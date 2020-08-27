【關鍵議題研究中心】上街必備口罩的後疫情時代，「美妝保養、醫美」商機受影響嗎？

相較於他國，台灣疫情控制得相當好，但仍持續戒備，戴口罩也逐漸成為我們的國民日常。

對此，關鍵議題研究中心（TNLResearch）在台灣，也偕創市際市場研究顧問股份有限公司，針對16至50歲的台灣女性消費者，於2020年7月31日至8月4日這段期間，對於美妝與保養品消費變化進行調查，並特別加入了醫美類別的題目，了解後疫情時代的趨勢。

全台解禁後的後疫情時代，美妝保養預算增幅看年紀

相較於6月，台灣全體女性在8月的美妝保養消費整體消費預算成長持平。其中16至19歲的女性在本次調查期間的消費預算（+9%）反而沒有6月（+14%）成長那麼多。

有趣的是，20到29歲的女性美妝保養需求預算從6月的保守增加5%，8月調漲為9%。30到39歲女性的美妝保養增幅仍然最高（10%），但40到50歲的族群比6月更保守，從原本的增加6%到後來的僅3%成長。在品類部分依然是基礎保養類佔大宗（洗顏、化妝水、乳液），而保濕類的面膜跟眼膜反而使用增加最多。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

口罩與保養品的需求，息息相關

隨著台灣疫情趨緩，儘管大多數（42.7%）女性並沒有因為解禁後而增減配戴口罩的頻率，但約四成受訪者減少配戴口罩，有近兩成的女性反而更常戴口罩。

在更少戴口罩的女性族群中，增加使用臉部保養品者較平均少，而增加戴口罩頻率的女性則有43.1%更常使用臉部保養品。7月剛上路的振興券更是推波助瀾，讓更常戴口罩的族群激增61.9%買保養品的意願。這或許是因為長時間配戴口罩需要更多的保養品來努力清潔與保濕，以免肌膚失衡而出現問題，如同6月追蹤報告所示。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

醫美止跌反彈感謝口罩所賜，但廣告法規限制仍大不易

整體受訪者約有7.8%提升尋求醫美協助的頻率，而更常戴口罩的女性醫美需求頻率更是高達18.5%！其中，20到29歲的族群雖在保養品消費預算提升，但或許因消費力與年齡需求低，醫美意願高但實際尋求協助之比例不若30到39歲族群。

然而，醫美廣告一向法規限制多，再加上現在廣告量爆炸式成長，該怎麼在一片吵雜中讓這新興的消費群看到醫美服務？以非網路資訊管道而言，不論年齡層，親朋好友的推薦仍居首位。因此，雖然不能鼓勵消費醫美，但一般醫美診所仍可以藉由比較柔性的美容相關課程，去吸引姐妹淘前來，再趁勢介紹其他醫美療程供參考。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

以網路資訊管道而言，16到19歲較在乎意見領袖推薦以及視覺感強烈的廣吿、20到29歲對於FB更為在乎、30歲以上對於意見領袖的依賴則少了一些、而40歲以上以美妝網站跟FB為主。醫美廣告比起一般廣告限制更多，但若與主流媒體廣編搭配部落客/KOL，更能擴大潛在消費族群並吸引顧客上門。

整體來說，台灣女性消費者最偏好圖片的資訊呈現方式，年輕族群較喜愛影片形式，而30到50歲對於文字接受度較高。在內容部分，使用感受分享、產品效果比較最受歡迎，醫美業者下文案時不妨參考以此兩者為主。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

不論哪種形式的網路廣告，目標受眾看到的訊息往往在那兩三秒就決定是否繼續了解更多。因此如能著重「體驗感受分享」以及「產品效果」必能有效吸睛。另外與知名媒體合作專題報導或是曝光，也能帶來更多的信任跟關注，有效打破一般美妝保養、醫美的疲勞式轟炸宣傳方式。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航