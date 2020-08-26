不受中國施壓影響，索馬利蘭駐台代表處9月成立

8月17日，台灣駐索馬利蘭代表處在索國首都哈爾格薩正式成立，典禮舉行時，中華民國國旗冉冉升起，飄揚東非。駐索馬利蘭代表處是目前唯一以「台灣」為名運作的駐外館處，當時遭到中國施壓，堅決反對台灣和索馬利蘭互設官方機構。不過，索馬利蘭駐台代表穆姆德今（26）日表示，儘管中國試圖影響、施壓，索馬利蘭和台灣的關係並不會被威脅。

（中央社）索馬利蘭駐台代表穆姆德今天說，駐台代表處設立工作持續進行，預計9月上旬正式開始運作，人員編制預定5人，計畫招募2名台灣職員，目前已有2名索馬利蘭籍職員隨他抵台。

穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）上午出席中華民國國際經濟合作協會主辦的「布局非洲新金磚系列 I－ 台商與非洲留台學生共享經貿商機」。這是穆姆德7日抵台、接受14天居家檢疫後的首次公開活動。

穆姆德會前告訴中央社記者，索馬利蘭駐台代表處設立工作持續進行，目前預估不會晚於9月9日開始正式運作；包括他本人，代表處人員編制預定共5人，並計劃招募2名台灣職員，目前已有2名索馬利蘭籍職員隨他抵台。

他強調，索馬利蘭和台灣的關係已屬「正式」（formal）關係，這可由互設代表處協定由雙方外長簽署、台灣駐索馬利蘭代表處17日揭牌儀式由雙方高階官員參與等看出，目前主要問題在於索馬利蘭和台灣還不是聯合國會員。

穆姆德指出，儘管中國試圖影響、施壓，索馬利蘭和台灣的關係實際上並不會威脅、損害任何其他國家。索馬利蘭是主權獨立國家，與台灣的關係是和平、互利的，且這是索馬利蘭與台灣雙邊的事，沒有任何國家可以指使索馬利蘭與誰發展或不發展關係。

與索馬利蘭互設代表處，外交部：中國及索馬利亞政府無權置喙

而台灣駐索馬利蘭共和國代表處開館，除了中國抗議之外，索馬利亞外交部同一天也譴責台灣侵犯索馬利亞主權、破壞領土完整。《中央社》日前報導，對此，外交部重申，台灣在索馬利蘭設處，這與英國、歐盟等並無不同。

報導提到，外交部發言人歐江安表示，自1991年宣布獨立以來，索馬利蘭已舉行3次總統大選，是穩定的民主政體。索馬利蘭持續深化民主與良善治理，長久以來扮演維持東非區域和平的重要力量。台灣與索馬利蘭同為民主自由國家，理念一致，政府基於與索馬利蘭政府及人民多年友誼，以及雙方共享自由、民主、公義及法治等價值，決定互設代表處、進一步深化雙邊合作。歐江安說，台灣與索馬利蘭發展關係，與已在索國設處的英國、丹麥、衣索比亞、土耳其、吉布地、加拿大、歐盟及聯合國等國際社會成員並無不同，中國及索馬利亞政府無權置喙。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範