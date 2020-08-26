內戰、選戰與新冠疫情：從第四次彬龍會談看緬甸的和平僵局

今年11月8日將舉行緬甸國會大選，在此之前，翁山蘇姬主導的緬甸第四次彬龍和平會談於8月19日在首都奈比多（Neipyito）展開。

此次與會的10個少數民族武裝組織（以下簡稱「民地武」），與政府簽署了《聯邦協議文件》第三部分，包括：實施全國停火協議、2020年後以分階段實施和平進程的步驟，與建立民主的聯邦國家體制，共20條協議條文。

值得注意的是，簽署協議的10個民地武組織，過去皆已與緬甸政府簽署停火協議，而尚未停火、持續與緬甸國軍（Tatmadaw）交戰或僵持的7個武裝組織，皆未出席本次會談，形同無實質進展。

因新冠肺炎防疫措施，此次會議縮短為3天，於21日結束。相較於過去三次上千人參與的會議，本次會談將人數限縮至200人，所有參與者都必須做核酸檢測。

翁山蘇姬與其領導的全國民主聯盟（National League for Democracy, 以下簡稱「全民盟」），在2016年取代軍事政府，和平轉移政權。4年的努力，緬甸和平之路依舊僵滯，趕在11月8日國會改選前召開第四次彬龍會談，將全國停火的目標，留待下任政府繼續推進。

翁山蘇姬與曾經擁有超高人氣、獲得國會過半席次的全民盟，即將面對選民對執政成績的檢驗，與來勢洶洶的第二波新冠肺炎疫情。60多天沒有新冠肺炎本土病例的緬甸，於第四次彬龍和平會談期間，在羅興亞人聚居、持續內戰的若開邦，出現了超過70個本土確診病例。

和平會談停滯的2019年

翁山蘇姬主導的21世紀彬龍和平會談（Union Peace Conference – 21st Century Panglong ）是延續國父翁山在二戰後、緬甸獨立前，承諾賦予少數民族充分自治的《彬龍協議》精神。這份協議始終未被充分落實，原因包括緬甸建國初期的政局混亂，與1962年以軍事政變奪權的極權政府，推翻少數民族自治，進而引發更劇烈的內戰。

翁山蘇姬在2016年以國家資政身分成為緬甸實質領導人，她規劃透過21世紀彬龍和平會談，與民地武簽署「全國停火協議」（National Ceasefire Agreement, NCA）、進行政治對話、以及建立實質「聯邦制」的「緬甸聯邦共和國」（Republic of the Union of Myanmar）為執政目標。

原本預定每半年至一年召開一次的21世紀彬龍和平會談，分別於2016年8月、2017年5月、2018年7月陸續召開，但原訂2019年的和平會談進程卻停滯不前，原因包括：

一、緬甸國軍持續與已簽署停火協議的南撣邦軍（Shan State Army-South）與克倫民族聯盟（Karen National Union）發生軍事衝突，兩個組織在2019年中止由政府發起的分區和平會談。 二、2018年7月的第二次彬龍會談，軍方代表堅持《聯邦協議文件》中「不得脫離聯邦」條文，讓後續的和平談判陷入僵局。因民地武主張，此款違反國父翁山在1947年與少數民族簽署的《彬龍協議》，包括同意少數民族區域「可以脫離聯邦」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2016年8月的彬龍會談

2019年停滯的和平會談，不僅反映緬甸邊境超過70年的內戰未曾停歇，軍方與民地武對民族自治主張的歧異，以及軍方與翁山蘇姬政權的矛盾。

2020大選尋求延續執政的翁山蘇姬

每五年改選一次的緬甸上下議院，將於2020年11月8日進行國會大選，新的國會將在隔年選出總統與副總統。2015年挾改革之姿大勝的翁山蘇姬與全民盟，面對即將到來的改選，如何獲得國內主要族群的支持－超過80%的佛教徒、佔人口總數六成的主要民族緬族，緩和民地武與軍方的衝突，尋求選民支持的最大公約數，無疑是對翁山蘇姬的政治智慧考驗。

緬甸國軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）在第四次彬龍和平會談中，不僅譴責民地武應為停滯的和平進程負責，同時也批評翁山蘇姬主導的文人政府，「將國防軍描繪為緬甸衝突的製造者」，「（文人）政府擔任國防與民地武的協調角色，讓政府的行為像是中立和平的締造者。」

