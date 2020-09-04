《我可以很喜歡你，也可以沒有你》：陪你酩酊大醉的人，注定沒辦法送你回家

文：七樓的貓

陪你酩酊大醉的人，是沒辦法送你回家的

《大話西遊》重映的時候，阿倉早早就買了上映當天的票，我一下班就被她拉去了電影院。

阿倉很喜歡周星馳，他的每一部電影都要看上十多遍，她有一個習慣，就是每年都會撥出固定的時間來重溫那些經典電影，《大話西遊》自然不會例外，她每年都會看，所以，我早就料到她肯定不會放棄這次看重映的機會。

那天在影廳裡，我正看得入神的時候，她卻在我旁邊哭得淅瀝嘩啦，用她的話來說，彷彿自己失戀了一樣。

其實就像我們看到的一樣，電影裡的這段感情是錯位的，至尊寶和孫悟空彷彿就是兩個人，白晶晶愛上的是孫悟空，紫霞仙子愛上的是至尊寶，可是至尊寶和白晶晶在一起的時候還只是至尊寶，等到他愛上紫霞仙子時，他已經變成了孫悟空。

所有人的出場順序都不對，所有人的緣分都撐不到最後，所以啊，至尊寶錯過了白晶晶，孫悟空錯過了紫霞仙子。

看完電影後，阿倉一直都在感慨，那麼相愛的兩個人明明是可以在一起的啊，為什麼就要這麼錯過了呢，真是太遺憾了。

後來，阿倉跟我說起她高中時喜歡的那個男孩子，眼裡還泛著電影後留下的淚珠，她說：「如果現在我和他再相遇，在高中或者國中的同學聚會上，他看到我摘了眼鏡後變得很漂亮，頭髮也留長了，什麼都變好了，可能會發現還喜歡我，而我也是，我們是不是就可以重新在一起了？」

她說：「我一直都覺得和他分開後，我和誰在一起都可以，無所謂，因為我最後肯定是會和他在一起的啊，我知道的，可是現在呢，好像真的不可能了。」

其實她的那些感受我也都有過，我曾經也總在想，如果徐先生看到我現在的樣子，也會覺得還喜歡我的，我摘了眼鏡，換了穿衣風格，性格也變好了，他應該沒理由不喜歡我了啊。

後來把那段話發在社群網站上，下面很多人留言說——人的出場順序真的很重要，陪你酩酊大醉的人注定沒辦法送你回家。

是啊，我們都忘了，錯過了就是過錯，也許他從一開始就不是那個能送你回家的人啊。

記得在高中的時候，每週一早上升旗，訓導主任都會在臺上一直叨叨說半個小時校園戀愛的問題，說來說去無非就是——你們現在談的戀愛都沒用，除了會影響你們讀書，不會有任何作用，別天真地妄想能走到最後。

這種話班導師也會在每週的班會上反反覆覆說幾百遍，我相信沒有一個人真的聽進去了，因為我們都不信啊，那時候我們都寧願相信那所謂的男朋友的鬼話，也不信訓導主任和班導師的苦口婆心啊。

而現在，過去了四五年，終於懂了當年老師們的話，再回頭去看那些年我們口中偉大的感情，實際上是很不堪一擊的。別說一輩子，多少人高中一畢業說散就散了。

我剛上大學那兩年，朋友圈裡分手的人遍地都是，每次節慶假日和閨密湊到一起，談論的話題永遠都是那誰和那誰分手了，倒不是閒得八卦，而是那些人都是我們身邊鮮活又血淋淋的例子啊。

到現在我朋友圈中在高中時期就在一起的情侶就只有一對，其他那些說好要在一起一輩子的人，早就各奔天涯了，身邊的人不知換了多少。

這些都不是因為不夠相愛，高中時期的愛情是最純真的。只是因為那時的我們不懂愛，不知道要如何去愛對方，說白了跟人沒關係，錯的是時間啊。甚至有的時候我會覺得，身邊的那些高中時就在一起了的情侶，如果換個時間再晚幾年相遇，也許就能相攜一生了。就像前面那句話一樣，「人的出場順序很重要，陪你酩酊大醉的人，注定沒辦法送你回家。」

