疫情造成生乳過剩，日本政府、企業與民眾出了哪些奇招救乳牛？

日本因為3月起因為疫情導致各級學校陸續休校、中小學延後開學，讓原本應該作為學餐的牛奶大量滯銷，生乳過剩的狀況讓酪農們陷入經營危機。農林水產省、北海道知事等都大聲呼籲大家多喝牛奶拯救日本因為疫情岌岌可危酪農業。一個月過去了，現在各級學校仍在休校中，一起來看看包含公務員、企業、民間、各有哪些招數來增加牛奶的消費量。

農林水產省「拯救日本的牛奶」YouTube影片引起大量關注

農林水產省牛乳乳製品課的小職員下村先生穿上了乳牛裝，解說目前牛奶過剩的困境，以「モウ～一杯（哞～一杯，音同「多～一杯」）」呼籲大家多喝牛奶。這部影片因為太可愛，許多人以為是新的YouTuber拍的影片，在Twitter上爆紅引起大家關注牛奶過剩問題。

由於乳牛需要每天擠奶，所以沒有賣完的生奶就只好銷毀倒掉，所以目前因為疫情導致牛奶消費量大量下降，對於酪農業來說會是巨大的損失。

另外，農林省的官員也在記者會公開表示，最壞的狀況可能會迫使酪農考慮減少乳牛的數量來降低損失，屆時可能會造成短期內無法恢復產量的窘境。

北海道知事發起「#牛乳チャレンジ」

同樣也多次在記者會上呼籲民眾多喝牛奶的北海道知事鈴木直道，在個人Twitter上發起「#牛乳チャレンジ」（牛奶挑戰），希望大家可以拍攝一口氣把一杯牛奶（或是任何牛奶製品）喝完的影片，讓牛奶的消費量增加。同時也希望大家可以多分享牛奶的食譜，或是可嘗試用檸檬製作印度風味的Lassi拉西，來多喝牛奶。

便利商店打折販售，提供學餐用牛乳刺激消費

連鎖便利商店Lawson在3月推出了Lawson MACHI Cafe熱牛奶半價的活動，吸引了許多媽媽帶著孩子們前往購買，總計販售了超過超過一百萬杯，相當於平常的1.5倍的牛奶數量。

另一方面，連鎖超市ライフ（Life）也推出了平常在學校學餐用的小包裝牛奶（200ml），以超級便宜的78¥（約新台幣21元）販售，希望能夠協助酪農多銷一些牛奶。

可爾必思推出牛奶食譜「可爾必思濃厚拿鐵」

ASAHI旗下的可爾必思在「可爾必思食譜」網站上公開了「只要加入牛奶」就可以做成的可爾必思濃厚拿鐵，一邊強調以生乳為原料的可爾必思很好喝，一邊提供給家長們給孩子們消暑的選擇。比較令人匪夷所思的是，為什麼加了牛奶的可爾必思會變成粉紅色。（恩？到底為什麼？？）

酪農法人團體提供免費牛奶，處理過剩生奶問題

由官方主導的酪農法人團體中央酪農会議於4月21日宣布使用年度國產牛乳製品的廣告預算五千萬日圓，支助旗下酪農全額費用，提供免費「牛乳」與「100%使用生奶」的發酵乳產品給全國各地有需要的醫療機構、學童施設與福祉施設等，希望透過免費提供的活動，不要浪費過剩的生奶，解決酪農生計問題。

網路上大量增加的「牛奶食譜」

擁有20萬追蹤的家庭料理研究家「Toiro」在Line Blog上推出一系列牛奶料理食譜，包含杏仁豆腐、牛奶糖、牛奶布丁等家庭料理，知名品牌「雪印」則是推出了「酪農家應援！牛奶食譜」的特設網站，和大家分享簡單可以用牛奶製成的各式料理。料理食譜網「Nadia」也發起「酪農家應援！牛奶食譜大賽」，讓使用者們上傳「使用大量牛奶的料理作法」並且選出一名獲勝者贈與價值10萬日幣的現金券。

最後獲勝的是使用大量牛奶製作的「辣味胡麻旦旦麵」。

Twitter奈良發跡傳說古代奶製品，「蘇」家傳製法大亂鬥

可能因為外出自肅的關係，民眾們不斷在網路上互相分享牛乳製品料理食譜。而在Twitter上，奈良古代奶製品「蘇（そ・音SO）」（類似起司的東西）展開了一場家傳古法的大亂鬥。

「蘇」被認為是一種發源自奈良，從飛鳥時代就流傳下來的和菓子料理。當初「蘇」是一種被貴族作為藥的食品，但後來被作為點心食用。由於真正的食譜已經完全失傳，所以「蘇」的相關文獻在1987年由奈良國立文化財研究所於飛鳥資料館首次公開的資料之後，奈良縣的酪農業者才根據該資料開始製造販售。

然而，「蘇」的做法雖然沒有正式文獻記載，但是卻是許多奈良人的家族祖傳料理。

因為這次疫情掀起的牛奶的料理潮的同時，許多奈良人在Twitter上公開自己家的「蘇」的祖傳做法（據傳是由ミケ太郎發起）。

「蘇」有各種口味，有和蜂蜜混合的「蘇蜜」、也有適合做下酒菜的「藻塩蘇」等。「蘇」的製作非常耗費時間，所以一直都不是太有名的家庭料理，但因為疫情的關係，遠端工作、整天待在家的人變得很多，也提供了一個讓大家好好在家做「蘇」的狀態。總之在Twitter上掀起了一波「#蘇」和「#蘇チャレンジ」的料理風潮。

在歐美陸續傳出過剩生乳直接倒掉的訊息的同時，日本不管是官方、民眾、企業，都努力地在合作保護自己的酪農產業。雖然最近超市牛奶真的都多到賣不完，但還是希望這麼好喝的牛奶（私心）可以繼續撐下去。

延伸閱讀

本文經雜談通信授權刊登，與CHANG, Yu-Chieh的石川カオリ的日本時事まとめ翻譯合作撰寫，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航