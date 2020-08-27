專訪演員陳妤：沒有人看得懂我的長相，基本上這是一個優點

個子嬌小的陳妤，散發出來的能量卻非常足，整個人充滿自然、不矯飾的魅力，帶著滿滿的活力與朝氣。「我是個無聊女子，偶爾還有點酷。大部分的時候我都活在自己的世界裡，而且還滿邊緣人的。我喜歡研究偏冷門的東西，喜歡接觸一樣東西就認真研究……這一點跟我媽很像。」

植劇場出身的演員都有掛品質保證，陳妤更是其中的佼佼者之一。中國文化大學戲劇系畢業的科班生，陳妤的第一部戲《植劇場：戀愛沙塵暴》就入圍金鐘女配角，並獲得戲劇節目最佳新進演員獎。2019年以電視劇《我們與惡的距離》中加害者妹妹的角色正式走紅，戲劇演出作品不斷，是兼具演技實力與亮麗外型的新生代演員。

「田筱湘這個角色比較接近我在朋友面前的樣子，還要再多些喜感。」陳妤在首次主演的電影《可不可以， 你也剛好喜歡我》中，飾演迷信塔羅牌、星座的女孩，暗戀的青梅竹馬卻向閨蜜告白了，初戀破滅的她只能收回感情，懷著複雜心情在半推半就下同意幫忙他們。個性有些天真爛漫，「就是個比較北爛呆萌的人。」

為了揣摩愛算命又古靈精怪的迷妹田筱湘，喜歡新事物的陳妤跟會星座及塔羅的朋友學習，沈浸在命理學中練習各種算命方法，只要有空還會幫親朋好友算命。「塔羅是種很玄的東西，各種不同的牌陣都有不同的解法，學著學著覺得蠻有意思，好像培養了新的興趣。」

而且陳妤算塔羅時，可以單手把牌很美麗的攤開，架勢十足讓她很得意、很有成就感。「我真的手一拉就可以把牌攤成一個微笑的弧線。」但正式拍戲時因為太緊張，反而經常失敗。

「這次飾演一個大學生，我就去翻一些我以前大學的照片、影片，我覺得蠻神奇的，大家都會覺得你經歷過的一定很好演，但其實隨著你長大，因為有些東西打開了，要關起來反而比較難。」為了演好這個角色，陳妤把自己的世界關起來，回去看了很多偶像劇、韓劇、少女漫畫，與一些以前的影片，重新回到大學時期的青春生活。

Photo Credit: 華映娛樂提供

陳妤形容，就像是已經打開面對外面的世界後，再也沒有原來那種學生純粹的心態。「就好比說，你已經把很多事情完全想開了，包括愛情不是你全部的世界，你沒有非要跟誰在一起，包括友情，也不是一個失去朋友就會天崩地裂的東西。就是你在某一個年紀完全想開之後，要回去演這個其實很難哭。我說真的，你很難再為這些事情哭。」

「我就找回某一個執著，因為我覺得那種執著在於，角色也不是想不通，可是在當下，因為他們的世界基本上就是課業、友情、愛情這樣，還沒有那麼大到有事業，所以他專注力就會放的比現在的我還要高很多。」個性開朗愛笑的陳妤，接受關鍵評論網專訪時很認真剖析對電影與角色的銓釋。

片中田筱湘會抹精油，這也是陳妤一開始在定妝時候的設計，讓這個角色無時無刻揹一個隨身背包，裡面可以放塔羅牌或是任何東西。「因為我覺得一定會有機會在不需要拿出塔羅牌的場景使用，果不其然就真的碰到，還好有設計很好、很實用。在正式開拍前，我在想這個包包裡面除了放塔羅牌還可以放什麼，我就想到這角色的基底是很樂天、樂觀、無憂無慮的，然後發生這些事情，才會讓人覺得這個女生就是北爛北爛。」

現實生活的陳妤，在碰到愛情、感情、友情的三角習題時，會選擇哪一樣？「因為我現在就真的會覺得沒有非愛不可的人，也沒有非不能斷聯的朋友，我不確定，我現在還沒有真的非常需要抉擇的經驗過。還是得要看狀況，如果這個友情非常特殊，那我就會選擇友情，當然，如果這個友情還好，可能就會選擇感情。」

