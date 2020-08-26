金正恩下放權力？韓國國防部長：金與正應已實質掌大權

金正恩到底狀況如何？上週（8月20日）韓國國家情報院的報告才指出，北韓領導人金正恩下放權力給妹妹金與正及親信。《韓聯社》昨天又報導，金與正應該已經實質掌大權，而提出這個說法的是韓國國防部長鄭景斗。

金正恩一直被傳健康出問題，韓國已故前總統金大中時代總統府幕僚張誠珉，最近稱金正恩已陷入昏迷。不過，今天外媒引述《朝鮮中央通訊社》消息指出，金正恩昨天還坐鎮會議，呼籲政府對武漢肺炎疫情，以及可能來襲的颱風做好預防措施。

（中央社）韓國國防部長鄭景斗昨（25）日表示，北韓領導人金正恩胞妹、勞動部第一副部長金與正應已在核心權力機關組織指導部掌握大權。

《韓聯社》報導，鄭景斗出席國會國防委員會時，未來統合黨議員質詢問及金與正是否已實質上掌握組織指導部，鄭景斗回覆：「目前判斷是如此。」

Kim Jong Un's sister Kim Yo Jong is effectively running one of the most important political bodies in North Korea, officials in Seoul believe, according to South Korea's defense minister. https://t.co/lCOr0ElGIo — CNN (@CNN) August 25, 2020

鄭景斗表示，目前認為是金正恩透過單一領導體系掌握黨政軍大權，但向下屬分派不同職責；他指出，金與正本人也曾表示自己主掌對美國及對韓國事務。提及金與正的正式職稱時，鄭景斗先回答「組織指導部第一副部長」，隨即又改口更正為「黨中央委員會第一副部長」。

至於金與正是否真有可能廢棄兩韓軍事協議，並進行區域軍事挑釁行為等，鄭景斗簡短回覆「目前未發現異常動態」，並表示若北韓進行挑釁，會考慮採取相應軍事措施。

對於北韓開發潛射彈道飛彈（SLBM）計畫，鄭景斗表示，據他所知，北韓一直在東海岸一帶進行開發，已進行到製造並試射水下固定式發射體的階段。對於議員詢問北韓是否也進行地面試射，鄭景斗僅說北韓正在進行多種試驗。

韓國國家情報院21日在閉門會議中告訴國會議員，金正恩似乎已將部分權力下放給金與正等少數親信，但金正恩仍握有絕對權力。《韓國前鋒日報》（The Korea Herald）報導，前青瓦台國情狀況室長張誠珉21日在社群媒體發文表示，他認為北韓領導人只有在重病或遭遇政變時，才會將權力委託給他人。

他也表示，根據中國消息來源判斷，金正恩已「陷入昏迷，但生命尚未結束」。鄭景斗昨天未就此說法發表回應。

陷昏迷？北韓：金正恩坐鎮防颱會議

金正恩是不是陷入昏迷？《美聯社》、《路透社》今引述北韓官方的《朝鮮中央通訊社》指出，在週二執政勞動黨的大型政治局會議上，金正恩表示將對國家緊急防疫工作中的一些漏洞會積極採取措施，敦促迅速改正。

北韓一直堅稱「零確診」，不過上個月金正恩首次公開表示，一名非法返回北韓的脫北者疑似染疫。金正恩因此召開了黨政治局緊急擴大會議，將境內防疫等級升至「最高緊急體制」。

報導指出，金正恩還呼籲要做好全面準備，預防巴威颱風（Typhoon Bavi）造成重大損失。《美聯社》指出，金正恩對下交代並設定任務，要求徹底防止颱風造成的人員傷亡，並指示要極盡所能地減少農作物傷害，片刻不能疏忽。

Just In: North Korea's state news agency runs photos of Kim Jong Un at a Workers' Party of Korea Executive Policy Council meeting that took place on Tuesday. For a chap in a coma, he's looking better than I expected. pic.twitter.com/BcgfetIPuh — Martyn Williams (@martyn_williams) August 25, 2020

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範