字叫張金生的日軍通譯同情汪浩,在憲兵隊長折居教平少佐面前替她講了幾句好話,讓他少受了許多皮肉之苦。

後來折居教平與剎田清三郎兩任憲兵隊長都很喜歡汪浩,認了他當自己的乾兒子。本來一切都還十分順利,可是等到剎田清三郎要被調離小池口憲兵隊時,他終究還是認知到殘暴的日本憲兵不會放過這個中國孩子,百般無奈下只能把汪浩送走。無處可去的汪浩,才為了生存參加軍帽上有青天白日徽,可是卻又是日軍盟友的張家洲中隊。

有趣的是,張家洲中隊的中隊長朱鈞,後來又帶著汪浩等人陣前起義投效番號為湘鄂贛邊區岷山游擊第三縱隊的國民黨游擊隊,於是老先生就從「偽軍」轉成了國軍。接著他又因緣際會報考中華民國憲兵,並在日本投降後奉命到沖繩執行佔領任務。曾經當過「偽軍」者,能進入被稱為鐵衛部隊的中華民國憲兵服務,顯見國民政府對軍人政治考核度的要求沒有共產黨嚴苛。

汪浩先生當然不是唯一筆者訪談過,為了求生存而成為「偽軍」的老兵。另外一位定居桃園的黃孟侯老先生,同樣出於求生存的需求參加了由自己二哥當參謀的和平建國軍第14軍第12師。他表示自己在成為「偽軍」前,也曾經歷過一段顛沛流離的日子,甚至還差點死在自己投效的抗日部隊王勁哉128師手中,參加了王的部隊才有了基本上的生存保障。

Photo Credit: 許劍虹提供 使用捷克造機槍的和平軍

奉層峰之命「投偽」

黃孟侯曾服務過的第128師師長王勁哉,向來以對手下殘暴,且不服從重慶指揮而聞名。有趣的是,這位殘暴的國府地方軍師長,最終也因撐不住日軍的優勢兵力打擊而投降汪精衛。從龐炳勳和王勁哉的案例來看,凡地方部隊出身的國軍將領,都可能出於生存考量接受汪精衛政權改變成為「偽軍」。有些時候,這些決定還會得到重慶國民政府的「默許」。

從蔣中正的角度來看,日軍的侵略摧毀了過去以地方仕紳為主,有利於國民政府統治的基層社會秩序。效忠國府的仕紳,不是逃亡大後方就是轉而成為了親日派,讓中共有了在社會基層壯大的空間。為此國府也需要一些表面上服從南京,實際卻服從重慶的武裝在敵後效力,一方面維持社會秩序,二方面壓制共產黨壯大。

更有趣的是,這類老兵當中還有不少是原本為了抗日而主動投效地方部隊的愛國青年,結果卻在長官帶領下不幸成為「偽軍」。比如現居桃園的王廷獻老先生,就是在1943年5月跟著新5軍軍長孫殿英一起接受汪政權改編的機槍手。龐炳勳在太行山戰役中投降,很大程度上是受了孫殿英先投降所致,只是當時在前線嚴陣以待,準備迎戰來犯日軍的王廷獻完全不知道長官投降了。

相較於龐炳勳部隊,孫殿英部隊在反共上更為積極,所以王廷獻參加了許多抗戰末期與八路軍的武裝鬥爭。據老先生回憶,當年在太行山上國共之間的廝殺遠比他們對日軍的抵抗還要強烈。雙方抓到對方的俘虜之後,活埋是最基本的伺候,完全沒有仁義可言。從根本上來說,國共內戰早在日軍還沒有離開中國以前就已經開始了。

自太平洋戰爭爆發以來,美國政府為了維持與歐洲戰場主要盟國蘇聯的和諧關係,不允許重慶國民政府投入圍剿中共的戰爭,所以只能透過「偽軍」來執行反共任務。當然也並非所有奉高層之命接受汪政權改編的「偽軍」,都是負責執行國民政府不能公開明說的反共任務,許多人單純只是奉命維持地方秩序,等待中央回來接收而已。

前面提到劉舜元將軍手下的姚少校,原本是被抽壯丁進入西北軍第59軍服務的安徽人,也曾經在沙場上血戰日軍。後來他輾轉進入中央軍第85軍,即湯恩伯將軍的部隊服務,卻又因為受到長官苛刻對待,又逃到河南省鎮平縣參加了當地游擊領袖王金聲領導的鎮平自治軍。鎮平自治軍與劉汝珍將軍的西北軍第68軍和戴笠的忠義救國軍相互配合,騷擾日軍在河南省宛西地區的交通線。

然而伴隨著第68軍在1945年3月的潰敗,鎮平於3月27日為日軍佔領。王金聲出於保存實力的考量,轉而帶領鎮平自治軍投效汪政權,成為日軍在地方上的盟友。對日抗戰絕大多數時間都在打日本人的姚少校,對於自己會在日本投降前五個月當上「偽軍」這件事情感到莫名其妙。姚少校強調如果日軍沒有在那個時候打下鎮平的話,他早就到大後方響應「十萬青年十萬軍」了。

