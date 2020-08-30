《超越自己就美，管她什麼完美》：女人越聖母心，越會遇到渣男

文：林宛央

女人越聖母心，越會遇到渣男

很多渣男的進化，是因為女孩一直在扮演大人的角色，沒有教會他負責任。

有個失婚藝人在談及當年的婚姻時，說過這樣一段話：

「在上一段感情中，我總是扮演長輩的角色，從生活的瑣事到嘴上的大道理，這個相處方式很明顯不對勁，結局也有目共睹。我自認最失敗的一點是，始終沒教會對方負責任......。」

沒結婚的時候，我是不懂男人也需要被教的，對她的這番話不理解，總覺得所謂擔當和責任感這種事，是與生俱來的。

到了自己結了婚才明白：一個男人在婚姻和感情中的責任感，的確是需要培養的。

朋友H結婚的對象，是圈子裡久富盛名的「渣男」。

據說大學時就很會撩妹，女朋友換了好幾個。很多人得知對象，都暗自替H擔心，委婉地提醒她：「據說這男人容易翻船。」

而男生的朋友得知他要結婚，都驚掉了下巴，在他們眼裡，他是那種永遠玩世不恭的男人。

在所有人以為他必定在「渣」的路上繼續前行時，誰也料不到他會猛然轉身，給自己找了個歸宿。

更讓我們意外的是，這樣一個不被大家看好的男人，在婚後卻極其顧家和有擔當，做起了好好先生。

更抓狂的還是他的前女友們。

明明結婚以前，他還信誓旦旦地告訴她們：「婚姻是個庸俗的形式。」然而，遇到了真正喜歡的人，他便歡天喜地和她公開了「最庸俗的形式」。

所以，不要太相信男人說的話。

他所謂不想結婚的真相是：不想和你結婚。

他的前女友之一，也是我的高中同學，在得知他結婚後，無奈自嘲道：「我一直以為他就是這樣，天生的渣、壞、痞，可是我錯了，原來他也可以不渣的，不過不是對我罷了。」

是的，不是他渣，他只是對你渣。

為什麼會這樣？我也想知道原因。

因為前女友不夠好嗎？才不。事實上，他的前女友在我們整個老同學群組裡，是公認的性格、人品、容貌都好。不僅高學歷，又在銀行集團裡工作，最近又升職，薪水自然不在話下。曾經連我媽都對她連聲稱讚，說她是大部分媽媽心中的標準兒媳婦。

然而，偏偏遇到那個男生，好像一腳踩進泥潭裡，便被泥鰍咬住了腳，再也拔不出來。

要不是親眼看到她如何死心塌地對那個男生好，我還真不敢相信，現在還有這樣踏實、傳統的姑娘。

比如，他在外租房的時候，她看不慣他住的地方環境差，便每週來為他打掃房間，高至擦窗戶，低至刷馬桶。

男生主動提出幫她分擔，她卻笑得一臉寵溺，連連擺手說不用，讓他忙他應該忙的。

幾次下來，他也覺得掃興，便再也不主動幫她忙。

後來，這成了常態，她忙前忙後，幾乎淪為他的保姆。她忽略自己，所以不用多久，他也忽略了她。

喝醉了，打電話讓她接；惹麻煩了，找她擺平；缺錢了，找她借；和她吵架了，不顧她的情緒，轉身去交友軟體裡找別的女孩聊天。

她眼睜睜看他以最殘忍的方式相待，卻告訴他：「只要你願意改，我可以原諒你。」

他卻連被原諒的機會也不想要，他對她說：「我不想讓你原諒我，我只想和你分手。」

這時候，輪到她說他渣了。

其實他原本可以不渣的。很多女孩都容易犯下和我老同學一樣的錯誤：在感情裡把自己當聖母。

要警惕感情和婚姻裡的「聖母病」，這是渣男最好的培養皿。

你把自己放在了聖母的角色，自以為可以承擔一切，又憑什麼和他談愛情呢？

生活中，其實很多男人並不是天然渣，就像我們現在吐槽的「直男癌」，其實也不是不可改變的。只不過，很多女性始終把自己當女超人，沒教會男人如何負責任罷了。

八○後、九○後這一代年輕人，很多男性都有點直男癌屬性，也不能完全怪他們，因為他們成長的階段，從小被捧在掌心長大，加上他們老媽在婚姻裡的聖母病，使他們成長為標準的慣壞的獨生子，衣來伸手，飯來張口。

比如我家老馮。

我婆婆有時對我抱怨她兒子又懶又不會做家務，可是在我看來，那抱怨裡都透著寵愛。

他當然什麼都不會。

每次回婆婆家，我老公的日常都是這樣的：

「衣服髒了吧，快，脫下來，媽幫你洗。」 「兒子，快起來吃飯，媽給你放桌上了，水果也幫你洗好、切好。」

別說我老公了，就是我，在婆婆家都被慣得一身毛病。

然而，在我們自己的小家庭裡，忙到無暇自顧的我，沒心思做聖母，所以很多事情他必須自己來。

久而久之，洗衣、做飯樣樣都學會了，而且懂得對我說一句：「做家事也很辛苦，老婆你之前太累了。」

很多男性不是不想負責任，而是他們的父母沒教會他們負責任。直男癌都是養出來的。

我在婚姻裡的準則是：要尊重別人對你的好。當老馮主動要求做家事時，我從不拒絕，也不會因為他做不好，擺出一副嫌棄臉。作為家庭的一員，他有必要、有責任知道，維持一個家庭的艱辛。

別做那種在婚姻裡擔心太多的人，當你敢於讓別人幫你承擔起一份責任，你會發現，婚姻其實也可以不那麼艱難。

愛情也是一樣的，作為戀愛雙方中的一員，男人應該知道他要負的責任是什麼。

很多渣男的進化，是因為女孩一直在扮演大人的角色，沒有教會他負責任。女孩的態度使他認定了，無論自己如何貽害人間，都能輕易被縱容。

既然渣無罪，何必扮好人。

人性如此複雜，誰沒點渣的苗頭呢？

重要的是，聰明的女孩會適時掐滅那小小的火苗；而過度寬容的女孩，任它發展成了燎原之火。

愛情也是有是非觀的，你愛的人並不需要你去原諒，而是需要你不給他犯錯的機會。

容忍「渣」是不道德的，太多女人喜歡原諒渣男，而不是糾正他，所以你得不到一份好的愛情。

要警惕感情和婚姻裡的「聖母病」，這是渣男最好的培養皿。

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書籍介紹

本文摘錄自《超越自己就美，管她什麼完美：你不一定要打造女王之路 但要活出最好的自己！》，幸福出版

作者：林宛央

逆轉人生沒有偏方，你只能靠自己的能力，累的時候往前多走幾步，讓世界看看不認輸的你，有多美！我就是想你多看世界，看到好的，也四處碰壁，挖掘氣場，也知道界限。你寶貴的青春，就是用來給你走錯一段路，然後胸有成竹走向你想要的人生。

二十幾歲時，你也許會被各磨難折磨過，或許經歷過不同城市，看到不同的人，甚至被各種各樣的底線挑戰過，所以一早就明白自己的界限在哪裡，因此在後半生面對紛沓而至誘惑和慾望時，會懂得什麼時候說NO、什麼時候說YES！

Photo Credit: 幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航