《超越自己就美，管她什麼完美》：世界再大，大不過一盤番茄炒蛋

文：林宛央

世界再大，大不過一盤番茄炒蛋

想留你在身邊，更想你擁有全世界。你的世界，大於全世界。

有一個「世界再大，大不過一盤番茄炒蛋」的電視廣告讓我印象深刻，內容很簡單，卻引起許多人共鳴。

一個剛到美國留學的男孩，打算在聚會上做一盤番茄炒蛋招待朋友，以便順利融入新環境，可是自己什麼都不會，於是發訊息向媽媽求助。

媽媽發來語音教學，他按照媽媽的話去操作，然而語音嘈雜，因為爸爸一直在插話，兩個人搶著教兒子做菜（這個細節我覺得超感動，我爸媽每次也這樣，總是搶著想和我們說話）。

再加上朋友們又都紛紛發來語音訊息，問他是不是做好了菜，這個男孩就不耐煩，給自己的老媽丟了一條訊息：「媽，你這發的什麼東西啊，我聽不清楚，你這個不行。」

一下子，媽媽寄來影片，影片裡媽媽親自下廚，做了一盤番茄炒蛋並詳細解說製作過程。

男孩在影片的說明下，完成番茄炒蛋，並得到朋友們的一致稱讚。其中有個人得知他來自中國，悠悠地問了一句：「中國和美國的時差是多久？」

男生回答：「12個小時。」

這時他才意識到，當他在美國時間下午四點，為了一盤番茄炒蛋向媽媽求助時，爸媽的所在地時間才淩晨四點。

字幕此時出現爸媽的心聲：

「想留你在身邊，更想你擁有全世界。你的世界，大於全世界。」

我哭了，因為幾乎一模一樣的話，我媽也曾這麼對我說過。

當年大學畢業，離開家到異地打拼，雖然沒有像影片中那個男孩一樣漂洋過海，但我媽在我離開家的第一個月，幾乎就沒踏實睡過覺。

有次早上接到她的電話，她提醒我穿厚一點，說是家裡下雨，怕我這裡也開始冷起來。我發簡訊和我弟閒聊，無意中問起家裡是不是雨下得很大，我弟愣了一下說：「沒下雨啊！」

後來我才知道，那天不過是深夜兩三點落了一點點雨，而她擔心自己遠在千里之外的女兒，所以一夜無眠。

那一段時間，她打電話給我打得特別頻繁，因為工作上事情多、壓力大，我常常會很煩，在電話裡抱怨她：「你如果那麼不放心，乾脆就讓我什麼也不做，天天留在你身邊好了。」

她卻說：「很想把你留在身邊，又怕耽誤你的前程。父母的世界是兒女，兒女的世界卻很大。所以，最重要還是你們過得好。」

世界再大，大不過一盤番茄炒蛋，說的不是兒女，而是父母。

你可能永遠想不到，你那相愛一輩子的父母，會為了給你做一盤番茄炒蛋而吵翻天。

最近，因為我姐做完月子回娘家，我也回老家陪爸媽住一段時間。昨晚我姐說想吃番茄炒蛋，我媽就趕緊進廚房做。

端上來的時候，我吃了一口，然後開玩笑說：「媽媽，你做的番茄炒蛋，蛋是蛋，番茄是番茄。」

我爸聽到，看了一眼那盤番茄炒蛋，便開始埋怨我媽做飯偷懶，總是把蛋炒熟了，把番茄往裡一倒就了事。

他擔心我們吃不好，所以一邊數落我媽，一邊非要起身重新去做。

好像一直以來，他們的爭吵都是圍繞我們。

我爸總嫌我媽這個做不好那個做不好，但說到底，是怕我們不好；我媽總嫌我爸不懂得和我們好好溝通，埋怨他脾氣不好，其實怕的仍然是我們不好。

他們會因為一盤番茄炒蛋的味道而互相埋怨，也會因為聲音太大打擾我們休息而彼此指責，永遠都是一些小得不能再小的事，只不過因為和兒女有關，就成了天大的事。

而我相信這不僅僅只是我的家庭寫照。

這則廣告被網路洗版的當天，我採訪了身邊的一些好友，試圖找到比番茄炒蛋更讓人動容的答案。

我得到這些故事。

Amy說：「我爸是個獨生子，一輩子嬌生慣養，卻在我孩子出生的那段時間，因為心疼我，在大冬天裡洗了上百塊尿布，一雙手都生了凍瘡。世界再大，也大不過一個父親對女兒的愛。」

Momo說：「過年回家，提前打電話和我媽說想吃餃子。回家後發現廚房裡有各種各樣的餡料，我媽說，擔心我這幾年口味有變化，所以多準備了一些。世界再大，也大不過被我媽包進餃子裡的餡料。」

......