之前有個朋友講了這樣一個故事給我聽，他剛畢業的時候認識了一個女生，兩個人很相愛，去大城市的他很愛玩，深夜泡酒吧和各種女生曖昧成了他的習慣。

後來他女朋友無法忍受，離開他了。

那時候他每天晚上都會留言給我，斷斷續續地和我說了很多，說他後來也遇到了很多女生，但再也沒遇到像他前女友一樣對他那麼好的女生了。他說他厭倦了那樣的生活，再也不去酒吧了，可是，真的找不回當初的那個女生了。

是啊，我們在二十歲的時候，說愛很容易，因為我們就活在當下，我們貪婪地享受著燈紅酒綠，在和別人曖昧成癮的時候，忘了還有人在等你回家。可是等到快三十歲，想安穩的時候，才發現想要的不是那個陪你酩酊大醉的人，而是那個能送你回家的人。

我們總是在錯的時間遇到對的人，在對的時間遇到錯的人。

想喝個酩酊大醉的時候，卻遇到了那個想要送你回家的人；想要有人送你回家，極度缺乏安全感時，卻遇到了那個想拉著你醉生夢死的人。

我看過很多評論電影《北京遇上西雅圖》的文章，大家都在試圖討論，如果文佳佳先遇見Frank，再遇見老鐘，結局還會一樣嗎？

可能會不一樣吧，但這就是人生啊，改變不了的。就算先遇到了Frank，但也可能在遇到Frank之前還會遇到其他人。

阿倉總是問我：「如果命中注定會在一起的人，是不是怎樣都不會分開？」

我也總是說：「不一定，分開兩個人的因素有很多，也許會被分開，就是因為不是命中注定吧，所以這很矛盾啊。」

我們總是被告知，有些人出現在你的生命中，他只是剛好想陪你走一程，他從一開始就沒說要陪你走到終點，所以他在中途下車時，你也別惋惜。

如果非要怪誰，只能怪一開始相遇的時間不對，如果他是搭乘你那輛列車的最後一個人，那麼他肯定會陪你走到終點的。但其實，愛情真的是有時間性的，太早或是太晚都是不行的。

所以啊，有的時候，我就總是在想，如果再晚一分鐘，你是不是就是那個送我回家的人了，我們是不是就能在一起一輩子了。

相關書摘 ▶《我可以很喜歡你，也可以沒有你》：世界上真的有不會曬恩愛的男朋友嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《我可以很喜歡你，也可以沒有你》，時報文化出版

作者：七樓的貓

要問我分手後學會了什麼，

我想我學會的不是堅強不是忍受，

而是真正懂得了那句話：

「誰離開誰，還不是好好地活著。」

365個日夜的抒寫，無數次的深沉思索。

新生代暖癒系作家七樓的貓，用細膩深刻的文字寫出我們的感情困惑，

陪我們走過當時那些做過傻事的自己、崩潰覺得再也好不起來的自己。

有一天，我們會活成自己喜歡的樣子。

關於錯過——

我們總是在錯的時間遇到對的人，在對的時間遇到錯的人。想喝個酩酊大醉的時候，卻遇到了那個想要送你回家的人；想要有人送你回家，極度缺乏安全感時，卻遇到了那個想拉著你醉生夢死的人。

關於害怕——

我們總是說自己害怕失戀，害怕離家，害怕說再見，說到底，不是真的有多害怕分別，而是我們害怕那種有人陪的狀態被打破，害怕一個人。

關於晚睡——

我知道很多人喜歡晚睡，其實並不是有多喜歡黑夜，只是想等那個人來找你，只是你覺得那個人會來找你，而實際上卻是，即便你深夜不捨得關機，即便你把手機聲音調到最大——你仍舊收不到他的消息。

關於喜歡——

所以啊，算了吧，不用你來找我了，而我啊，仍舊想要站在最顯眼的位置上，但這次你看著就好。謝謝你，分開後，我活成了自己喜歡的樣子。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航