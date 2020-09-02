《所有的孤單，終會成為勇敢》：我不是在等王子，而是在等一個把我當成公主的人

文：夏風顏

我不是在等王子，而是在等一個把我當成公主的人

認識Vivian純屬巧合，她比我小十幾歲，是個典型的00後。問她最喜歡的明星是誰，她說是竇靖童。我說，我喜歡她媽媽。她說，那你老了。

和Vivian的對話完全是成人式的，她雖然小，但心理年齡很成熟。她找我聊的一些話題，尺度很大。我說：「你一個小女孩，不該關注這些。」她說：「你別跟我媽一樣，否則我真的把你當媽。你不怕老嗎？」

老，是每個女人尤其是像我們這種即將邁入三字頭的女人最忌諱的字眼，何況我還沒結婚。Vivian說：「你跟我玩，多關注我們關注的話題，喜歡我們喜歡的明星，你就不老了......」

Vivian是我侄子的朋友，他們的友情叫作「海綿兄弟情」，對應「塑膠姐妹花」。他們被稱作「海友」，原因是都喜歡海綿寶寶，生日時他們會互送對方「限量版海綿寶寶」作為生日禮物。還有一個原因是他們都喜歡吃海底撈，每次聚會都在那兒。

我跟Vivian就是在海底撈認識的。她看到我，對我招手道：「姐姐你坐我這兒來。」

我坐到她身邊，糾正道：「按輩分你應該叫我小姨。」

她說：「姐姐跟小姨不都一樣嘛......同齡人我都叫名字的，對長輩才客氣一下。」

Vivian是一個酷女孩，手背上刺了一朵玫瑰，耳朵上打了一排耳洞。我問她：「你不痛嗎？」

她指了指我的耳朵，問：「你不痛嗎？」我無言，那是我青春叛逆時留下的痕跡，但我已經很多年不戴耳釘了。

她說：「跟我講講你的故事吧，我挺好奇的。」

「我沒什麼故事。」

「你沒故事還寫書啊？」她驚得睜大了眼睛。

「你看過我寫的書嗎？」我問道。

「看過啊，我的名字就是看了你的書取的。」我愣了半天，Vivian看到我的樣子樂了，「想不到吧，我原來不叫這個名字，看了你的書才改的。」

「那你原來叫什麼？」

「紅色妖姬。」

這是什麼鬼名字。出於長輩的身份，我忍了沒有說出口，但Vivian看出了我的腹誹：「《王者榮耀》玩過吧？」

「沒有。」我搖搖頭。

「唉，跟你說話困難。」Vivian搖著頭說道，「這是我在《王者榮耀》裡的名字。」

我點點頭，沒玩過，但我知道這個遊戲：「那我侄大人叫什麼？」

「你說勝天半子啊......」

「勝天半子是誰？」

「勝天半子就是你侄大人啊。」我再一次被這段「困難」的對話擊蒙，Vivian說，「你得常回來，沒事玩個《王者榮耀》『吃個雞』，你就跟我們玩到一起了。」

「我為什麼要跟你們玩？我多大你多大啊。」我忍俊不禁。

「可是，」Vivian天真地說，「不管多大，我們都可以做朋友啊。」

不管多大，我們都可以做朋友。於是，我跟Vivian成了特別的朋友。

我叫她「小紅」，她說：「我最討厭別人叫我本名了。」

我奇怪道：「你不是叫紅色妖姬嗎？跟你的本名有什麼關係啊？」

她支支吾吾道：「反正，我就是不喜歡別人叫我『小紅』......」

後來我才知道，她的本名叫「學紅」，大概是覺得名字土，才不願意別人這麼稱呼她。但我還是叫她「小紅」，覺得這樣很親切，像妹妹一樣。時間久了，她也就習慣了。

我跟Vivian在QQ上聊天，她說：「我特別羡慕你小說裡那個叫Vivian的女孩，我之所以改名字，也是希望像她一樣......」我以為她會說出什麼感人肺腑的讚美之詞，結果她說了四個字，「當個明星。」

「你就這麼想當明星啊？」

「想。」她發來一個「花癡」的表情，「當明星多好啊，想有人追就有人追，想甩人就甩人。」

「要是當明星像你說的這麼輕鬆，所有人都去當了。」

她沒有回我。過了一會兒，我見她沒動靜，以為她去打遊戲了。誰知她突然發了一個「震動」：「姐姐你能發我一個紅包嗎？我今天失戀了......」

她在無錫上補習班，和班裡一個男生談戀愛。他倆分手不是因為要高考，也不是因為老師和家長的阻止，而是因為一杯奶茶。

Vivian一直喜歡喝一家奶茶店的玫瑰紅玉奶茶，男生追她的時候每天送她一杯，幾分糖、幾分熱、加什麼不加什麼完全對Vivian的口味，於是Vivian和他在一起了。兩個人談了兩個多月，有一天男生突然不再給Vivian送奶茶了，Vivian問他為什麼不送了，男生說忘了，Vivian說那你現在記得了。可是過了幾天，男生還是忘了，Vivian又問為什麼，男生說路太遠了......

Vivian就跟男生分手了。

我說：「就這個原因你跟他分手啊？」

她說：「這很嚴重！姐姐你沒談過戀愛不知道，對男朋友不能太遷就。他今天不記得你喝什麼，明天就會不記得你穿什麼，有一天就不記得你了......」好像說得有道理，她繼續說道，「分手的時候我送他一杯奶茶，就是他一直送我的那個味道。我跟他由一杯奶茶開始，也用一杯奶茶結束。」

「他後來重新追你了嗎？」

「追了啊，但我已經有別人了。」

「也送你奶茶嗎？」我揶揄道。

「送炸雞。」

年輕的孩子談戀愛，仿佛過家家，今天跟你好，明天就跟你不好了，看起來懵懂而天真，任性又可愛。其實他們並非對愛情草率，甚至很多道理比大人看得分明，與其胡思亂想，他們更樂意直接行動，在實踐中檢驗真理。

他們自有對愛情的解讀，無須別人指點。他們不屑糾結，討厭糾纏，喜歡就在一起，不喜歡就分開。比起遷就對方，更願意成全自己。這些看似兒戲的行為背後，有他們自己的一套方法論，畢竟讓自己在愛情中得到舒展和快樂，比什麼都重要。

後來，Vivian又失戀了。我開玩笑道：「是沒送炸雞的原因嗎？」

她說：「不是。我要好好準備高考，現在談的都不靠譜，還是等考上大學再說吧。」小姑娘看來有覺悟了。

「你以後想找一個什麼樣的人呢？」我問她。

「找什麼樣的人我不知道，」她說，「但有一點我很明確。」

「是什麼？」

「我不是在等王子，而是在等一個把我當成公主的人。相信有一天，我會等到的。」

書籍介紹

本文摘錄自《所有的孤單，終會成為勇敢》，幸福出版

作者：夏風顏

勵志名言、雞湯語錄全是空話，你敢不敢，對自己再好一點？每天選擇活得精緻明亮、普通但絕不平庸，就是成為勇敢的本事。

工作出問題的焦慮、沒辦法到想去地方的遺憾、和朋友爭執的不滿、總是錯過那個誰的心塞；太多心事不知怎麼傾訴，所有壓力好像只能自己來扛，惶恐著「哪裡做得不對、不夠」的獨自孤單。

每天總有困難要克服，壓力來自四面八方；在順遂時，誰都能笑臉迎人、心存善意，最需要的，是在波折時還能對生活保持熱情、做自己的勇氣！

Photo Credit: 幸福出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航