以色列青年挖到古代金幣425枚，專家：千年前可在大城市買豪宅

沒有中樂透，如果能挖到黃金也不錯。以色列2名18歲青年參加當地志工考古活動，上周在亞夫內（Yavneh）挖到425枚千年前的純金金幣，重達845克。考古學家表示，這些金幣在古代足夠在最繁榮的城市買幢豪宅，而現今在歷史文化的研究上更是無價。

《BBC》本月24日報導，這些金幣皆是24K金，也就是近乎純金鑄造，存放於一個陶土甕裡，並深埋在沙土中。金幣總重約845克，以台灣近期金價1公克約新台幣1800元換算，價值將近152萬元。

挖到寶藏的其中1名青年科恩（Oz Cohen）表示，一開始看到這些金幣時，覺得看起來很薄，像是枯葉，仔細一看才發現是金幣。《紐約時報》指出，他所參加的這項志工活動旨在鼓勵年輕人多認識歷史，沒想到意外發掘出寶物。

這些金幣可以追溯至9世紀的阿拔斯帝國時期，即約1100年前，在當時是一筆大數目。以色列古物管理局的硬幣專家庫爾（Robert Kool）表示，這筆錢可以在當時最富裕的城市福斯塔特（Fustat）買棟豪宅。

阿拔斯帝國在9世紀時極為強盛，領土範圍東起波斯，涵蓋阿拉伯半島，一直延伸到西北非。而福斯塔特則是當年的埃及首都。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 金幣來自9世紀的阿拔斯帝國時期。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 以色列青年挖到的甕裡除了425枚金幣，還有一些碎金。

除了425枚金幣，甕裡還有270塊碎金，其中一塊碎金是拜占庭帝國皇帝狄奧斐盧斯（Theophilos）時期的金幣碎片；狄奧斐盧斯統治的年代為西元829年至842年，與阿拔斯帝國是敵對關係。這塊碎片證明了無論是透過戰爭或貿易，兩國之間持續有所互動。

庫爾對《紐約時報》表示，那個時代是以色列最不了解的時期之一，任何線索都非常有用，而金幣能提供非常多資訊，例如當時的宗教領袖或統治者名諱、鑄造地點和時間等。

《BBC》報導提到，以色列古物管理局的考古學家納達富齊夫（Liat Nadav-Ziv）和哈達（Elie Haddad）則表示，考古工作很難得能挖到金幣，因為金礦相當珍貴，金幣在朝代更迭中經常被重新熔鑄。

兩人也指出，埋藏這筆財富的人一定有計劃要來取回寶物，還用釘子將甕固定住，讓它難以拔起。至於為什麼後來沒有拿回金幣，這只能留給大家猜想了。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 陶土甕被釘在土裡，但藏金幣的人卻沒來拿回這筆財富。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範