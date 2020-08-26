林卓廷許智峯等16人被捕，涉7.21元朗暴動、7.6屯門非法集結

去年元朗7.21事件中，曾在西鐵車廂直播被襲的立法會議員林卓廷今早被捕，其所屬政黨民主黨指警方「控告林卓廷721暴動罪」。

傳媒報導，今早6時許，傳出民主黨兩名立法會議員林卓廷、許智峯等16人被捕。

民主黨在Facebook表示，警方清晨分別到兩人的寓所進行拘捕，指他們涉及去年屯門公園的案件，林卓廷同時涉嫌參與去年7.21的暴動。

根據林卓廷社交網站的管理員表示，警方指林卓廷涉及去年7月6日屯門警署外，串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正。

警方在拘捕許智峯時，指他涉嫌有犯罪意圖及不誠實取用電腦、妨礙司法公正及刑事毀壞等。

另外，被捕者包括「網台記者熙熙」，據其直播片段，警方入屋時持搜查令，其後警方要求他停止拍攝。

去年7月21日晚，多名白衫男子手持鐵枝木棍等武器在元朗西鐵站、YOHO MALL等多個地點，追打乘客及其他市民，包括立法會議員林卓廷等多人受傷。事件引起社會關注，警方被指執法不力。然而，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥去年底受訪時指，元朗7.21事件是有人帶示威者到元朗站「牽引成件事」，「大家要張畫面拉闊些，係…由一班人…帶一班示威者入元朗…牽引成件事。」

Photo Credit：AP/達志影像 有影片顯示林卓廷（黑衣者）在車廂中被人用條狀物體襲擊。

而去年7月6日，有網民發起「光復屯門公園」遊行，遊行結束後，約400名示威者去到屯門警署外聚集。據當日報道，林卓廷、許智峯等前往現場調停，事件至晚上近10時，市民大致散去。

Photo Credit：Newscom／達志影像 許智峯在去年多場反修例示威現場調停衝突，但被警方指是「阻差辦公」，許智峯亦因此而多次被捕。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex