彰化抗體檢測報告出爐：高危險群僅萬分之8.3陽性率，表示台灣社區很安全

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）病毒血清抗體檢測，今（27）日上午共同召開記者會，說明抗體調查結果，總共檢測了4814屬於高危險族群的人包括確診個案的接觸者、醫護人員等，最後僅有4人呈現陽性，陽性率為萬分之8.3。彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，這結果表示對高風險者感染率很低，那彰化、台灣社區的一般民眾風險更低。

出席記者會的包括計畫主持人詹長權與陳秀熙教授，以及彰化縣衛生局葉彥伯局長，也邀請中央疫情指揮中心發言人莊人祥與台灣大學公共衛生學院鄭守夏院長。

檢測主要是在做什麼？

根據彰化縣衛生局先前資料指出，這是國內第一個大規模的血清抗體調查計畫，由台灣大學公衛學院提供試劑，彰化縣衛生局進行新冠病毒血清抗體檢測，檢測對象為在2到3月台灣疫情高峰期間，最有可能感染的高危險群。包含醫療照護防疫人員、確診個案及接觸者、居家檢疫者、居家關懷者及家屬、長照據點長者及工作人員等。

此次檢測報告針對彰化縣參與研究調查之民眾在「新冠病毒核蛋白抗體」、「表面棘蛋白抗體」及「中和抗體反應陽性率與反應強度」進行評估調查。

葉彥伯強調，抗體檢測和病毒檢測目的不同，抗體檢測主要目的是回溯，去了解社區中有多少已經感染過、目前體內有抗體的人，藉此去看過去整體的防疫效果；跟指揮中心在做的病毒檢測不同，病毒檢測主要目的是即時做治療和隔離。

檢測結果是什麼？

葉彥伯說明，檢測的4841人，包含確診個案接觸者、居家檢疫者、醫護人員、防疫工作人員和警消等，其中僅4位產生具保護力的中和抗體，陽性率為萬分之8.3。葉彥伯說，

連最容易感染的高危險族群陽性率都很低，所以一般民眾可以放心，社區是安全的，社區感染率是非常低，不需再針對一般民眾做抗體檢測。

葉彥伯說，此研究證明了彰化很安全，彰化為第一個本土、死亡病例發生處，如果彰化安全、全台就安全，此科學數據也能讓國外學者參考，科學數據有正面意義，同時也告訴民眾，社區安全代表中央防疫政策奏效，調查結果後續也能給予疫苗研發相關單位，且在圍堵第二波疫情時也能當作參考。

莊人祥代表指揮中心出席：盼此研究能找到台灣精準防疫漏洞

這份調查結果原訂於25日公開報告，但台大公衛學院教授詹長權在公佈前2天表示，因行政作業不及停辦。對此指揮中心指揮官陳時中曾公開呼籲「既然已引發社會討論，有結果就該講清楚」，不該突然「蓋牌」，後續則稱「蓋牌」這個說法可能太政治化，對於用詞不當他表達歉意。

莊人祥今天在記者會上致詞時也表示，台灣的疫情，因為確診個案數較少，再加上血清抗體檢測的可能偽陽性問題，因此是否有必要做血清抗體盛行率調查，一直有兩派不同的意見。他自己個人對此研究有相當大的期待，相信可藉此了解國內在2、3月期間高危險群的感染情形，及台灣這套精準防疫的系統漏洞到底有多大。

莊人祥也表示，感謝研究團隊終於能排除萬難，向大家報告研究成果，除滿足大家的好奇心，也解除指揮中心蓋牌的疑慮。

彰化縣政府從6月開始，就和台大公衛學院開始拋出全面普篩、萬人檢測抗體的可能性；但指揮中心一直堅持14天的居家隔離檢疫防疫效能較佳，雙方日前更因傳出有居家隔離者被彰化縣政府要求出門檢測，指揮中心發動政風處調查引發熱議，這場記者會由彰化縣政府、台大公衛和指揮中心共同出席，被視為「三方大和解」。

陳時中昨天則表示「沒有和不和解」，並親自回應今天不會出席的原因，包括沒收到邀請，如果有收到，今天也有院會要開無法出席。另外他也認為，就讓研究者把事實和發現清楚說明就好，畢竟一個研究或調查結果，是由執行者本身來講才具有背景、方法講清楚。

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核稿編輯：黃筱歡