我回頭看看自己的老爸，他在廚房裡認真做菜的樣子，就好像那一刻世界再大，也大不過女兒想要的一盤番茄炒蛋。

可是身為女兒的我也不得不承認：那盤番茄炒蛋縱然讓我感動，卻成不了我的全世界。

當我奔赴在未知的茫茫路途，番茄炒蛋是最溫暖的底蘊，也是最容易被我忽略的角落。很多時候，一些夢想、一些愛情，甚至僅僅是他們的老去所帶來的代溝，都能讓我把這盤番茄炒蛋端到旁邊去，直至涼掉。

父母與子女這一生，前者總覺得自己有所虧欠，後者則一直在虧欠。

想起龍應台在《目送》裡，這樣描述她和兒子的關係：

「十六歲，他到美國作交換生一年。我送他到機場。告別時，照例擁抱，我的頭只能貼到他的胸口，好像抱住了長頸鹿的腳。他很明顯地在勉強忍受母親的深情。 他在長長的行列裡，等候護照檢驗；我就站在外面，用眼睛跟著他的背影一寸一寸往前挪。終於輪到他，在海關窗口停留片刻，然後拿回護照，閃入一扇門，倏忽不見。 我一直在等候，等候他消失前的回頭一瞥。但是他沒有，一次都沒有。...... 我慢慢地、慢慢地瞭解到，所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且，他用背影默默告訴你：不必追。」

父母與子女這一生，父母一直在試圖靠近子女，而子女卻一直在告別父母。

R告訴我：「從兒子三歲上幼稚園那一年起，他就已經開始遠離我們。屬於孩子和父母的最貼心時光，停留在他沒有新世界、只有媽媽的前三年，所以要珍惜。」

然後，我回憶自己的這三十年，縱然滿心愧疚，也不得不承認，事實的確如此：從生下我那一天起，我成了我媽的全世界，可從我直立行走的那一天起，我的世界註定越來越大，而父母越來越小，變成渺小的一個圓點。

而比這更讓人難過的是，漸漸地，他們認命，不再試圖靠近你。

目送兒女背影的龍應台同樣目送父親的背影，那背影卻是另一種情形：

「火葬場的爐門前，棺木是一只巨大而沉重的抽屜，緩緩往前滑行。沒有想到可以站得那麼近，距離爐門也不過五公尺。雨絲被風吹斜，飄進長廊內。我掠開雨溼了前額的頭髮，深深、深深地凝望，希望記得這最後一次的目送。」

年輕的時候是不懂這一句「不必追」的，但現在終於明白：父母與子女這場關係中，最孤獨的永遠是父母。

「所謂父女母子一場， 只不過意味著， 你和他的緣分就是今生今世 不斷地在目送他的背影漸行漸遠。」 —龍應台《目送》

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書籍介紹

本文摘錄自《超越自己就美，管她什麼完美：你不一定要打造女王之路 但要活出最好的自己！》，幸福出版

作者：林宛央

逆轉人生沒有偏方，你只能靠自己的能力，累的時候往前多走幾步，讓世界看看不認輸的你，有多美！我就是想你多看世界，看到好的，也四處碰壁，挖掘氣場，也知道界限。你寶貴的青春，就是用來給你走錯一段路，然後胸有成竹走向你想要的人生。

二十幾歲時，你也許會被各磨難折磨過，或許經歷過不同城市，看到不同的人，甚至被各種各樣的底線挑戰過，所以一早就明白自己的界限在哪裡，因此在後半生面對紛沓而至誘惑和慾望時，會懂得什麼時候說NO、什麼時候說YES！

Photo Credit: 幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航