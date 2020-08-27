高唱「一起跑吧哈姆太郎」的泰國學運：抗議活動中跳舞，只是為了好玩嗎？

文：李宗興（美國俄亥俄州立大學舞蹈研究博士）

泰國從二月份開始爆發大規模學生運動，起因是受到年輕族群支持的「未來前進黨」被法院宣告解散，人們聚集抗議軍政府打壓異議人士，後來抗議運動因為新冠肺炎疫情爆發而被迫終止。七月時，因疫情趨緩、緊急狀態解除，學生運動再度捲土重來，遍地開花，希望能解散國會及修改由軍方制定的憲法。日前，學生團體更進一步發表政治改革的訴求宣言，而且這次是直指皇室。他們預告要在8/12重新集會。（按：原文發表於8/11）

泰國憲政在東南亞是出了名的動盪。從1933年改為君主立憲後不到百年，已發生十來次政變，光21世紀以來就發生兩次政變以及數次政治危機。最為臺灣人所熟知的可能就是2008年到2014年黃衫軍與紅衫軍發動大規模抗議的對立，甚至引流血衝突的政治危機。由黃衫軍民眾所支持的軍方與傳統政治勢力，以及由紅衫軍民眾支持的農民與改革勢力，兩者之間的拉扯，成為21世紀泰國政治變動的最主要因素。

從2014年泰國軍方政變並接管政府之後，總算在2017年頒佈了泰國的第二十部憲法，並在去年迎來新憲法下的第一次大選。這次大選中，由政黨得票比例，分配500席眾議院席次選出眾議員，眾議員再和軍方直接委任的250席參議院議員，共同選出總理，因此雖然參選的政黨眾多，但大致上還是延續了黃衫軍（支持軍方）、紅衫軍（反對軍人干政）兩大勢力。

然而這次大選也爆出許多DQ爭議，例如最被看好有能力挑戰軍政府、廣受年輕人支持的未來前進黨卻在大選後，被法院以經費來源不當為由強制解散，原軍政府領導人、代表軍方勢力的人民國家力量黨的巴育叔叔（泰國人習慣暱稱其為ลุงตู่，意為Tu叔叔）順利當上新憲法下的第一位總理。未來前進黨的解散不僅沒有讓來自年輕世代的質疑消聲，更在特權造成的防疫破口與受疫情影響而低迷的經濟催化下，讓泰國的世代對立更加的惡化。

哈姆太郎的快閃抗議

近日，網路上出現了一段影片，影片中穿著制服的學生們，唱著歌詞改編自日本動畫「哈姆太郎」的主題曲。根據「泰譯聞」粉絲專頁說明，這段影片是來自於泰國明星高中學生的一段快閃抗議行動。在這影片中，可以聽見學生將原本歌詞改成「最好吃的東西……人民的稅金（解散國會）」，學生跟著節奏躍動，就像是在夜店的舞池一般。

他們原地跳動，或往上揮動、或向下空敲，所有人隨著音樂的拍子，透過強烈的身體節奏感展現出強烈興奮的精力。根據「泰譯聞」的說明，這快閃活動來自於日本演唱會開始前播放的「一起跑吧！哈姆太郎」，許多歌迷聽到後，會一起繞著圈子跑，成為有趣又大家一起做的開場活動。

由เยาวชนปลดแอก Free Youth青年組織起義的抗議活動，從今年（2020） 7月18日開始在曼谷著名地標「民主紀念碑」，而後泰國多處開始響應。而上述影片中泰國明星高中學生的快閃活動，讓「一起跑吧！哈姆太郎」成為了這場多處開花的抗議主題曲。

泰國學生的快閃活動，除了透過歌詞表達對政府的不滿外，他們在看似嚴肅的抗議場合中，一起隨著音樂跳舞，只是一場充滿創意的嬉鬧嗎？無獨有偶，7月25日又有一群泰國跨性別大學生於民主紀念碑聚集抗議，影片中也看到三位泰國跨性別者站在高起的舞台上。唱著「划船歌」，並跟著強烈的節奏，做出頂出骨盆的舞蹈動作。除了一樣改歌詞倡議修改憲法外，主持人甚至邀請一旁戒備的警察們一起來跳。

這個場面看起來更像是夜店中尋找娛樂的人們。這些場面，似乎和政治議題給人的嚴肅印象相當衝突。這些抗議活動中的「嬉鬧」舞蹈，只能是鬧劇一場嗎？

舞蹈作為抗議

從舞蹈研究的角度，當然不能簡單看待這種特殊的非暴力抗議活動。

舞蹈理論學者Susan Leigh Foster就曾經寫過一篇〈抗議的編舞〉（Choreographies of Protest）。有別於傳統政治學將各種抗議場合中身體動作視為情緒性、非理性的舉動，Foster強調所有抗議場合中的活動，透過語言或是身體，不僅傳達了抗議者的理念倡議，同時達到和群體中其他人交流的功能。

