香港之外，荷蘭、比利時也傳「二度感染」武漢肺炎案例

除了香港，荷蘭、比利時近日也確認各出現1名「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）二度感染患者。

綜合《路透社》、《德國之聲》報導，荷蘭二次感染患者是免疫系統較弱的老年人。

如何判定是不是二度感染？病毒學家庫普曼斯（Marion Koopmans）表示，這需要比對兩次感染病毒株的基因序列，是否有顯著差異。而香港、荷蘭、比利時三個案例，都符合這項標準。

庫普曼斯表示，二度感染代表患者第一次產生的抗體強度不足以抵抗略為變種的病毒。

庫普曼斯說，二度感染可能讓許多人感到訝異，但他並不緊張。他說目前還不清楚這些是罕見現象，或是未來可能爆發更多「二度感染」個案。「我們必須觀察，它是不是經常發生。」

比利時二度感染的案例是一名50多歲女性。病毒學家蘭斯特（Marc Van Ranst）說，該個案於3月份首次感染武漢肺炎，症狀輕微，雖然比較快復原，但人類可能沒有產生足夠的抗體來預防感染。而該名女性6月又感染另一種冠狀病毒。

根據《NBC News》報導，蘭斯特說，「我認為在未來的日子裡，還會看到其他類似的故事，這些可能是例外，但確實存在，而且不只一個。」蘭斯特說，儘管現在言之過早，但很多病例可能在未來幾週內浮出水面。

Coronavirus reinfection of two European patients raises concerns about immunity. https://t.co/hUv7PpYIAe — CBC News (@CBCNews) August 26, 2020

專家：康復患者僅短時間具免疫力，群體免疫不可行

（中央社）香港大學團隊發現，一名曾感染COVID-19並康復的患者，4個半月後赴歐洲旅遊完再次確診，是全球首例被證實重複感染的病例。團隊指，康復的患者只短時間具免疫力，「群體免疫」並不可行。

綜合《星島日報》、《明報》和《Now新聞台》報導，一名33歲的男性3月底曾確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），4月中康復出院，但8月赴歐洲旅遊返回香港後又再度確診。

由香港大學微生物學系講座教授袁國勇、臨床副教授杜啟泓等人帶領的團隊，透過次世代高通量基因測序發現，這名患者兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，屬於不同的病毒分支，因此確認患者是康復後再被感染。這也是全球首宗武漢肺炎患者康復後被二次感染的文獻。

團隊指出，有證據顯示一些患者的抗體水平在幾個月後逐步下降，自然感染後可能只在短時間內有免疫力，而武漢肺炎病毒可能會像其他引起感冒的人類冠狀病毒一樣，持續存在於全球人群中。

Now新聞台也引述杜啟泓表示，武漢肺炎病毒感染後無法終身免疫，因此疫情初期有些國家提出，讓一定比例民眾感染並康復，以達到的「群體免疫」的想法，並無法有預期效果。

有鑑患者康復後仍可能被感染，團隊建議康復者仍應考慮接種疫苗，並遵守戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

A 33-year-old man in Hong Kong has contracted COVID-19 twice this year in what is said to be the first documented case of reinfectionhttps://t.co/poIAUQ228B — NewsBytes (@NewsBytesApp) August 25, 2020

陳時中：武漢肺炎流感化可能性升高

而根據《風傳媒》報導，對於香港男子康復後又感染，陳時中昨（25）日出席護理人員頒獎典禮受訪時提到，他先前就曾多次提及，武漢肺炎後續發展有幾種可能，包含流感化、和人類持續共存，或是和SARS一樣逐漸消失。

陳時中進一步分析，目前流感化的可能性越來越高。雖然有對付流感的經驗，但面對武漢肺炎流感化的議題，也只能說是「有可能性」。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範