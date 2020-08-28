認識「西尼羅病毒」：可能入侵台灣的三種傳染途徑＆六大防蚊原則

文：徐佳蓁｜醫學審稿：何懷德醫師

夏秋正好是蚊蟲活動的旺季，也是蚊蟲叮咬傳染病特別容易盛行的時候。近期除了新冠病毒，美國也盛行西尼羅病毒（West Nile Virus），也稱作西尼羅熱，類似台灣的登革熱（Dengue fever）。

雖然台灣還沒有西尼羅病毒的案例，但無法完全排除病毒入侵的可能性。本文將介紹西尼羅病毒的傳染途徑、症狀及預防方法。（延伸閱讀：夏天常見七大疾病（上）：蚊蟲叮咬的傳染病）

認識西尼羅病毒

西尼羅病毒是一種單股RNA病毒，和登革熱一樣同屬第二類法定傳染病，指的是發病的通報時限必須在24小時內，且必要時病人需到指定的隔離治療機構進行隔離。

西尼羅病毒最早的人類感染案例出現在1937年，於烏干達一位發燒的婦女身上發現，主要流行地區在非洲的部分地區、中東地區及美洲。（延伸閱讀：從伊波拉到新冠～瑞德西韋如何作用）

西尼羅病毒的傳染途徑

西尼羅病毒為人畜共通傳染病，傳染媒介以蚊子為主，包含白線斑蚊、埃及斑蚊、白肋斑蚊、尖音家蚊及熱帶家蚊。

當人類、鳥類或其他哺乳動物（主要是馬）已經受病毒感染時，蚊子吸取含有病毒的血液後，病毒會在蚊子體內繁殖，存在於蚊子的唾液腺內，再經由蚊子叮咬傳染給其他動物。所以人類、家畜和鳥類，並不會因為彼此直接接觸而感染。

西尼羅病毒可能入侵台灣的傳染途徑有三種，分別是：

西尼羅病毒潛伏期及症狀

根據美國的統計資料，當被帶有病原的蚊子叮咬後，通常約有80％的感染者不會出現任何症狀，在經過3至14天才有可能會出現症狀。不過症狀也有輕微和重度之分：約有20％的人會出現輕微症狀，包含發燒、頭痛、嘔吐、拉肚子、全身痠痛或疲憊、皮膚癢等。

另外約有低於1％的感染者會影響中樞神經系統，症狀包含發高燒、頭痛、脖子僵硬、神智不清、昏迷、顫抖、抽搐、肌肉無力、呼吸衰竭、麻木、癱瘓、腦炎（Encephalitis）或腦膜炎（Meningitis），嚴重者需要住院治療。

預防西尼羅病毒六大原則

目前美國市面上只有馬匹使用的西尼羅病毒疫苗，人類的疫苗仍在開發中，因此，避免西尼羅病毒感染的最有效方法就是避免被蚊子叮咬。以下提供六大防蚊原則（延伸閱讀：這6原因害你老被蚊子叮！4個防蚊妙招超實用）：

戶外活動應使用防蚊液。 蚊子最喜歡活動的時間是傍晚和凌晨，如果這段時間要外出，建議使用防蚊液並穿長袖、長褲，或是穿淺色衣服。 避免在夏秋之際前往衛生條件差的城市，或是下水道設施不足的區域旅遊。 確保家中的門窗有完好的紗門紗窗，將蚊子擋在室外。 倒乾花盆、桶、罐中的積水，在廢棄輪胎鑽排水孔等，避免蚊子孳生。 經常給寵物換水，如果飼養鳥類也要每週幫鳥類沐浴池換水

另外，美加地區從2003年開始針對捐血人檢測西尼羅病毒，並且已經陸續發現數起經由輸血感染西尼羅病毒的案例。因此衛生福利部參考歐洲及美國食品藥物管理局（FDA）的作法，為了防範輸血感染西尼羅病毒，只要從西尼羅病毒流行區離境日，就必須暫緩捐血一個月，以保障受血者安全。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航