摸到哪痛到哪，俗稱「公主病」的纖維肌痛症是怎麼回事？

報導：黃慧玫｜圖片設計：Kato｜諮詢專家：亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師

52歲的王先生，沒有慢性病史，平時不菸不酒，偶爾快走當作運動，生活輕鬆愜意。但最近飽受身體多處莫名疼痛所擾，從小診所看到大醫院，症狀仍毫無改善。不僅影響睡眠使白天精神不佳，一度甚至擔心自己是否為卡到陰。

收治個案的亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢表示，患者平日沒有不良習慣，也無耗費體力的粗重工作。但身體疼痛卻如影隨形，全身各部位幾乎無一倖存。

患者主訴，即便到多家診所、醫院就診，做過不少抽血及放射檢驗，結果總是：吃止痛藥休息一陣子就好了。短期雖有些改善，但過沒多久，全身疼痛再度來襲。令他懷疑自己是自律神經失調、碰上更年期，甚至以為卡到陰等。

他指出，依據患者就診時的病史詢問、臨床表現及壓痛點檢查後，確診為「纖維肌痛症」。纖維肌痛症俗稱「公主病」。只要，甚至輕觸身體也會造成莫名疼痛。

該疾確切致病原因仍不明，一般認為可能與中樞神經系統失調、神經傳導物質有關。包括疼痛刺激太嚴重或持續太久，造成中樞對疼痛感受敏感化，腦部容易將不是疼痛的刺激，誤解為疼痛訊號，以致於體內疼痛抑制系統功能下降。

吳致螢解釋，疼痛感猶如身體的警報系統，讓人可適時就醫、及早治療。但此病症有如警報器故障，一直發出假警報，使病人身體或心理隨時處於提心吊膽狀態，不僅嚴重干擾工作、作息，甚至造成焦慮、憂慮及失眠。

也因此，使病患遊走於神經科、身心科、骨科、風濕科和復健科，卻仍找不到致病原因，當然也無從改善症狀。還會被外人誤解是無病呻吟，就醫時也會被當成詐病或心理病，無法被正確看待、診斷及治療。

有研究顯示，早年受傷或感染、遺傳及環境因素都可能是致病因子。吳致螢說，目前仍無法以醫學檢驗儀器協助確診，包括檢查肌肉、骨骼或關節病痛，甚至針對疼痛處的肌肉切片檢查，在顯微鏡下也觀察不到任何肌肉發炎病變。

他提醒，雖無法以單一因素歸咎病因，不過確實可藉由抗憂鬱藥物、抗癲癇藥物以及物理治療、體能訓練及認知行為治療等方式，達到改善症狀效果，脫離「公主病」夢魘。

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