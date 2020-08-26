台北市公布10大易肇事路口：9/1起全台「路口安全大執法」，汽機車不讓行人最高罰3600

開車、騎車族要注意了，9月1日起，全台將同步實施「路口安全大執法」。若汽機車不停讓行人，將面臨新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

除了汽機車不禮讓行人，這次執法重點項目還包括：車輛轉向不暫停讓行人優先通行，罰鍰新台幣1200元至3600元；汽機車闖紅燈及紅燈右轉，罰1800元至6400元；行人未依規定走行人穿越道；行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路，都是罰300元。

台北市警局昨（25）日也公布行人10大易肇事路口：肇事最多的是大安區「信義路、建國南路口」28件，其次是中山區「民生東路、林森北路口」22件、萬華區與中正區相鄰之「中華路、漢口街口」及中山區「民權東路、林森北路口」21件。這是近3年行人交通事故的統計數字。

另外還包括「西園路、和平西路口」「民權東路、光復北路口」「民權東路、松江路口」「民生西路、重慶北路口」「大南路、承德路口」及「士商路、中正路口」等。

車輛不讓行人，針對4種情形取締

台北市政府警察局表示，以汽機車在路口不暫停禮讓行人為執法重點，取締原則有下列4種情形：

路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內未禮讓行人優先通行者。

路口有人指揮時，未聽從指揮通過路口者。

一群行人穿越行人穿越道時，汽、機車未禮讓行人完全通過路口，強行進入行人穿越道，迫使行人分散成兩群者。

行人穿越路口時，汽、機車強行進入行人穿越道，造成行人驚嚇、後退或停等者。籲請車輛駕駛人行近路口務必減速「慢」行、察「看」左右後方有無人車、暫「停」禮讓行人先行。

交通部分析，交通事故發生地點有6成發生於路口，而近年行人死亡人數有攀升現象，已引發社會高度關注與討論。為維護路口交通安全，大執法自9/1起展開，為期一個月。

Photo Credit：台北市政府警察局提供

機車族小確幸？台北市推400元停車月票

有大執法也有小確幸。台北市停管處宣布，自8月25日起販售全市路邊機車收費格位月票，每車每月售價400元（每月25日起販售次月月票）。月票僅限線上訂購，使用智慧支付線上購買路邊機車月票還可再折價100元。

《中央社》報導，停管處也推出「全市每日1張單」措施，9月7日開始實施，即每日不論停車次數，最多只會收到一張停車繳費單，舉例來說，若在兩個地方停車，開單員在收費前會先查車號，若有開過單，就不會再開一次。電動機車則維持停車免費。

報導提到，交通局局長陳學台表示，針對每天都有使用需求的民眾賣400元月票，在北市停機車就不會收到繳費單；偶爾用車、每日有多個旅次目的的民眾，相較於以往在不同商圈停車都須繳費，「全市每日1張單」措施能減少停車費負擔。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範