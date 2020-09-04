張亦絢《愛的不久時》小說選摘：我們是堂堂的現代人，誰比較有感情就是有毛病

文：張亦絢

有子從年輕時就嚮往摩洛哥。她人生原本的計畫，是在北非的摩洛哥工作與生活。至於她要做的是什麼工作，不知為何，我今天已經忘記，大概是某種與官方文教有關的工作。那個職缺只接受會法語的人，至於阿拉伯語並不在考慮之列。為了實現她的夢想，會說阿拉伯話的日本人有子，不得不轉彎來學法文。但是到了法國，不知為什麼，她被一個音樂老師相中了她是彈風琴的料，有子因此每天坐火車到附近的小城學風琴。

星期天時，不太有宗教情懷的她，就在教堂裡面練風琴。她對法文抵制的更厲害了，學音樂，大概不需要太高深的法語。她時常在貼小招貼賣法文課本還有參考書，我總覺得那有一點洩憤的成份在。

其他的日本女學生對有子非常排斥。她們告訴我，「有子很複雜，她已經做過事了。不像我們。」日本女人要保持清純的需求異常地強烈，即使到了外國也如此，使我覺得，那帶有幾分強求的「智能不足」的意味。有子當然不會不知道。我們閒談，她告訴我：「法國人都勢利。附庸風雅。」我還在沉思，她又繼續說道：「不過，當我在日本時，我也是有錢人，我也非常勢利，並且附庸風雅。」

有子教給我的種種事情中，除了法國人如何膚淺與粗俗外，就是一個女人如何知道自己真正在戀愛的相關知識。「如果有一天，」她說道：「妳很早很早就從妳的睡夢中突然醒過來。比方說，平常妳都是早上六點鐘醒來的，忽然間，妳在清晨三點鐘或四點鐘就醒來，非常清醒，再也睡不著了，那就沒有錯了，那就代表妳戀愛了。」她加上一句：「但是我非常不喜歡這種情形，我喜歡睡覺。」

當我在南特時，這樣的情形我從來沒有過，我也一直都不注意。後來我到了巴黎，過了很長很長的歲月。有一天，真在夜裡三四點鐘醒過來，毫無睡意，我馬上想起有子說的那番話，了解那是什麼。

我在床上躺著淚一下子流出來，在心中，對從未保持聯絡的有子說道：「有子，我知道了。」那距離有子告訴我這種「非常科學的」檢驗法，至少已有八、九年之久了。

像有子那樣的人，在南特比在巴黎容易遇到。

有子不喜歡法國，她在南特與一個德國學生戀愛。

李奧納多．科恩在他的書《美麗失敗者》中有過一句話，我忘記是「你會一天比一天寂寞」或是，「他會一天比一天寂寞」。總之，有人會一天比一天寂寞。

我常常會想起這句話，想知道這是不是一句有憑有據的話。寂寞可以測量嗎？比如說，可以在「金氏紀錄」上找到「世界上最寂寞的人」這樣的紀錄保持人嗎？有可能向她／他挑戰，打破紀錄嗎？

我想起南特，常常會想加上一句，我一生中最寂寞的歲月。但我連對這都不太信任，總會發出一連串的疑問：

「真的嗎？」

「妳怎麼知道的？」

「是什麼讓妳可以這樣認為？」

那其實是段美好的時光，我交更多的朋友，快樂的片段也更多，如果要斬釘截鐵的說，那一段遭遇最能代表寂寞，我往往可以馬上舉出反證：

比如說，有比妳搬到雷恩市時在浴室滑倒，忽然知道妳如果爬不起來，沒有一個人會知道。而妳死了，屍體至少要六個月後才會被發現，妳連房東都沒有，仲介是惟一知道妳在這的人——而他們惟一有可能過來的原因，是六個月後的租約到期。

妳說妳在南特時最為寂寞，但有比跌在地上的那個時刻更寂寞嗎？

又比如說，有個夏天，妳不為什麼地跑去意大利，整夜整夜看拿玻里海上的漁船燈火，那時，覺得身體簡直是被挖空了，可以在上頭愛鑲什麼就鑲什麼——。

在南特時，妳有寂寞到妳在拿波里海邊這個地步過嗎？

然而，在這有幾分無聊的自問自答後，我會想到一個男人，然後我就會陷入無言的沉默，不再問自己問題。這個男人我只見過一次，我不知道他叫什麼名字，他在我的人生中不超過十分鐘。

那是中午午休的時間，在大學餐廳吃過飯，妳刻意地擺脫了當時感情不錯的幾個韓日學生，妳一定是非常非常焦慮以及不快樂，所以才會不在抽煙學生一向聚集的那幾處抽煙，跑到都被植物圍住的空地裡。其實那也不真的荒涼，也還在校園裡。只不過離教室遠些，一般人不會特別走到這。

抽菸。和許多外國學生一樣，妳是到外國才開始抽的，這當中有什麼大家都可以懂的東西，介於寂寞與無助間。

抽菸也有許多種：快樂地抽；享受地抽；社交性地抽；不抽人就會崩潰掉地抽；不抽就會想要傷害自己地那種抽——那一天，在種種可能性之中，是最嚴重最可怕的一種。到想要自己躲起來悶著抽。為什麼？也不為什麼。人生太痛苦？法文太難學？什麼都可以是原因，也都可以不是。

他出現時我吃了一驚。他跟我要煙，這很平常，我給他；又跟我要火，這也很常遇到，我給他。然後他問我：「妳好嗎？妳過得還好嗎？」這就很少見了——要煙的法國學生除了銘感五內的謝謝與「祝君一天愉快」外，不敢太多話的。