Photo Credit: 華映娛樂提供 植劇場好友力挺陳妤及大鶴亂入

就陳妤灑脫的個性而言，碰到這種三角狀況時，她其實會大方默默地退出，但真實原因卻很爆笑。「如果是跟朋友一起喜歡上同一個人的話，我真的是會退讓，但是這個的原因是因為，我好像會覺得退讓的情操，勝過於我想要得到一個人。我覺得這講起來蠻中二的，就是我會喜歡讓自己感覺有某一種悲劇英雄的感覺。」

「真的啦，就是覺得說如果我跟朋友一起喜歡上一個人，當然要當退讓的人，我覺得這比較符合陳妤這個人設，就是自以為帥。而且自己的個性，本來就是不會去跟人家競爭，兩個理由都有，是我自己也想要成為這樣子，同時也會覺得這樣蠻好笑的，我也就是這樣古怪的人。」至於會不會講出來，讓自己悲劇英雄的形象更加深入，「看狀況再決定要不要說。」

第一次拍電影就扛女主角重責，由於疫情延後擋期反而延長了宣傳期，讓陳妤及劇組更積極的投入通告活動，而電影的口碑與票房也雙雙開出亮眼的成績。「這次拍片印象最深刻的話，我是真的滿感謝蔡雨婷副導演，她會在正式開拍前就已經給我們大家完整的通告表，而且執行度很高，通常有些劇組也會拿到完整通告表，可是執行度還是不會到那麼高。」

「這個劇組因為執行都很高，所以我會把通告表全部印下來貼在牆上，然後因為我的角色是會從國中到大學再到大學畢業，所以我也把它的時間軸畫出來，再依照那個時間軸看哪些場次、大概什麼時候，然後跟男主角的狀態有什麼改變……所以我真的是每天一醒來，就去那個牆面看當天的通告，然後再確定我的狀態。」

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陳妤指出，大家都會覺得表演是一個很難有SOP的事情，「其實我在其他戲也沒有這樣子過，一方面是因為你沒有辦法有那麼精確的通告，再來就是電影的拍攝時間比較密集，你可以整理一下接下來要調整什麼的。那種感覺就是你真的感覺蔡雨婷好像是有某一種邏輯的SOP，讓你可以每一天去準備今天的狀態、今天的場次，你可以稍微在每天的早晨都想清楚要怎麼做。因為電影的燈光跟鏡頭會架比較久，所以你可以把事情想清楚，我覺得滿好的。我覺得算是因為蔡雨婷副導，讓我的電影初體驗非常棒，所以還是會希望再繼續拍電影。」

其實陳妤並不是個強硬派的人，養了兩隻貓咪（一對兄妹）的她覺得自己個性很像貓。「因為我蠻需要安全感，不管是工作或是與人相處，只要讓我感受到安全感，就可以很自在地展現真實的樣子。然後我有時也蠻古怪的，像貓那樣古怪。」

陳妤不像一般的女星輕聲細語或顧忌形象，她會很大方、坦率地分享自己的想法。陳妤表示，像她在偶像劇《我們不能是朋友》的角色，就算是蠻有某種目的性。「在劇本的設定上，就是我出來勸世，把姊姊罵醒，把男主角講一頓。如果今天我是那個角色，我不會一直這樣講姐姐，我通常頂多講一、兩次就這樣，會等到她比較醒的時候再跟她講，我比較不會鬼打牆到，就是覺得人家一定要聽我的，我是真的需要尋求意見的時候才會講，其他時候我並不想要控制別人。」

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從配音、劇場、電視劇到電影，陳妤借凱特布蘭琪（Cate Blanchett）的話來表達其中的差異。「之前我看到一個凱特布蘭琪的專訪讓我非常認同，她也是被問舞台劇跟電影有什麼差別，然後凱特布蘭琪就說『Speak louder』，這或許就是劇場跟影視不一樣的地方，你需要因應不同的媒介做出不一樣的改變，因為環境與受眾有不一樣的表演。」

「我覺得是表演觀念是萬變不離其宗，就是一樣的概念，我們都是想要去研究人、表演人，可是舞台劇的媒介是空間，追求某一種當下與真實的反應，所以有一些情緒、表情、氛圍這些東西跟氣場有關。但是影視就是選定一種方式，放一顆鏡頭在你面前，比較類似畫畫一樣，專心地創作達到你要的成果，並在最後端出來。」

「當然影視也有不同的眉角，例如你需要會抓角度，每一個角度透過鏡頭拍出來的效果都不一樣，所以他要工作的比較不太一樣的邏輯，應該說語言不同，但是出發點都是一樣，要傳遞人的樣子給觀眾看。電影的媒介是鏡頭，在舞台劇如果我跟三樓的觀眾做一個眼神的表演，那麼遠誰看到？可是電影的話，因為特寫銀幕那麼大，光是眼睛動都會覺得很誇張，所以我覺得是因為媒介不同。」