敏昂來間接地將矛頭指向尋求2020年大選獲勝的翁山蘇姬與全民盟。他說，「實現和平的進程必須基於國家利益，而不是個人願望，政治野心或集團的利益。」

緬甸軍方與翁山蘇姬的矛盾，在今年3月的修憲案已然爆發。

全民盟提出降低「75%修憲門檻」的修憲案，改為「三分之二的『民選』代表」，亦即排除25%憲法保障軍方席次，試圖刪除軍方對修憲案的否決權。另一個重大修憲案為「降低軍方保障名額」，將軍方在國會25%的保障席次，於2020年大選後減少到15％：在2025年減少至10％；在2030年減少至5％。

翁山蘇姬與全民盟的修憲主張，難以跨越75％修憲門檻，成為不可能的任務，但過程中軍方拒絕溝通的態度，以憲法保障的25%少數國會席次，否決民選多數、期待修憲的民意，無疑地對軍方產生負面影響，也塑造翁山蘇姬成為難以撼動頑固軍事強人的悲劇英雄，訴求2020年國會大選中再度獲得民眾支持。

而面對敏昂來的抨擊，翁山蘇姬在開幕式中僅表示：「和平建設不僅是停止射擊和轟炸，而是拒絕當前『不良的政治文化』（Bad political culture）的邏輯，就是人們必須依靠武器來獲得認可或成功。」

儘管第四次彬龍會談多為程序議題討論，且將和平工作留待下任政府繼續推動，翁山蘇姬仍身段柔軟地敦促參與者延續和平談判之路，同時也對選民喊話，「和平進程現在已回到正軌，所簽署的原則比以前『更真誠、更實質』」。

避疫還是抵制：誰缺席了第四次彬龍和平會談？

儘管與緬甸國軍的衝突不斷，南撣邦軍和克倫民族聯盟依舊出席了第四次彬龍和平會談，其他6個已與政府簽署停火協議的民地武亦出席會議，包括：民主克倫佛教軍（Democratic Karen Benevolent Army）、克倫民族解放軍（Karen National Liberation Army）、阿拉干解放黨（Arakan Liberation Party）、欽民族前線（Chin National Front）、全緬甸學生民主陣線（All Burma Students’ Democratic Front）與帕奧民族解放組織（Pa-O National Liberation Organization）。

這8個組織在會談中簽署了《聯邦協議文件》，關於停火協議、2020年後的和平進程與聯邦國家體制的條文，但尚與國軍作戰、未簽署停火協議的7個民地武，皆未出席。

包括：佤邦聯合軍（United Wa State Army）、克欽獨立軍（Kachin Independence Army）、撣邦進步黨/撣邦軍（Shan State Army，又稱北撣邦軍）、民族民主聯合軍（National Democratic Alliance Army，又稱勐拉軍）、緬甸民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army，又稱果敢同盟軍）、德昂民族解放軍（Ta’ang National Liberation Army）和阿拉干軍（Arakan Army）。

這7個組織所組成的「聯邦政治談判協商委員會」（Federal Political Negotiation Consultative Committee, FPNCC），於8月13日在佤邦總部的會議中做出結論，拒絕出席8月19日開幕的第四次彬龍和平會談：

一、這7個組織皆位於緬甸邊境山區，無法獲得新冠肺炎檢測與專業建議，因此在疫情期間不克前往首都出席會議。 二、阿拉干軍在今年3月被政府認定為「恐怖組織」，政府以此為由，不邀請阿拉干軍出席第四次彬龍和平會談。而FPNCC表示，只要有一個成員不被邀請，其他成員也會不出席。

Photo Credit：Reuters/達志影像 阿拉干軍首領吞滅奈將軍（Tun Myat Naing）

主導FPNCC的佤邦聯合軍，軍事實力強大，常備軍人達2萬名以上，形同緬甸的國中之國，且與中國地理位置相鄰，語言相通，血緣緊密，唯中國馬首是瞻。因此，儘管FPNCC成員仍持續緬甸國軍交火，2018年仍由中國協調緬甸政府，為FPNCC取得「正式代表」資格並保證安全的情況下，由中國駐緬甸大使洪亮與特使孫國祥，陪同前往第二次彬龍和平會談。

