學生輔導諮商中心真正的困境，在於政府便宜行事將各種需求往這邊丟

文：陳劭旻（諮商心理師）

在近期《少年事件處理法》修法後，總統曾關心教育界後續的輔導人力配置問題。其中關注焦點之一，便是負擔起學校中三級輔導的「學生輔導諮商中心」。

身為一個於學生輔導諮商中心（後稱學諮中心）工作的心理師，很樂見總統願意看見其存在的價值與奉獻。但是因為身在其中，個人憂慮總統目前關注的焦點並非問題所在，而忽略掉真正該努力的方向是什麼。

重點不是比例，而是工作模式妥當與否

學諮中心中專任輔導人員，分成心理師與社工師兩種專業。在目前的學生輔導法中，並未規範兩者的比例如何，因此各縣市均有不同比例的分布。

在總統關注的意見中，提到了「部分縣市學校心理師與學校社會工作師員額懸殊，教育部有無解決方案？」事實上，這樣的意見並非第一次看見。在林萬億政委於108年提出的「強化學生輔導體系」建議中，就已經出現過相同的意見，彼時就已經積極對於比例有差異的縣市提出關心，也確實有一些縣市因此有所調整。

會將心理師與社工師的比例差異視為問題，背後的觀點可能認為心理師處理個人，而社工師處理家庭，失衡了就會有所偏頗；特別是現在家庭的問題這麼多，一旦心理師人數多了都在處理個人，那家庭怎麼辦？

事實上，這樣的判斷幾乎可以說是完全偏離實務現場的狀況，甚至可以說是完全不了解輔導與諮商專業。只要任何一個待過教育現場的教師，都會同意家庭對於孩子的影響何其重大，因此從一級的導師至二級的輔導老師，都會花費大量的時間與家長溝通，為的就是提升家庭的教養品質。

而身為三級輔導的心理師更是如此，個人的工作絕對不是只有跟個案，還要跟個案所處的所有系統進行工作，進行大量家長諮詢來協助家長成長。我曾經一周跟一位家長碰兩次面，每次就是協助他學習處理孩子的生氣；我也曾多次安排家長與孩子一起會談以化解親子衝突，這些都是我為了孩子所處的環境而付出的努力。

也許這些方式與社工的工作方式有所不同，但學校輔導工作也依然花費大量力氣在系統上。就如同社工師也會與個案進行個別的談話一般，專業人員會因為實務現場而有許多的彈性調整，選擇最適當的工作方式。

如果認為「心理師只會做個人，社工只會做家庭」而去調整比例，實際上不僅僅是看淺了兩個專業的能為，更忽略了學諮中心存在的意義：是否真的有發揮功能，幫助到學生？

五花八門的學諮中心主任

事實上，社工師與心理師的比例問題，絕非學諮中心的困境所在，其真正的困境在於這個中心運行了十年，依舊是任務編組，這讓當中的組織架構非常鬆散且脆弱。而且領頭的中心主任，竟然全台灣產生的方式都不一樣。

關於學諮中心在決策上的為難與複雜，可以參見筆者的另外一篇文章（回應〈13位心理師的聯名陳情書〉：別只給道德糖果──學生輔諮負荷過重的社工師和心理師）。但顯然這樣的為難，在主任資格的未確定下更加放大。

以目前現行的狀況而言，學諮中心主任的產生方式有：督學兼任（嘉義縣）、科長兼任（屏東）、校長兼任（新北市）、候用校長（高雄、雲林等）、商借輔導專長教師（彰化、金門等）、專輔人員擔任（基隆、新竹市），甚至還有中心沒有主任（南投）。

這麼多種不同的主任，自然會牽動出與縣府／市府，以及學校三方完全不同的關係與困境。也由於其組織的鬆散與不確定，幾乎每一次主任的更動都會導致中心運作方式大調整。

曾經有某縣市以候用校長擔任主任，卻面臨到過水的主任頻繁更換，等到學校有缺額後他們就離開了，無意久留。如果一個中心的主管是如此不穩定，下頭的專輔人員怎麼能穩定安心的工作呢？往往當雙方建立起可以合作的模式後，這個主任又要離開了。