陳妤坦言，像她因為蠻久沒有演劇場，現在回去演也需要適應一段時間，而且也不會演那麼好，至少不會像大學的時候的反應。「我現在當然會說喜歡影視表演，可是其實我在劇場的時候感受過很多很感動的時刻，所以覺得不太一樣。因此我不會把他們放在一起比較，就是都會有讓我有好感動、好感動的時候。」

「因為劇場你會在側台的時候，看到前面的人在演什麼，我真的有一次是看前面的人在演，然後直接就哭了，哭出來之後我抬頭看，現場只有燈架、布幕、側幕、翼幕等掛在那邊，就覺得我好像在宇宙裡，即便我們什麼都沒有，就是它是一個比較抽象的舞台，頂多放一些意象東西。」

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陳妤在每部戲都會準備一樣東西讓自己能夠更投入這個角色、詮釋這個角色，「每部不太一樣，但是基本上完全一樣的，就是聽音樂，每個角色都會有一個歌單。這部戲的歌單是一些比較青春的歌，還有我那時候聽很多電子音樂，因為電子樂就很年輕又不到夜店那種很嗨，但我現在聽電子樂會覺得有一點吵，當時怎麼有辦法聽那麼多電子樂？」

「我好像算是人來瘋的類型，出來的時候基本上都是想讓大家都開開心心囉。」提到收集黑膠，陳妤立刻變得非常專業有深度。「我是先有了這些設備，然後才開始喜歡聽音樂。我小時候有買一些實體唱片，都是周杰倫、潘瑋柏、林俊傑、蔡依林這種非常主流的，一直到我發現家裡有一臺擴大機，是那種發燒友看到會嚇壞，很誇張等級的機器。」

陳妤覺得把擴大機放著積灰塵實在太浪費，就拿去整理，再買了二手的前級擴大機跟黑膠唱盤，喇叭則是她爸爸的，就自己把它們湊起來。「之前朋友送我一張The Beatles的《Let It Be》黑膠，直到我把東西組好之後聽那張專輯，就發現真的不一樣。他是把音軌刻在那個黑膠，有不同的深度、淺度，所以拿唱針去碰的時候才會發出不同的聲音，可是唱針越高級越硬，每一次聽黑膠都很像在傷害它，所以音樂就突然變成有生命的東西。」

「我現在放音樂不會做太複雜的事情，甚至只會這樣子從第一首聽到最後一首，我們現在聽數位太方便，通常會跳著聽，沒有機會好好地從第一首聽到最後一首。這就是為什麼很多唱片第一首都是Intro，就是因為他要這樣子帶你進去聽。」陳妤也收集爵士音樂黑膠，她喜歡Chet Baker的聲音，Ann Sally也不錯。「我覺得Chet Baker不是那種絕頂好聽的爵士聲音，就是因為聲音不完美，我才覺得很讚。」

最後陳妤提到一個很有趣的事情，自認有「素人感」。「到現在還沒有人真的知道我長什麼樣子，這是一個笑話，就是有人說我右臉的照片像田馥甄，左臉的照片像朴信惠，然後拍娛樂的人說我像『這群人』的尼克，然後抿嘴的照片被說像林宥嘉，還人說像西亞李畢福（Shia LaBeouf），就是被說像超多男星的喔。」

Photo Credit: 鄭衣芳攝影，華映娛樂提供

「也就是說，其實沒有人真的看得懂我的長相，然後我自己也覺得，我在演不同角色的時候，那個長相會有一點不同，不知道是因為外在的裝扮還是什麼，我現在還不確定，可是我覺得這個是一個特色，甚至如果不想成為一個偶像的話，基本上這就是一個優點，因為就不會人家就一直覺得就是陳妤，所以其實感覺上就是辨識度不夠高，我覺得是好的啦。」陳妤認為她的偶像金泰梨、滿島光也有這個特點，每個角色都有不同的樣貌，幾乎覺得是不同的人。

目前陳妤很愛看一些日本比較荒謬、黑暗奇幻的電影或動畫，也蠻想去演這種戲劇，還想把台語學好。「而且我覺得我真的蠻帥的，我之前都會說中性，但我最近覺得好像是帥，因為我也沒有真的去耍MAN，我頂多說我自己男友力爆發。」陳妤確實是個很多樣性的演員，而她的未來更值得去期待。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航