然而，今年基於國內疫情與水患災情，加以國際情勢緊繃，中國已無暇周旋於緬甸武裝組織與政府之間，此次並未介入FPNCC參與第四次彬龍和平會談。但中國仍持續以各種形態維持對緬甸的影響力，例如敏昂來於今年7月時與中國大使會談時表示，緬甸國軍將持續支持中國的「一帶一路」政策。

緬甸與翁山蘇姬的智慧考驗：第二波新冠疫情

來自若開邦的阿拉干軍，是當地數支反抗軍之一，而2017年爆發的羅興亞人逃亡潮，即是當地反抗軍與軍方的交戰，數十萬羅興亞人逃亡至鄰國孟加拉，而至今若開邦軍事衝突依舊持續。

然而，第二波新冠肺炎正在若開邦蔓延。超過60天沒有本土病例的緬甸，自8月16日若開邦通報第一起本土確診病例，至8月25日截稿日該邦已有77例確診（緬甸全國確診新冠肺炎案例共474人，6人死亡），其中72例集中於首府實兌（Sittwe）。值得注意的是，53個病例集中於8月21日至24日，為緬甸迄今最大規模的感染高峰。確診病人皆無國外旅遊史，也未與境外移入的確診病例接觸。

若開邦爆發本土病例之初，當地政府隨即在實兌實施宵禁與居家隔離，限制餐廳與市場開放、關閉學校、封鎖街道，要求居民除了工作、購物與就醫外，禁止外出，同時也停飛每週僅一班往來仰光與實兌的航班。

Photo Credit：Reuters/達志影像 今年4月疫情在緬甸爆發之初，失業的移工排隊領取免費食物

所有措施都為預防疫情擴散至緬甸其他地區，但也代表若開邦的處境更加艱困。醫療物資、口罩與個人防護措施難以透過航班快速進入若開邦，當地第一線醫療人員暴露於高度風險下，而非政府組織人員未經政府同意，無法進入該邦，並被禁止與難民營接觸。

再者， 首府實兌總醫院僅120張隔離病床提供予新冠肺炎病患，加上醫療人員缺乏，若開邦難以應付可能爆發的大規模本土感染，尤其是最有可能成為傳染溫床的羅興亞難民營，惡劣的衛生條件、居住空間狹窄，難以保持社交距離。

因戰亂流離失所的羅興亞人，除了逃亡鄰國，也滯留於若開邦各地，是緬甸最脆弱的族群，超過10萬難民聚居於首府實兌。而羅興亞難民營也分佈於若開邦的10個鄉鎮，有8個鄉鎮正在經歷漫長的政府斷網措施，僅有2G訊號提供通話與傳簡訊。原始目的是隔絕恐怖行動－地方反抗軍透過網路宣傳與溝通，但疫情期間當地人無法取得疫情資訊與防疫措施，部分非政府組織人員發現，難民營居民對新冠肺炎的了解甚低，呼籲政府開放網路並停止軍事衝突。

儘管疫情的威脅就在眼前，羅興亞人無法也不會離開難民營，畢竟欠缺合法緬甸公民身分，行動自由受到限制，除了疫情還得面臨內戰砲火隨時會自天空落下。

而開了又開，結論越做越少的彬龍和平會談中，羅興亞人仍未被認定為緬甸合法民族，他們的困境未曾端上會議桌。緬甸軍事首領敏昂來在第四次彬龍和平會談強調，「緬甸境內不存在對少數民族的歧視。」

11月8日大選前，新冠肺炎本土疫情在緬甸最脆弱的地區，無法發聲的族群中蔓延。衛生與體育部官員於8月21日表示，突變病毒的傳染力高達10倍。

緬甸和平之路僵滯，疫情已然降臨，停火與和平或許是阻截疫情的方法之一，但軍事衝突仍舊未解。國際人權組織與媒體聚焦的羅興亞人，平時極少躍上緬甸當地輿論，如今則因新冠肺炎受到矚目。疫情凸顯了長期被漠視的民族與宗教議題，正考驗翁山蘇姬、軍事將領、擁有軍火的民地武，與緬甸民眾的智慧。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