日軍對鎮平與南陽的佔領,看在姚少校眼中純屬戰敗前的迴光返照,因為日本人的兵力不足,連以大部隊佔領這座小城鎮都十分困難。少許留守鎮平的日軍知道日本即將戰敗,更知道中國人痛恨自己,只敢在郊外紮營,不敢隨意到鎮上活動。鎮平的維持會與自治軍只需要替日軍準備糧草,雙方就可以維持互不侵犯的和平狀態。

而日軍到鎮上取糧草的時候,鎮平自治軍對待他們的態度也相當不客氣。據姚少校回憶,自治軍的衛兵時常當面嗆日軍,要求他們「快快的開路」,意思是要日本人拿了糧食就快點走,否則就要舉起步槍對付他們。縱使日軍在中國戰場上還是告捷連連,「偽軍」們的態度還是向他們傳達了一項明確的政治訊息,那就是中華民國即將成為第二次世界大戰的戰勝國。

回憶起這段75年前的歷史,姚少校強調自己當「偽軍」時一點也沒給中國人丟臉,還捍衛了中華民族的尊嚴。可沒想到日本投降後,他們又遭到長官王金聲出賣,差點被當成「漢奸」遭到昔日戰友忠義救國軍處決。姚少校雖然成功來到台灣,還為中華民國打了一場八二三砲戰,但是卻因為「漢奸」及「偽軍」的前科而遲遲無法領到抗戰勝利紀念章。

Photo Credit: 許劍虹提供 反共的意識形態,拉進了和平軍和日軍的距離

反對共產主義赤化中國

還有一種人參加「偽軍」,確實是有反共的政治動機,但卻不盡然是為了效忠國民政府而反共,而是為了捍衛自身權益,甚至於替被中共殺死的至親復仇而與中共對抗。考量到抗戰中期以後,華北和蘇北淪陷區幾乎沒有中央軍活動,加入「偽軍」就成為了他們反共的不二法門。畢竟所有中國境內的親日政權,都是以反對共產主義為主要意識型態。

老百姓如果沒有接受過中共統治,很難產生對中共的仇恨,所以這些因為反共而主動投效「偽軍」者,大多數來自中共的「抗日根據地」。甚至他們還有不少人,曾經當過八路軍或者由八路軍培訓的民兵。為什麼這樣背景的人,會走上中國共產黨的對立面?答案是在於中共推動的「社會改造」,本來就沒有他們宣揚的美好。

中共能成功對農民進行政治動員的原因,來自於對地方仕紳的清洗,差別只在於抗戰爆發前的口號是「打土豪,分田地」,等到抗日戰爭爆發以後則變成「懲處漢奸」而已。凡是不願意配合中共「社會改造」政策的地主仕紳,都被當成「漢奸」或「賣國賊」批鬥。因為根據國共兩黨的「抗日民族統一戰線」,中共不能實施以推翻國民政府為目標的階級鬥爭。

前行政院長郝柏村將軍留在蘇北淪陷區的父親,雖然沒有遭到中共直接殺害,卻也因為這些「社會改造」沒有撐到抗戰勝利。很多地方游擊隊,在「抗日民族統一戰線」口號下接受中共領導,然後中共卻派出政委奪取兵權,清洗原本的非共幹部,迫使很多游擊隊領袖為了生存只能轉投「偽軍」。來自山東濟南,現居桃園的王中祥就是這樣的一個案例。

王中祥原本也是一位痛恨日本軍國主義者的怒目少年,並為此加入姑丈霍憲州指揮的抗日游擊隊。出於對侵略者的痛恨,他曾在一次任務中行刑式槍殺了一位日本戰俘,可惜這樣的一支小游擊隊根本沒有能力抵禦日軍清剿。在經過一次日軍的掃蕩之後,霍憲州的游擊隊損失慘重,不得不尋求中共協助,結果卻導致他的部隊被八路軍控制。

霍憲州對中共還算聽話,所以沒有遭到整肅,但是他身邊對共產黨有所質疑的幹部,甚至於國民黨在地方上的鎮長、村長、鄰長與保長都遭到共產黨鬥爭殺害掉了。王中祥本人也因為放假回部隊的時間稍晚,成為了政委幹部們下一個批鬥的對象。為了不讓自己被共產黨砍頭,王中祥只能在1942年夏天逃亡到華北政務委員會轄下的河北省,成為了華北綏靖軍。

他服務的單位,是由台灣人黃南鵬指揮的綏靖軍第2集團軍第8團第1營。雖然華北綏靖軍在意識形態上,服從華北政務委員會的反共政策,可實際上綏靖軍將領們在反共的表現上遠不如和平軍,尤其是那些奉蔣中正之命投效汪政權的和平軍積極。因為綏靖軍將領大多為前北洋政府軍,對他們而言無論是國軍還是共軍贏得抗戰,自己不過是換一個老闆而已。

所以黃南鵬將軍早就與八路軍達成「中國人不打中國人」的共識,雙方很少發生面對面的大規模衝突,綏靖軍官兵們看到共軍成功伏擊日軍,甚至還會暗中鼓掌叫好。從這樣的態度中,我們也就不用為了何以劉舜元將軍準備接收的綏靖軍中有一半投靠共軍趕到意外。王中祥在綏靖軍中待到抗戰勝利後,被回到北平接收的中央軍第92軍收編,才真正有機會到戰場上打「共匪」。

