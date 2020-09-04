《我可以很喜歡你，也可以沒有你》：世界上真的有不會曬恩愛的男朋友嗎？

文：七樓的貓

會曬恩愛的男生加一千分

國慶連假的時候我一個人在家，每天不是抱著筆電窩在沙發上寫稿子，就是躺在床上滑社群網站，我每次滑社群網站時都會被閃到不行。

真的很想吐槽，現在的節日，只要是假期都被情侶們過成了情人節，記得之前看過一個段子說：「現在的人們啊，把清明節以外的所有節日都過成了情人節。」

我正在敲這些字的五分鐘前，我大學的學長林然更新了一則動態消息說：「這個世界上我最喜歡的兩個小萌物。」配圖是他女朋友珂珂和一隻小萌寵，整篇都散發著一種甜而不膩的可愛。

儘管這已經是林然這個連假發的第三則曬恩愛的動態消息了，但卻沒有那種很讓人很煩的感覺。他上一則發文是他女朋友替他化妝的小短片，他一臉寵溺地看著珂珂在他臉上畫來畫去的，那疼愛的眼神藏不住他內心的歡喜。

但其實在一年前，林然還沒有和珂珂在一起的時候，林然的社群帳號除了一些風景遊客照和偶爾燈紅酒綠的夜景，沒有任何一條和他感情生活有關的動態，不是那時的林然沒有女朋友，像林然這樣人帥又多金的富二代，身邊從來不缺女生，自然，戀愛也是一段接一段的。

我認識林然有四年了，在過去的四年裡，他的動態消息裡只出現過一個女孩子，是一個長相看起來就有些尖酸刻薄的女生，但那則動態發出去後，半個小時後就被刪掉了。

那時我問過林然：「為什麼曬恩愛的照片發完後就秒刪了？」林然嘆了口氣跟我說：「都是她逼我發的，我不太喜歡把感情生活帶到網路上，戀愛是兩個人談的，沒必要秀給別人看，秀多了反而會讓人覺得矯情，還有些厭煩，但不秀的話她又生氣，還得花時間哄她，所以沒辦法就敷衍一下了。」

逼著男朋友在社群網站上發文曬恩愛的戀情顯然是不會長久的，沒多久林然就和那個天天逼他曬恩愛的女朋友分手了。

後來，林然遇到了珂珂。

記得林然跟我說過，他們兩個人第一次約會的時候，是個冬天，他本想帶珂珂去一家日本料理店吃晚飯，結果到了店裡，店員說人太多了，要等一個小時才能輪到他們。於是珂珂就拉著他走，說她知道一家很好吃的店，不用排隊，還很浪漫。

後來，珂珂就把他帶到她學校門口的一家路邊關東煮，他看到眼前一群人圍著爐子邊吃熱氣騰騰的一串串關東煮，邊吃邊聊，滾滾的蒸氣和呼出的熱氣交融在一起，格外有氣氛。但他還是不確定地問了一下珂珂：「你確定是在這吃嗎？」

珂珂一邊推著林然坐在人群中，一邊跟老闆打招呼：「老闆，我們兩位。」又像個孩子一樣開心地笑著跟他說：「這個真的很好吃，一般人我都不帶來呢，他們家的沾醬是獨家祕方，別家沒有，你一定會喜歡。」

不一會兒沾醬上來了，珂珂吃得可愛，像個寶寶，滿嘴都是油料，林然也是，那是他第一次覺得原來路邊攤也可以吃得這麼開心。

兩人吃完後，珂珂挽著林然的手走在學校操場上，摸著圓鼓鼓的肚子說著：「吃得好飽啊，開心！」還打了個飽嗝。林然頓時覺得眼前的這個女孩可愛到他了。

那晚，林然在社群網站上發了張他偷拍的珂珂滿嘴是油料的照片，配文：「有你的畫面都很可愛。」其實哪裡是珂珂可愛啊，只是喜歡一個人的時候，她的樣子在你眼裡都好看。

隨後的日子裡，林然經常在社群網站上發一些他和珂珂兩人一起爬山看日出、海邊散步、逛夜市的照片，每一張都充滿了甜甜的愛。那個從不在網路上曬恩愛的男孩子，突然秀起自己的女朋友來，看著還著實讓人有些歡喜。

