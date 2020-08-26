金正恩下放權力？韓國國防部長：金與正應已實質掌大權
我們想讓你知道的是
韓國國防部長鄭景斗表示，目前認為金正恩透過單一領導體系掌握黨政軍大權，但向下屬分派不同職責。他指出，金與正本人也曾表示自己主掌對美國及對韓國事務。
金正恩到底狀況如何？上週（8月20日）韓國國家情報院的報告才指出，北韓領導人金正恩下放權力給妹妹金與正及親信。《韓聯社》昨天又報導，金與正應該已經實質掌大權，而提出這個說法的是韓國國防部長鄭景斗。
金正恩一直被傳健康出問題，韓國已故前總統金大中時代總統府幕僚張誠珉，最近稱金正恩已陷入昏迷。不過，今天外媒引述《朝鮮中央通訊社》消息指出，金正恩昨天還坐鎮會議，呼籲政府對武漢肺炎疫情，以及可能來襲的颱風做好預防措施。
（中央社）韓國國防部長鄭景斗昨（25）日表示，北韓領導人金正恩胞妹、勞動部第一副部長金與正應已在核心權力機關組織指導部掌握大權。
《韓聯社》報導，鄭景斗出席國會國防委員會時，未來統合黨議員質詢問及金與正是否已實質上掌握組織指導部，鄭景斗回覆：「目前判斷是如此。」
鄭景斗表示，目前認為是金正恩透過單一領導體系掌握黨政軍大權，但向下屬分派不同職責；他指出，金與正本人也曾表示自己主掌對美國及對韓國事務。提及金與正的正式職稱時，鄭景斗先回答「組織指導部第一副部長」，隨即又改口更正為「黨中央委員會第一副部長」。
至於金與正是否真有可能廢棄兩韓軍事協議，並進行區域軍事挑釁行為等，鄭景斗簡短回覆「目前未發現異常動態」，並表示若北韓進行挑釁，會考慮採取相應軍事措施。
對於北韓開發潛射彈道飛彈（SLBM）計畫，鄭景斗表示，據他所知，北韓一直在東海岸一帶進行開發，已進行到製造並試射水下固定式發射體的階段。對於議員詢問北韓是否也進行地面試射，鄭景斗僅說北韓正在進行多種試驗。
韓國國家情報院21日在閉門會議中告訴國會議員，金正恩似乎已將部分權力下放給金與正等少數親信，但金正恩仍握有絕對權力。《韓國前鋒日報》（The Korea Herald）報導，前青瓦台國情狀況室長張誠珉21日在社群媒體發文表示，他認為北韓領導人只有在重病或遭遇政變時，才會將權力委託給他人。
他也表示，根據中國消息來源判斷，金正恩已「陷入昏迷，但生命尚未結束」。鄭景斗昨天未就此說法發表回應。
陷昏迷？北韓：金正恩坐鎮防颱會議
金正恩是不是陷入昏迷？《美聯社》、《路透社》今引述北韓官方的《朝鮮中央通訊社》指出，在週二執政勞動黨的大型政治局會議上，金正恩表示將對國家緊急防疫工作中的一些漏洞會積極採取措施，敦促迅速改正。
北韓一直堅稱「零確診」，不過上個月金正恩首次公開表示，一名非法返回北韓的脫北者疑似染疫。金正恩因此召開了黨政治局緊急擴大會議，將境內防疫等級升至「最高緊急體制」。
報導指出，金正恩還呼籲要做好全面準備，預防巴威颱風（Typhoon Bavi）造成重大損失。《美聯社》指出，金正恩對下交代並設定任務，要求徹底防止颱風造成的人員傷亡，並指示要極盡所能地減少農作物傷害，片刻不能疏忽。
新聞來源：
- N. Korean leader calls for readiness against virus, typhoon（美聯社）
- North Korean leader Kim calls for prevention efforts against coronavirus, looming typhoon: KCNA（路透社）
- 北韓政局變化 韓國國防部長：金與正應已掌大權（中央社）
責任編輯：陳怡君
核稿編輯：楊士範