Photo Credit: 許劍虹提供 其實今天台灣的藍軍,與二戰日本的淵源未必輸給台灣的皇民,反而老一輩的台獨黨外,參加中共抗日者大有人在

來台老兵的複雜背景

從筆者2012年起訪問的近200位老兵當中,有三分之一是出身或加入過「偽軍」者來看,其實外省老兵的背景遠比我們想像的還要複雜。並非所有人都如《八百壯士》或者《英烈千秋》演的那樣,都曾經在抗日戰場上血戰侵略者。而且考量到抗日戰爭正面戰場,還有後來國共內戰中的大規模消耗,真正投入抗日過的中央軍能有多少比例活著來到台灣,筆者其實是大打問號的。

反而是「偽軍」,除了奉蔣中正之命假裝投效汪精衛政權,專門執行剿匪任務,或者是曾經投效過共軍,卻因為兵權被中共奪了以後而產生反共情緒的游擊隊外,絕大多數採取「保存實力」為上的原則,絕對不隨便與任何一方展開決戰。從龐炳勳將軍「新40軍」能在抗戰勝利之初,快速被捕入李振清「舊40軍」的案例來看,「偽軍」的存在確實為戰後中國軍隊的重生保留了契機。

而且來台灣的外省族群當中,許多人也來自淪陷區親日派的大家庭,因為在中共根據地中遭到整肅而不得不尋求「偽軍」保護。有些親日派家庭後代,還會在戰後主動報名參加第二期青年軍,尋求隨政府來台灣避難的機會。所以筆者訪問了這麼多長輩之後,反而認為來台灣的外省深藍群體應該是由抗戰時的「親日派」所構成。

就連拍攝《八百壯士》和《英烈千秋》的導演丁善璽,也是來自抗戰時山東淪陷區的親日家庭,其祖父丁敬臣,更是國民政府通緝的「大漢奸」,卻因為與戰後負責接收青島的李先良關係良好而得到縱放,得以帶著全家來到台灣。這兩部70年代叱吒風雲的愛國電影,居然是由丁善璽與辜振甫兩個外省和本省「親日派」代表人物推銷給國人,本身對國民黨的愛國教育就是一種巨大諷刺。

也難怪兩蔣時代的愛國教育,能如此輕而易舉的在李登輝上台後被推翻。台灣人不必然都接受台獨,許多人甚至也不否認自己的「中國人」身份,但是問他們還有幾個真的相信過去兩蔣父子的那一套教育,就算是深藍族群裡面恐怕也沒有幾個。否則他們也不會那麼容易在理念幻滅之後,就舉起了兩蔣父子最討厭的五星紅旗。

雖然同屬戰時「親日派」,但外省「偽軍」老兵的國家認同卻還是以「中國」為主,而且許多還有支持中華人民共和國的傾向,大中國主義色彩比抗戰老兵更加強烈。會造成這種情況的原因,一來在於他們本來就不是蔣中正的黃埔系,無論抗戰還是內戰都是被推上火線犧牲的砲灰,所以他們對「中華民族」的認可本來就比「中華民國」還要高。

二來則是台灣某些激進獨派人士幾乎不問別人立場,把所有外省人都打成「中國同路人」的態度,讓很多原本反共的前「偽軍」老兵在本土化傾向強烈的台灣找不到認同。他們無論過去與中共有什麼深仇大恨,大陸都還是他們的故土。民進黨一概把有「中國認同者」視為敵人的政治宣傳,是導致紅色統派勢力在外省族群中蔓延的一大主因。

不過絕大多數的「偽軍」老兵,認同的還是1979年以後改革開放後的中國大陸,很難有人去支持毛澤東時代宣廣馬列主義思想的中共,畢竟他們當年也是共產黨清算鬥爭的對象。姚少校指出:

我非常肯定鄧小平改革開放的成就,我很厭惡那些黨八股粉飾以往的犯的錯誤。把蔣介石罵得一無是處。對毛澤東犯的罪惡卻隻字不敢批評。

可還是有以王上校為代表的一些前「偽軍」,或許是受到當年大亞洲主義教育影響,認為兩岸應該尋求軍事合作來對抗美國。曾經受「蘭花特別攻擊隊」感動的王上校,就主張兩岸應該效法太平洋戰爭末期的日本海軍,發展類似「回天」的小型潛水艦,在南海對抗美國海軍的航空母艦戰鬥群。從某種意義上來看,日本的影響是同時存在於台灣統獨兩派的。

當然如果我們把戰後來台灣的「老偽軍」們,與由英國歷史學者基斯・羅威(Keith Lowe)撰寫,最近在台灣出版的《二次大戰後的野蠻歐陸:充滿復仇、內戰與種族清洗的血腥之地》(Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II)一書當中那些戰後遭到清算報復的歐洲「通敵者」相比,也能瞭解國民政府的政策已經是非常寬大了。

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:翁世航