從吳朋奉到羅霈穎之死，談「孤獨死」的社會危機

文：黃宗玄

今年5月25日，三金影帝吳朋奉凌晨因腦中風驟逝，享年55歲，留給親友及影迷無限遺憾哀傷。根據了解，原本他和姪女相約要一同出門購物，沒想到姪女上樓呼喚查看時，發現他倒在自家六樓陽台地板且已經無生命跡象，警消人員到場後判定他已死亡多時。演藝圈好友、愛犬「碰碰」都到場送他最後一程；導演吳念真致詞時表示，每個人都覺得吳朋奉是很棒的演員，想寫好劇本給他卻已來不及…...

無獨有偶，資深藝人羅霈穎8月3日晚間9點多被發現陳屍在住家，享年59歲。因為朋友發現多日聯繫不到羅霈穎，不放心前往查看，卻發現好友已經成為冰冷遺體。警方研判羅霈穎死亡約2天，破門時遺體呈現拗折姿勢、雙腳發黑，後續檢察官相驗大體，8月11日晚間羅霈穎猝逝的死因終於出爐：「種種跡象顯示羅生前可能服用多種藥物不慎致死，全案屬於意外，對此家屬也沒意見，北檢決定不解剖，並且已將遺體發還家屬辦理後事。」

為何這些大家印象中，資產豐厚、光鮮亮麗的明星、藝人們，卻也會遭逢「孤獨死」的噩耗呢？實在讓人費解。然而，孤獨死的悲劇，不只會發生在獨居老人身上，即使是有錢有孩子，仍可能孤獨死。到底，我們該如何面對「孤獨死」的社會危機呢？可以分成三個面向來探討：

家庭結構轉變，小家庭變成主要的居住型態 工作型態改變，家人相處時間短暫，親緣淡薄 左鄰右舍的互動不像過去密切，人際疏離

家庭結構轉變，小家庭變成主要的居住型態

有別於傳統的三代或四代同堂的家族性小社會。現代小家庭彼此間的支援系統，相對薄弱，不像過往緊密。雖然，「養兒防老」不再是這個時代的既有觀念，不過面對健康的未知，的確會讓人心生恐懼……關於這點，《一個人的老後》的作者上野千鶴子有著不同的看法。她認為：「結婚也好，不結婚也罷，無論是誰，最後都將是一個人！」

因此，與其惶惶不安地擔憂老去與死亡，不如將之視為終將「既成的事實」，開始好好計畫這天的到來，提前造訪親友，以確實做好告別、感謝，以迎接「一個人」的臨終。想必，這是更加務實的方式！

Photo Credit: Reuters / 達志影像

工作型態改變，家人相處時間短暫，親緣淡薄

這個時代因為工作的因素，讓親人間的互動顯得疏離。也由於大家越來越重視隱私，以及「自己的空間」。所以，往往在同一個屋簷下，也是一人盯著一台手機銀幕，甚至連「叫家人吃飯」也要用通訊軟體了！聽起來真是讓人覺得挫折。

不過，好消息是，一些研究者認為與朋友和家人相伴的時間長短並不是最重要的，我們應把目標定在相伴的品質。這意味著全神貫注地陪伴一位家人一個小時的時間，比沒有完全投入的幾個小時更有影響力。例如：一家人好好的吃一頓飯，或是有個共同散步的時光，甚至擬定好一周一次的家庭日，都是讓彼此之間感情能夠凝聚與維繫的重要因子。

相同的，親戚與好友間只要三不五時地問候：「最近過得好嗎？」一句簡單的話語，就能帶來溫暖與改變。

左鄰右舍的互動不像過去密切，人際疏離

工商業社會之下，不再與農業社會一般鄰里間緊密接觸。有時候，縱使住在同一棟大樓，卻連隔壁住了誰都不知道。想起來真的蠻恐怖的，不過這也變成時代下的常態！尤其，外出工作者，或是單身者來說，內心的孤寂想必是大於實質的狀態。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

當然，政府對於長期照顧2.0的政策面，增加了許多社會支持的部分，例如：送餐服務、喘息服務等等。然而，對於像是吳朋奉、羅霈穎這類並非長期照顧的族群來說，卻是無法觸及的。也許，積極的作為是：「建立自己心靈的朋友圈，一同扶持，成為相互看顧的好朋友！」以自己執業的診所患者來說，雖然獨居，但有許多左鄰右舍的朋友們時時電話與實際造訪，關心著對方，令人感動！

主動的愛與關懷，可以避免遺憾

從吳朋奉到羅霈穎之死探討「孤獨死」的社會危機，可以發現：「主動的愛與關懷是極其重要的。」緊密的親人與朋友間的「讚美」、「感謝」，是維繫人際間關係的關鍵因子！除此之外，誠如《一個人的老後》作者上野千鶴子所述：「好好的聯繫、好好的道別，為死亡的到來做準備，反而不再覺得可悲與遺憾了！」

或許，面對「孤獨死」議題的癥結在於：「我們如何讓此生過得心安理得、精采非凡。那麼，將能安穩、平靜地離去，微笑而逝」。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航