Foster以1960年，黑人民權運動為例，當時幾位黑人大學生於北卡羅萊納州Greensboro市一間餐廳用餐，因為他們主動入座於限白人的區域而被當時白人服務生拒絕服務，這個事件引發了一連串美國非裔抗議種族分離政策與歧視的行動，其中便包含了「入座」（sit-in）行動，這些抗議者主動進入帶有種族歧視政策的餐廳坐下，就算被拒絕服務，也靜靜坐著，讓餐廳無法接待下一組客人。Foster認為，這種非暴力的抗議行動一方面干擾了歧視政策的施行，同時也反擊了美國白人視黑人為原始人、暴力、情緒化等等歧視。

因此，這些刻意安排與選擇的肢體行動不僅傳達了抗議理念，同時也透過抗意者身體本身存在（如坐在餐廳限白人區），挑戰了被抗議的行為對象。因此，身體的行動成為了抗議中重要的一個工具。

“Stay together, stay tight. We do this every night.” The peaceful protestors for #BlackLivesMatter continues in Portland. pic.twitter.com/1IueiDUeXc — Amy Siskind ?️‍? (@Amy_Siskind) July 27, 2020

抗議中的身體政治

2020年上半，美國也發生大規模的抗議行動。明尼蘇達州白人警方對於黑人George Floyd過度執法致死，引發了美國各州大規模的走上街頭行動，高舉「黑人命也是命」（Black Lives Matter）口號，不僅要求警隊再造（police reform），同時更要求改善對於黑人的種族歧視，尤其是這些歧視往往威脅到黑人的生命。

雖然這次大規模且長時間的抗議行動，出現了部分抗議者暴力與搶劫商家的行為，但當為數眾多的民眾自主走上街頭，雖然沒有如上述的特殊行動安排，卻也讓整個社會議題得到大量的關注與支持。例如奧瑞岡州波特蘭市的「黑人命也是命」遊行，一排的遊行者手勾著手，一起前行，即表現出理念的凝聚與相互支持。這些在街頭和平行走的抗議者，透過身體在公共空間的現身與行動，凝聚了社會對抗種族歧視的共識。

從這個角度出發，泰國曼谷高中生與大學學生在抗議活動中的舞蹈，又具有什麼樣的意義呢？

首先，最重要的就是表達與執政者的世代差異。

高中生以日本動畫「哈姆太郎」主題曲為表達方式，不僅延續了年初時萬人響應的路跑抗議活動中，「一起跑」成為抗議理念的理念聚集，同時也凸顯了泰國年輕世代的集體認同。「哈姆太郎」動畫於2000年在日本推出，之後傳播至東亞及東南亞其他地區，對於這些高中生來說，是所處世代的共同記憶，執政的世代們很可能完全沒有聽過。因此，當抗議的民眾一起唱著哈姆太郎主題曲，並凸顯了世代差異，表達「你們不懂我們年輕人」的想法 （注意！這裡都是用集體代名詞哦！）。

同時，高中生們隨著歌曲奮力的上下躍動、揮動雙手，也傳達出年紀輕輕、參與政治抗議活動的興奮與期待，訴說著「我們是有活力的年輕人，我們期待改變，所以我們參與！」。另一方面，跨性別大學生帶有性意味的頂下體動作，就如同英文中Fxxx字一般，表達出對政府的不滿，同時他們時而婀娜擺動、時而用力頂撞，挑戰了性別二分的想像，對比於充滿「軍人」陽剛形象與父權體制，傳達出「我Fxxx你的軍人干政」的意含。

Photo Credit: AP / 達志影像

這兩個例子，皆突顯出抗議群眾的集體認同與執政者的不同，並表現出無所畏懼的興奮之情，呼應的這次Free Youth組織提出的抗議訴求：反對軍人干政、停止恐嚇人民、制訂新憲法。 更顯著的效果是，在這個社群媒體成為重要資訊傳遞的管道，這些年輕抗議者的行動，成為社群媒體的焦點，讓抗議的理念不僅在現實的公共空間展現，更透過虛擬的網路空間，快速且大量的傳遞給他人。

政治抗議的場合一定要是嚴肅的嗎？泰國曼谷年輕人用不同的身體表達方式，凸顯了對於政治的不同想像，正是這個不同想像，挑戰了長輩世代的執政合法性。這些場合中的肢體表達，不僅是一場嬉鬧，它們跟寫在字版上的語言一樣，大聲而有力的說出了自身理念。因此，抗議中的所有舉動，都具有「傳達」的功能，不同的人選用不同的傳達方式，達到凝聚與傳達理念的社會功能。身體的表達，和文字、口語的表達同等理性而重要。

本文經菜市場政治學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