沒想到我們的人生被般上舞台：一齣舞台劇，四位在台越南人的故事

越南夯台灣是由John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集中，秋姮收到一個舞台劇的邀約，演出四個在台的越南人的故事。秋姮在劇中所在的場景是一間教室，傳達擔任教師的角色，劇中她說起曾在河內混網咖，打架打進警察局的往事，後來是媽媽用為微薄薪水供她在台灣唸書，人生也就此改變。另外三個故事，還有范美幸與女兒講述小時候趴在鄰居窗口看電視的童年，阮紅蓉在鐵皮屋的場景內重現當初來台的孤單，以及與同鄉建立的相知相惜，最後一位是阮玉英，他開的越南雜貨店，提供在台越南人想念家鄉味時的慰藉。

註：本演出作品為聚合舞Polymer DMT《Better Life？》，是身份計劃二部曲的延伸作品，2020/8/15在「2020桃園鐵玫瑰藝術節」進行首演。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