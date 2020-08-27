請為立場姐姐的專業直播鼓掌

（編按：721元朗恐襲發生超過13個多月，警方至今拘捕了44名白衣人。直至2020年8月26日，警方突然拘捕13名白衣人以外的人士，指涉嫌參與暴動，當中包括事件中傷者、曾多次協助警方調查的民主黨立法會議員林卓廷。警方今次拘捕引起極大爭議，被批評是「原告變被告」、意圖改寫歷史。警方其後舉行記者會，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱甚至指控，有傳媒當日只單邊拍攝白衣人行為，加上旁述令人誤會事件是無差別襲撃。）

於是，我又重新看這直播片段一次，7.21《立場新聞》元朗襲擊事件的直播，單是Facebook平台，有超過500萬點擊。因為警察抬出新論調，不點名明示暗示指控這次直播，為了看清楚警察的指控是否有理可據，我認真地看了一次。

證實，香港警察含血噴人、信口開河、顛倒是非的本領，又大有進境。

又證實，前《立場新聞》記者何桂藍，處變不驚，出奇鎮定，混亂中堅持客觀報道，倒地後爬起來繼續直播，驚魂未定時不忘提醒過路人危險，堪稱新聞教材。

警方指控直播三件事：一，直播鏡頭只指向「單邊行為」；二，旁述令人誤會現場是「無差別襲擊」，是不正當描述；三，警察描述事件再起衝突時，特別指「有穿反光衣女子行出閘外遇襲，事態急劇惡化」，暗示混亂由（立場新聞）記者造成。

直播鏡頭只指向「單邊行為」？

首先要破解一個警方常掛在口邊的誤導言論，就是媒體的鏡頭常指向警方，捕捉警察（的不當行為），而不指向示威者。當然這是錯的，眾多示威者縱火、堵路、「私了」的片段，還不是傳媒所拍？

傳媒的鏡頭為何會指向警察或白衣人？你看足球賽，當前鋒進攻時，鏡頭當然對準攻門的球員，難道鏡頭對準龍門看他準備如何撲救防守？鏡頭對準有動作的一方，這是自然而然的動作。當夜白衣人帶齊木棍竹枝，蠢蠢欲動，鏡頭指向白衣人，有何稀奇？

況且當日《立場新聞》的直播，亦有拍攝閘內市民的動作，也拍攝到有人擲樽，旁白（0144）亦有指出，閘內有市民向外擲水樽，鏡頭並非單指向一方，指向白衣人較多，因為白衣人武器多、動作多、行為激烈得多。

旁述令人誤會現場是「無差別襲擊」？

最關鍵約半小時的旁述，記者從沒有說過「無差別襲擊」，她的描述，都是畫面上看得到的，例如「攞住木棍攻擊市民」（0000段）、「向市民揮棍」（0144段）、「伶住木棍同竹枝，不斷向閘內的民眾襲擊（0638段）、「攞木棍同雪糕筒、打列車入面市民」（1347段）、「列車入面，男女老少……」（1524段），這些描述，皆屬平鋪直敍，畫面亦可見，何來不正當描述？

況且，最後從不同新聞片段看到，被打的有孕婦、記者、跪地求饒的人、早前在市區路過背部被打至傷痕纍纍的廚師，難道還不算「無差別襲擊」，難道還是「勢均力敵」「旗鼓相當」？

事件因為記者行出閘外遇襲，事態急劇惡化？

警方此番論調，可謂顛倒黑白。翻看片段（0728段），當時大部分白衣人聯群結隊後退，記者亦出了閘，但靠近閘邊，聽不到有說什麼、也看不見有大動作，當時亦有其他閘內的人出了閘觀望，突然穿粉紅恤衫的「西瓜阿叔」突然轉頭奔前，揮動類似竹條物體，襲擊閘內的人，初時他的襲擊目標不是《立場新聞》直播記者，但他看見有人在攝錄時，轉身抽擊《立場新聞》記者，何桂藍亦應聲倒地。之後，更多白衣人走回頭，畫面見到四周有白衣人拳打腳踢。

整個過程很清楚，事態急劇惡化，是有人大開殺戒動手，與記者行出幾步無關，當時很多人走出閘外，無追得貼，亦無大動作，情況惡化是因為白衣人回頭打人，繼而追上月台，當中曾有人舉傘或開水喉保護自己，攻擊性不大。

整個直播重新看一次，還有很多記者直播的細節，值得一書，甚至成為新聞教材。

立場姐姐何桂藍第一次倒下之後（0745段），沒多久爬起來，繼續拍攝，再被打，又倒下（0825段）這次時間較長，20多秒，然後又再爬起來，繼續直播，不屈不撓的意志，令人敬佩。雖然喘著氣，明顯驚魂未定，但沒多久，又繼續直播旁述，冷靜清晰，而且很清醒地站遠一點，繼續紀錄。

請記住，7.21這些片段，今天我們每個鏡頭都非常熟悉，但發生當下，無人能夠想像地鐵站無差別亂打人此等事情會發生在香港，更何況親眼目睹、更遭人圍毆，然後繼續不失客觀地繼續報道。

全個直播中，記者不只平實報道，更於引述一些並非自己親眼目睹的事情時，特別強調訊息來源，例如有關究竟有沒有人報警時，記者多次提到是在廁所救助最早衝突女傷者的救護員所說，有人早已報警，《立場新聞》記者在直播中，多番強調是救護員口中得來的資料（0420、1425、2210段）。此做法符合一般新聞報道基本做法，若自己未能查證而訊息重要需要說時，最少要告訴觀眾消息來源，由觀眾判斷有多可信。

直播之中，若遇上迎面而來一家大小，直播鏡頭會避開，記者會暫時放下身分，警告人此地危險，要盡快離開；認真報道之餘，不失關懷，更是難得。

本來，一年前的衝突，若政府肯妥善處理，認真面對錯誤，來一個獨立調查，問題早已解決，香港或許早已回復正常。然而香港警察，再一次示範其顛倒黑白的能力，一年以後，處心積累想消滅眼中釘，不只誣衊記者、更打倒昨日的我，改變警察到場時間的計算方法，又認為這是兩幫打鬥，「勢均力敵」，無視白衣人一早已在元朗集結，無視白衣人衝上月台毆打車廂內的平民百姓，無視自己一早收到情報卻從來無法解釋完美配合的「無警時份」，妄圖一年之後享受權力的快慰，盡開管治機器，要重寫歷史。

幸好，現場直播錄影俱在，否則有一天網絡全部遭審查、電視台有一天全部變成「CCTVB」，到時，六四就沒死過一個人、721就是林卓廷帶領黑衣暴徒攻擊元朗鄉紳了。

請珍惜刻下仍然敢言的媒體、珍惜仍可鋪陳事實的機會、珍惜能讓人分清對錯的言論自由。

（利益申報：本人為長年《立場新聞》博客、義工、雞碎咁多贊助人，和何桂藍有幾面之緣，並不熟悉。）

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌

責任編輯：Alvin

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