林然在社群網站上洗版似地曬起了恩愛，不免讓很多人產生了好奇，那個夜店小王子怎麼也可以和女生一起逛夜市吃路邊攤了呢？

就連林然自己都覺得有些不可思議，是什麼突然改變了他？但每次他想到這些問題時，再看看旁邊那個眨著眼睛嚷嚷著要吃路邊關東煮的姑娘，他突然有一種滿足的幸福感。

記得以前林然跟我說過，他有很多前女友，甚至從不缺女朋友，但那些女生實在太直接，我喜歡你的錢，我喜歡你送我的包，我喜歡你帥氣的臉蛋，我喜歡你為我刷卡買單。唯獨珂珂不一樣，她喜歡的是林然的這個人，喜歡的是愛情，甚至珂珂讓林然真的感受到了愛情最本真的樣子。

那時我才明白，林然之前不曬恩愛，無非是自己對過往的那些前女友不夠喜歡，如果真的喜歡一個人是藏不住的，大家都有一顆想炫耀的心，恨不得讓所有人都知道，快看啊，這是我愛的人啊，而隱瞞不過是在給自己留退路。

後來三個月前，在珂珂畢業那天，林然高調地在珂珂的畢業典禮上向她求了婚，隔天就帶珂珂去拍了婚紗照，在網路上高調地秀了起來，彷彿在向全世界宣告，這是我最愛的人，我們要在一起一輩子。

我有的時候也會問自己，為什麼需要男朋友在社群網站上發我的照片，或是即便不發照片，也希望他的發文有那麼一兩則關於我的文字。

其實答案很簡單，社群網站就是一個小型的社交圈子，那裡面有家人、朋友、老闆、同事，他在那裡發我的照片，或是提到我，就好像是他帶我去見了他朋友一樣，是認真和我談戀愛的，是把我當作他心尖尖上的人。

很多女生應該都有著和我一樣的想法，愛情裡是真的需要這樣的儀式感的。

所以後來我做了一個關於「男生為什麼不曬恩愛？」的調查。

我問過很多男性朋友，問他們這個世界上真的有不會曬恩愛的男朋友嗎？他們給我的答案都是否定的，沒有的，真的沒有的，每個男生都有一顆想要炫耀的心。

再問及他們為什麼有女朋友卻不曬恩愛時，他們吞吞吐吐地承認：「大概是不夠喜歡吧。」

就像林然一樣，他之所以會曬恩愛只是因為珂珂可愛嗎？珂珂是真的很可愛嗎？也不是，她的那些小可愛在其他人眼裡，不過是再平常不過的事而已。真正可愛的是林然覺得她可愛，是林然想炫耀。

這世界上沒有不會曬恩愛的男朋友，只有那個人還沒愛到讓他想曬的地步而已。一段感情中，如果男生曬恩愛了，那真的就很讓人羨慕了。

最後想說，曬恩愛是一個男人在戀愛中的義務和責任，不接受反駁。

相關書摘 ▶《我可以很喜歡你，也可以沒有你》：陪你酩酊大醉的人，注定沒辦法送你回家

書籍介紹

本文摘錄自《我可以很喜歡你，也可以沒有你》，時報文化出版

作者：七樓的貓

要問我分手後學會了什麼，

我想我學會的不是堅強不是忍受，

而是真正懂得了那句話：

「誰離開誰，還不是好好地活著。」

365個日夜的抒寫，無數次的深沉思索。

新生代暖癒系作家七樓的貓，用細膩深刻的文字寫出我們的感情困惑，

陪我們走過當時那些做過傻事的自己、崩潰覺得再也好不起來的自己。

有一天，我們會活成自己喜歡的樣子。

關於錯過——

我們總是在錯的時間遇到對的人，在對的時間遇到錯的人。想喝個酩酊大醉的時候，卻遇到了那個想要送你回家的人；想要有人送你回家，極度缺乏安全感時，卻遇到了那個想拉著你醉生夢死的人。

關於害怕——

我們總是說自己害怕失戀，害怕離家，害怕說再見，說到底，不是真的有多害怕分別，而是我們害怕那種有人陪的狀態被打破，害怕一個人。

關於晚睡——

我知道很多人喜歡晚睡，其實並不是有多喜歡黑夜，只是想等那個人來找你，只是你覺得那個人會來找你，而實際上卻是，即便你深夜不捨得關機，即便你把手機聲音調到最大——你仍舊收不到他的消息。

關於喜歡——

所以啊，算了吧，不用你來找我了，而我啊，仍舊想要站在最顯眼的位置上，但這次你看著就好。謝謝你，分開後，我活成了自己喜歡的樣子。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航