但他問，他真的想知道。他的人性令我發窘。我無從回答。但一定還是禮貌地說了：「我很好。謝謝你。」我沒有跟陌生人交心的習慣。

「我不是學生。我從南斯拉夫來的。妳好嗎？」

我沒有再多問什麼。「南斯拉夫」這四個字已經說得太多：戰爭，種族滅絕，家破人亡，流離失所。夠了。

除此之外，他漂亮。不是印象中黑髮黑眼的南歐人，不高，瘦小結實，金髮金汗毛，整個人刺刺渣渣，硬，而最硬的地方在他眼睛裡。相對於女性的光滑、柔軟，他是異族中的異族。

據說有些女人特別著迷於囚犯，倒不一定是對罪犯有興趣，而是被監禁過的人身上的性欲與常人不同。好像男人也有對寡婦特別偏愛的。寂寞就是牢獄。飢渴對某些人而言，是性交的重要元素。在他到我面前時，我從未思索這主題，那一刻，一切排山倒海。

他開始碰觸我。並非色欲與挑逗的碰，也並非不色欲與挑逗的碰。我要拒絕他的，但是我沒有。我辦不到。我就是辦不到。他繼續。

我是在到達南特第六個月的時候遇到Alex，我的小說人物。我們認識的第一個月裡，他一直要我幫他取個中文名字，我以為他的目的，不過為了佔據我的注意力。

我們時常見面後，反而都不再提取名字這件事，其中一個原因，就是知道關係不長遠。有一個名字，就像有一個紀念物般，在未來只會徒增傷感。傷感的事我們都不做，我有煙，他有酒，我們是堂堂的現代人，誰比較有感情，就是誰比較有毛病。我們甚至一度非常嚴肅地約好「這當然絕不是、絕不是一個愛情關係」——你一句，我一句，言之鑿鑿。只差沒去公證，立誓絕不會愛上對方。

Alex。我決定叫他這個名字非常久了。他知道一定不會開心，因為曾經讓他敗得一塌塗地的他的情敵，就叫做Alex。但是我對你多麼好啊，連你情敵的名字我都記得住。你一共不過提起過一次，我懷疑你有多少朋友做得到像我這樣。我仍然疼他。

另外一個原因，就是我常想，如果不是害怕自己愛上另一個Alex，我是不是會和這個我叫他Alex的小說人物上床？那個Alex已經在小說中出現了，就是那個讀哲學的。記得嗎？他也曾問過自己是否會在小說中出現。

讀哲學的Alex是老師又是有婦之夫，我無論如何都不要愛他，道德顧慮還是另一回事，我一向討厭老師和有婦之夫，像某些人討厭猴子或是檸檬茶，那是一個人的原則問題。如果和Alex發生感情，那對我而言，形同對自己的雙重失貞，我寧死而不為。但是我愛Alex，可怕的無路可退。

我沒有告訴任何人的一件事就是，我想Alex也愛我。會沒有出事，我一直想，那都是跟後來的假Alex的出現有關。假Alex至少不是老師，也不是有婦之夫。

因為真的Alex是老師又是有婦之夫，我從不曾對人說過他。我最多就是說，他教了什麼，他說了什麼。假Alex是第一個毫不避諱指出事實的人：「妳非常喜歡他。那個讀哲學。」

我回答道：「他結婚了。」

他彷彿沒聽到：「妳愛他。」

我回答道：「他結婚了。」

他再說：「但是妳愛他。」

「他結婚了。」我簡單地說。

書籍介紹

本文摘錄自《愛的不久時：南特／巴黎回憶錄（2020我行我素版）》，木馬文化出版

作者：張亦絢

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

張亦絢：「《愛的不久時》是我寫作至今以來，最喜歡的一本書。」

傳奇絕版小說，重回人間。

2020我行我素版，情義難再得。

寫給痛苦的訣別信，面朝人生的定情物，

在變幻莫測的世界中，我們都需要有如護身符般的小說。

台灣到法國念書的女同性戀遇上當地的一位異性戀男子，他們之間有戀愛的可能嗎？他們的關係能長久嗎？小說中的男女主角甚至一度非常嚴肅地約好「這當然絕不是、絕不是一個愛情關係」——你一句，我一句，言之鑿鑿。只差沒去公證，立誓絕不會愛上對方……

絕版已久的張亦絢首部長篇小說《愛的不久時》， 「2020我行我素版」鄭重推出，全新改版並新增一篇四千多字的後記〈暫時的一切〉。

《愛的不久時》寫於長篇小說《永別書》之前，張亦絢於2011年出版這部小說時，台大外文系特聘教授張小虹形容它是「二十一世紀的愛戀手記，後《荒人》後《鱷魚》的怪胎情慾流動。」

新版後記裡，張亦絢說：「《愛的不久時》是我寫作至今以來，最喜歡的一本書。它有最簡單的面貌，實則說了非常複雜，且只有小說才能說得那麼好的事。……我幾乎可以肯定地說，它是我文學的原點。」

後記也說明為何絕版多年之後，張亦絢鄭重決定給《愛的不久時》一個比較無印、比較素顏，也比較赤手空拳的版本。刪去初版的〈文學與我〉兩篇、〈後記〉與〈作者的感謝名單〉，此外還有四篇專文導讀與十三則留言版性質的「留言」，也不再收錄進來。「單純，然也毫不簡略 ; 低限，同時絕不虛弱——這也是我想以小說，對世界與各位致上的心意。」張亦絢說。

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