我們要責備這些候用校長無心久留嗎？不，如果你當一個主任，每天要煩惱、處理的就是哪個學生要跳樓了、被家暴打到上新聞了，打架打死人了，處理得不好就要被媒體千夫所指，你會願意在這個位置上留多久？

這樣的困境絕對不是靠消耗個人的愛心來解決，而是靠穩固的制度，來確保這個組織有足夠的力量，面對外來的挑戰。而這一切，絕對不是心理師、社工師誰多誰少的問題。

外在資源的不足，人人都靠想學諮中心

從學諮中心設立以來，即使只是任務編組，仍幾乎是政府官方部門中，擁有最多專業心理健康人力的單位。但也是這樣的人力讓他成為一種原罪，被期往起承擔所有心理健康的需求，卻不去問為什麼沒有其他的心理資源被建立起來。

就從家庭教育中心說起。依據《家庭教育法》設置的初衷，理論上他承擔了家庭教育以及諮詢的功能，但實際上諸多家庭教育中心功能都不明顯，多半以親職講座為主，諮詢的功能也都是由志工進行，即使有心理師提供服務也佔少數。

但家庭教育的需求怎麼辦？於是在會議中，就曾有意見認為學諮中心既然有跟家長碰面，那就乾脆讓學諮中心承擔起《家庭教育法》中規範的「諮商服務」吧！至於家庭教育中心資源不足、功能不彰的問題怎麼辦？反正就先讓學諮中心承擔。

又或者在《少年事件處理法》修法後，少輔會承擔起曝險少年的輔導工作，但是少輔會同樣也是一個曖昧不明的任務編組。過往的運作大多依賴志工，在建置的草案中，也看不出積極建構專業心理人力的企圖。於是又有聲音出現了，反正這些學生多半都還是在學，那學諮中心的人力又那麼專業，是不是就讓學諮中心處理就好了呢？

回到學校中，《教師法》在修訂後規定縣市政府需要建置「教師支持中心」，來照顧教師的心理健康。但除了少數的縣市有實際進行規劃外，一些縣市又再次把算盤打上學諮中心：既然你們都幫學生諮商了，那能不能順便也幫老師諮商一下？

這些期待最後在專業的界限下，可能是被守住了。但是一次又一次，當社會不同角落不斷反映著龐大的心理健康需求時，我們看到多少解決的辦法不是去正視問題的本質，去規劃足夠的經費與資源建構真正的心理健康人力，而是政府便宜行事，將需求丟到學諮中心現成的資源上。

至於這會不會造成學諮中心角色的混亂？學諮中心的人力是否無法負擔？這些顯然不是很多人考量的重點。而那些無法被承擔的需求，最後化為社會的問題出現在報章雜誌時，最後被鎂光燈聚焦的依然是學諮中心，而不是那些沒有資源沒有發揮角色的單位。

正視資源需求，才能建構起真正的社會安全網

在現在的社會安全網中，已經聘請了許多的社工在脆弱家庭上努力。但是回到心理健康的資源上，更多的時候依舊需要政府協助建構心理專業人力。

就像一個工作一直不穩定的爸爸，注意到自己易怒的個性而想要個別諮商，他到底可以去找誰？衛生局的免費諮商只有六次，而且每次都要等很久，他又沒有錢做一次2000元的自費諮商。他們要的不是工作機會，要的不是跟上過幾門課的志工老師談，也不是去精神科吃藥，他們就是要找一個好好幫他們做諮商的人。這些不就是許多單位有了專業人力後，可以承接起來的需求嗎？

也許，這些需求的承接額外需要很多經費的編制，但這正是一個國家得去承擔起的責任。學諮中心已經在學生輔導上幫助了很多學生家長與老師了，但也是時候讓整個社會也一起承擔起其他的心理需求了。當把視野拉出個人拉出學校，看到社會的不足而去彌補，我想去才是社會安全網的初衷吧！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